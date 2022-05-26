Росіяни завдали артилерійського удару по Лисичанську. Троє загиблих. Обстріляний центр гумдопомоги, - Гайдай. ФОТО
Росіяни завдали потужного та довготривалого артилерійського удару по Лисичанську 25 травня. Троє загиблих у Лисичанську та передмісті, обстріляний центр гуманітарної допомоги, у Сєвєродонецьку – "Імпульс".
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог намагався штурмувати нашу оборону поблизу Устинівки і в той же час артилерією нищив це село та розташоване поряд місто Лисичанськ. Як наслідок, двоє загиблих в Устинівці та один – в самому Лисичанську. Зафіксоване потрапляння снаряду в центр надання гуманітарної допомоги, пошкоджено волонтерський автомобіль, якій доставляв їжу на Луганщину.
Серед руйнувань – 11 багатоповерхівок та будівля підприємства "Імпульс" в Сєвєродонецьку, вісім багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському", - йдеться у повідомленні.
Сергій Гайдай зазначив, що селах и селищах пошкоджень житлового фонду в рази більше.
"Сєверодонецьк і Новозванівка минулої доби витримали декілька авіаційних ударів. Зараз ворог намагається закріпитися в районі Сєверодонецька", - додав він.
Також повідомляється, що загалом за 25 травня відбито 10 атак росіян, знищено 4 танки, 2 артилерійські системи, бронетранспортер, автомобіль та одну одиницю спеціальної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони знищили 5 БпЛА типу "Орлан-10".
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При этом трасса уже перерезана, но мы город не сдадим.
***, если мы не здадим, почему, падла, ты не там?
А не говорить тамнашилюди.