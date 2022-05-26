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Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай. ФОТО

Росіяни завдали потужного та довготривалого артилерійського удару по Лисичанську 25 травня. Троє загиблих у Лисичанську та передмісті, обстріляний центр гуманітарної допомоги, у Сєвєродонецьку – "Імпульс".

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину.

Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 01
Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 02

Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 03

Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 04

Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському", - йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Лисичанську поліцейські ховають загиблих громадян у тимчасових братських могилах. ВIДЕО

Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай 06

Сергій Гайдай зазначив, що  селах и селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше.

"Сєверодонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька", - додав він.

Також повідомляється, що загалом за 25 травня відбито 10 атак росіян, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 БпЛА типу "Орлан-10".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Луганщині бійці 57-ї ОМБр знищили два танки рашистів. ВIДЕО

обстріл (28472) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Гайдай, ****, уже ****** с области. Только что немцам давал интервью, что жители города сами виноваты - нужно было уезжать. А он, такой умный, помогает жителям из вне.
При этом трасса уже перерезана, но мы город не сдадим.
***, если мы не здадим, почему, падла, ты не там?
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26.05.2022 08:41 Відповісти
Як назвати капітана, якщо він перший втік з тонучого корабля... Так і наші мери.....
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26.05.2022 08:56 Відповісти
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26.05.2022 08:54 Відповісти
там де він то слади розбомбили то гум помощь -- чого все це не в бунькерах або не відезено с лінії вогню
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26.05.2022 08:55 Відповісти
Украине урок как надо было делать в 2014 г. в луганде.
А не говорить тамнашилюди.
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26.05.2022 09:47 Відповісти
Рашисты на эти сравненную с землей, выжженую "освобожденную" часть Донбасса будут бурятов и тывинцев с юртами завозить?
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26.05.2022 09:51 Відповісти
Правильно Гайдай виїхав. Була можливість евакуюватись. Не схотіли. Чому? Ждемо "азвабажденія"?. Час на евакуацію був. Хто відмовився.... Самі винні.
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26.05.2022 11:23 Відповісти
 
 