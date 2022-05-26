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Новости
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США вблизи Греции конфисковали иранскую нефть с российского корабля, - СМИ

танкер,нафта

Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ознакомленные с этим вопросом источники Reuters.

Греческие власти в прошлом месяце арестовали судно Pegas под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.

Позже судно было освобождено из-за путаницы с санкциями в отношении его владельцев.

Один источник в Министерстве судоходства Греции заявил в четверг, что Министерство юстиции США "информировало Грецию о том, что груз на судне является иранской нефтью".

"Груз был перемещен на другое судно, нанятое США", - добавил источник, не уточнив подробностей.

Читайте: ЕС все еще может согласовать нефтяное эмбарго. Если не получится – рассмотрит другие инструменты, – министр экономики ФРГ Хабек

Греция (723) конфискация (599) корабль (2037) нефть (1917) россия (95308) санкции (11247) США (26313) танкер (143)


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Топ комментарии
+18
Тепер нафту треба передати Україні, як відшкодування за наслідки рашистських ракетних ударів по нафтобазах
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26.05.2022 14:54
+17
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26.05.2022 14:55
+14
Амерам-респект...
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26.05.2022 14:54
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Тепер нафту треба передати Україні, як відшкодування за наслідки рашистських ракетних ударів по нафтобазах
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26.05.2022 14:54 Ответить
что же вы кацапы такие тупые терпилы - что у вас в все писдят прямо с трубы - как на Кавказе свет и газ
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26.05.2022 16:07 Ответить
нє потрібно ідти далі направить нафту на переребку в білорашу з доставкою бензина і солярки в Україну
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26.05.2022 16:08 Ответить
Амерам-респект...
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26.05.2022 14:54 Ответить
За что? Почему они Украинское зерно не конфисковали? Все видели и знали, что плывёт судно с ворованным зерном, и ничего не сделали. Мож. потому что нефть забрали себе, а зерно пришлось бы вернуть Украине.
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26.05.2022 17:07 Ответить
Хехе, а нефиг быть мудак@ми
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26.05.2022 14:55 Ответить
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26.05.2022 14:55 Ответить
Цій новині ще не вистачає "...з російського корабля під ліберійським прапором із гватемальським екіпажем" - була б феєрія глобалізації )))
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26.05.2022 15:16 Ответить
Ибо нех
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26.05.2022 14:57 Ответить
Лана Зеркаль: "Як я зрозуміла, Україна відмовилася від майнових претензій у справі Україна проти Росії щодо Криму в Європейському Суді з прав людини"
Данило Лубківський: "З чим пов'язана така наша щедрість?"
Лана Зеркаль: "Мені це невідомо. Дізналася про це десь пів року тому"
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26.05.2022 15:01 Ответить
Может это я не понимаю, но имущественные права в суде по правам человека - это каламбур.
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26.05.2022 15:17 Ответить
А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ АРЕСТОВАТЬ БУРЯТСКИЕ СУХОГРУЗЫ С УКРАИНСКИМ ЗЕРНОМ?
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26.05.2022 15:03 Ответить
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26.05.2022 15:06 Ответить
ну вот и подтверждение очередного сговора зеленомордой власти с кацапскими кураторами..
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26.05.2022 16:09 Ответить
Оце,й потрібно робити, повсюдно
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26.05.2022 15:15 Ответить
Не останавливайтесь, русня ссыкливая, всё стерпит Ну может немного поблеют ме ме ме
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26.05.2022 15:20 Ответить
ага ага, іранську. Вірю
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26.05.2022 15:24 Ответить
Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна......глобализация мля
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26.05.2022 22:19 Ответить
 
 