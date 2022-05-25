В Лисичанске полицейские хоронят погибших во временных братских могилах. ВИДЕО

В Лисичанске в Луганской области полицейские проводят временные захоронения погибших граждан в братских могилах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", - сообщил Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что после войны родственники могут совершить перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти.

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