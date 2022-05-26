США вблизи Греции конфисковали иранскую нефть с российского корабля, - СМИ
Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ознакомленные с этим вопросом источники Reuters.
Греческие власти в прошлом месяце арестовали судно Pegas под иранским флагом с 19 членами российского экипажа на борту у побережья южного острова Эвия из-за санкций ЕС.
Позже судно было освобождено из-за путаницы с санкциями в отношении его владельцев.
Один источник в Министерстве судоходства Греции заявил в четверг, что Министерство юстиции США "информировало Грецию о том, что груз на судне является иранской нефтью".
"Груз был перемещен на другое судно, нанятое США", - добавил источник, не уточнив подробностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Данило Лубківський: "З чим пов'язана така наша щедрість?"
Лана Зеркаль: "Мені це невідомо. Дізналася про це десь пів року тому"