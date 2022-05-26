Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу

Ізраїль надасть дозвіл на роботу в країні українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю через війну. У посольстві України зазначили, що таке рішення для місцевого законодавства - безпрецедентне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю, вдалось змінити попередню заборону уряду.

Відтак, Міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.

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"Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства. Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину", - сказано в повідомленні.

Наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів.

Окрім того, МВС наразі продовжено термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.

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