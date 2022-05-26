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Новини
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США поблизу Греції конфіскували іранську нафту з російського корабля, - ЗМІ

танкер,нафта

Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ознайомлені з цим питанням джерела Reuters.

Грецька влада минулого місяця заарештувала судно Pegas під іранським прапором із 19 членами російського екіпажу на борту неподалік узбережжя південного острова Евія через санкції ЄС.

Пізніше судно було звільнено через плутанину з санкціями щодо його власників.

Одне джерело в Міністерстві судноплавства Греції заявило в четвер, що Міністерство юстиції США "поінформувало Грецію про те, що вантаж на судні є іранською нафтою".

"Вантаж було переміщено на інше судно, найняте США", - додало джерело, не уточнивши подробиць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Греція заарештувала російський танкер

Автор: 

Греція (599) конфіскація (846) корабель (1608) нафта (5476) росія (64846) санкції (11744) США (22395) танкер (323)


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Топ коментарі
+18
Тепер нафту треба передати Україні, як відшкодування за наслідки рашистських ракетних ударів по нафтобазах
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26.05.2022 14:54
+17
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26.05.2022 14:55
+14
Амерам-респект...
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26.05.2022 14:54
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Тепер нафту треба передати Україні, як відшкодування за наслідки рашистських ракетних ударів по нафтобазах
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26.05.2022 14:54 Відповісти
что же вы кацапы такие тупые терпилы - что у вас в все писдят прямо с трубы - как на Кавказе свет и газ
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26.05.2022 16:07 Відповісти
нє потрібно ідти далі направить нафту на переребку в білорашу з доставкою бензина і солярки в Україну
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26.05.2022 16:08 Відповісти
Амерам-респект...
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26.05.2022 14:54 Відповісти
За что? Почему они Украинское зерно не конфисковали? Все видели и знали, что плывёт судно с ворованным зерном, и ничего не сделали. Мож. потому что нефть забрали себе, а зерно пришлось бы вернуть Украине.
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26.05.2022 17:07 Відповісти
Хехе, а нефиг быть мудак@ми
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26.05.2022 14:55 Відповісти
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26.05.2022 14:55 Відповісти
Цій новині ще не вистачає "...з російського корабля під ліберійським прапором із гватемальським екіпажем" - була б феєрія глобалізації )))
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26.05.2022 15:16 Відповісти
Ибо нех
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26.05.2022 14:57 Відповісти
Лана Зеркаль: "Як я зрозуміла, Україна відмовилася від майнових претензій у справі Україна проти Росії щодо Криму в Європейському Суді з прав людини"
Данило Лубківський: "З чим пов'язана така наша щедрість?"
Лана Зеркаль: "Мені це невідомо. Дізналася про це десь пів року тому"
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26.05.2022 15:01 Відповісти
Может это я не понимаю, но имущественные права в суде по правам человека - это каламбур.
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26.05.2022 15:17 Відповісти
А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ АРЕСТОВАТЬ БУРЯТСКИЕ СУХОГРУЗЫ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ?
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26.05.2022 15:03 Відповісти
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26.05.2022 15:06 Відповісти
ну вот и подтверждение очередного сговора зеленомордой власти с кацапскими кураторами..
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26.05.2022 16:09 Відповісти
Оце,й потрібно робити, повсюдно
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26.05.2022 15:15 Відповісти
Не останавливайтесь, русня ссыкливая, всё стерпит Ну может немного поблеют ме ме ме
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26.05.2022 15:20 Відповісти
ага ага, іранську. Вірю
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26.05.2022 15:24 Відповісти
Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна......глобализация мля
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26.05.2022 22:19 Відповісти
 
 