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Новости Видео Война
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В Лисичанске полицейские хоронят погибших во временных братских могилах. ВИДЕО

В Лисичанске в Луганской области полицейские проводят временные захоронения погибших граждан в братских могилах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", - сообщил Гайдай.

Чиновник подчеркнул, что после войны родственники могут совершить перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти.

Читайте: Луганщина не отрезана, трасса Лисичанск - Бахмут не перекрыта, - Гайдай

жертвы (2072) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Владимир Маглена@VladimirMaglena

Морги переполнены. Скорые ездят круглосуточно.
Луганск уже не переваривает такое количество раненных.
Погибших не успевают оформлять.
Рефрижераторы заезжают на территорию областной больницы ежедневно.
Три-четыре больших фуры ежедневно (!!!).

Виктор Онегин@batiscafcusto

https://twitter.com/batiscafcusto/status/1529510628599205890 1 ч

В Донецке та же история.
Знакомая знакомых пошла в морг в 8 утра бумаги оформлять, военные без очереди, попала только в 16-00.
Жмуров тьма.
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25.05.2022 22:10 Ответить
Все *******! Шашлики, день пабєди, велике будівництво, асфальт! А армія? А армія почекає
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25.05.2022 22:12 Ответить
Рашику, не скигли. Сидиш в дирляндії, копійчину отримуєш за дестабілізацію, то йди пушиліна критикуй
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25.05.2022 22:40 Ответить
Я дистабілізую? Це ж саме я зараз за допомогою Медведчука хочу посадити Пороха за якого проголосувала більшість армії?
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25.05.2022 22:52 Ответить
Так не скигли "всьопрапало", тримаймося и робим що можем кожен на свойому місці.
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25.05.2022 22:57 Ответить
Так называемый «Л/ДНР» пожаловался Минобороны оккупантов, что международный Красный Крест отказался поставлять препараты в Донбасс. https://t.me/charter97_org/73921 https://t.me/charter97_org/73921

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25.05.2022 22:55 Ответить
 
 