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У Лисичанську поліцейські ховають загиблих громадян у тимчасових братських могилах. ВIДЕО

У Лисичанську на Луганщині поліцейські проводять тимчасові поховання загиблих громадян у братських могилах.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - повідомив Гайдай.

Чиновник наголосив, що після війни родичі можуть здійснити перепоховання. Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Також читайте: Луганщину не відрізано, трасу Лисичанськ - Бахмут не перекрито, - Гайдай

Автор: 

жертви (1793) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Владимир Маглена@VladimirMaglena

Морги переполнены. Скорые ездят круглосуточно.
Луганск уже не переваривает такое количество раненных.
Погибших не успевают оформлять.
Рефрижераторы заезжают на территорию областной больницы ежедневно.
Три-четыре больших фуры ежедневно (!!!).

Виктор Онегин@batiscafcusto

https://twitter.com/batiscafcusto/status/1529510628599205890 1 ч

В Донецке та же история.
Знакомая знакомых пошла в морг в 8 утра бумаги оформлять, военные без очереди, попала только в 16-00.
Жмуров тьма.
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25.05.2022 22:10 Відповісти
Все *******! Шашлики, день пабєди, велике будівництво, асфальт! А армія? А армія почекає
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25.05.2022 22:12 Відповісти
Рашику, не скигли. Сидиш в дирляндії, копійчину отримуєш за дестабілізацію, то йди пушиліна критикуй
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25.05.2022 22:40 Відповісти
Я дистабілізую? Це ж саме я зараз за допомогою Медведчука хочу посадити Пороха за якого проголосувала більшість армії?
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25.05.2022 22:52 Відповісти
Так не скигли "всьопрапало", тримаймося и робим що можем кожен на свойому місці.
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25.05.2022 22:57 Відповісти
Так называемый «Л/ДНР» пожаловался Минобороны оккупантов, что международный Красный Крест отказался поставлять препараты в Донбасс. https://t.me/charter97_org/73921 https://t.me/charter97_org/73921

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25.05.2022 22:55 Відповісти
 
 