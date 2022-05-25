У Лисичанську поліцейські ховають загиблих громадян у тимчасових братських могилах. ВIДЕО
У Лисичанську на Луганщині поліцейські проводять тимчасові поховання загиблих громадян у братських могилах.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - повідомив Гайдай.
Чиновник наголосив, що після війни родичі можуть здійснити перепоховання. Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.
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Морги переполнены. Скорые ездят круглосуточно.
Луганск уже не переваривает такое количество раненных.
Погибших не успевают оформлять.
Рефрижераторы заезжают на территорию областной больницы ежедневно.
Три-четыре больших фуры ежедневно (!!!).
Виктор Онегин@batiscafcusto
https://twitter.com/batiscafcusto/status/1529510628599205890 1 ч
В Донецке та же история.
Знакомая знакомых пошла в морг в 8 утра бумаги оформлять, военные без очереди, попала только в 16-00.
Жмуров тьма.