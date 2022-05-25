У Лисичанську поліцейські ховають загиблих громадян у тимчасових братських могилах. ВIДЕО

У Лисичанську на Луганщині поліцейські проводять тимчасові поховання загиблих громадян у братських могилах.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - повідомив Гайдай.

Чиновник наголосив, що після війни родичі можуть здійснити перепоховання. Поліцейські видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Також читайте: Луганщину не відрізано, трасу Лисичанськ - Бахмут не перекрито, - Гайдай