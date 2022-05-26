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Новини
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Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу

робота

Ізраїль надасть дозвіл на роботу в країні українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю через війну. У посольстві України зазначили, що таке рішення для місцевого законодавства - безпрецедентне.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Посольства України в Ізраїлі.

Зазначається, що завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю, вдалось змінити попередню заборону уряду.

Відтак, Міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.

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"Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства. Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину", - сказано в повідомленні.

Наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів.

Окрім того, МВС наразі продовжено термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.

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Автор: 

біженці (1855) Ізраїль (1635) робота (1197)


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Топ коментарі
+8
Ти не зрозумів. Нам не потрібен Ізраїль, який побудували ізраїльтяни своєю кров'ю і потом. Ізраїль з його роботою, благами, медициною, наукою-це країна ізраїльтян. Нам потріна зброя для будівнитства України. Ми тут хочемо жити і не збираємося віддавати цю святу землю кацапам.
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26.05.2022 16:56
+6
Ну и нах це потрібно? Все одно туди виїхали лише україські євреї. Я б це взагалі новиною не вважав.
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26.05.2022 16:52
+4
Хорошо, что вы знаете, что такое щавбес-гой, но это не то.
Это право на работу в Израиле и на получение всех причитающихся выплат и пособий на этих работах в соответствии с израильским трудовым законодательством. А это очень и очень немало.
Но вообще впечатление такое, что независимо от смысла новости, если в ней присутствует слово Израиль, немедленно начинают сползаться все городские сумасшедшие со своим особо сверх-ценным мнением
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26.05.2022 16:50
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шабес-гой. этот так мило с их стороны
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26.05.2022 16:45 Відповісти
Хорошо, что вы знаете, что такое щавбес-гой, но это не то.
Это право на работу в Израиле и на получение всех причитающихся выплат и пособий на этих работах в соответствии с израильским трудовым законодательством. А это очень и очень немало.
Но вообще впечатление такое, что независимо от смысла новости, если в ней присутствует слово Израиль, немедленно начинают сползаться все городские сумасшедшие со своим особо сверх-ценным мнением
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26.05.2022 16:50 Відповісти
Ти не зрозумів. Нам не потрібен Ізраїль, який побудували ізраїльтяни своєю кров'ю і потом. Ізраїль з його роботою, благами, медициною, наукою-це країна ізраїльтян. Нам потріна зброя для будівнитства України. Ми тут хочемо жити і не збираємося віддавати цю святу землю кацапам.
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26.05.2022 16:56 Відповісти
Цілком підтримую вас у вашому святому праві жити на своїй землі.
Бажаю Україні перемоги та подальшого процвітання.
Але це зовсім не скасовує того, що на будь-яку новину, де згадується слово Ізраїль, починає збігатися натовп міських божевільних.
І всі такі розумні...
І всі так багато знають.
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26.05.2022 17:02 Відповісти
И еще одно сверхценное мнение- жuд и гостипреимство понятия не совместимы.
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26.05.2022 18:42 Відповісти
Уже право на работу стало для нас эксклюзивным?... Какая элитная привилегия от наших израильских друзей
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26.05.2022 16:50 Відповісти
Не льстите себе.
Судя по содержанию ваших комментариев(сужу по утренней ветке об продаже ракет Спайк), в Израиле у вас друзей нет.
Ваши друзья как-то больше в Мокшанске и в Бурятии.
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26.05.2022 16:53 Відповісти
Ну чому ви завжди вважаєте себе розумнішими за інших? Звідки така вічна впевненість?
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26.05.2022 16:57 Відповісти
это у них в торе написано 😏😏😏
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26.05.2022 17:01 Відповісти
не кизди. и следи за своим языком. евреи всегда были и останутся евреями.
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26.05.2022 17:05 Відповісти
Ага. Тільки ізраїльське МВС відразу ж після початку агресії кацапів проти України скасувало безвізовий режим щодо українців.
Тепер в Ізраїль пускають громадян України тільки за особливим дозволом МВС Ізраїлю. Тобто, читай, - пускають тільки громадян України єврейського походження. От такі от "друзі" України...
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26.05.2022 16:51 Відповісти
Це розпорядження, яке порушило міждержавну угоду, видала ось ця тьотка, - Аєлет Шакед, - Міністр МВС Ізраїлю.

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26.05.2022 16:57 Відповісти
Ну и нах це потрібно? Все одно туди виїхали лише україські євреї. Я б це взагалі новиною не вважав.
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26.05.2022 16:52 Відповісти
Зато тут ихнего смраду как собак вокруг Привоза.
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26.05.2022 18:46 Відповісти
Я дуже радий за громадян України єврейського походження.
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26.05.2022 16:54 Відповісти
Заберіть своїх громадян статки яких перевищують млн дол, або дозвольте американцям дати нам зброю, лицеміри
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26.05.2022 16:56 Відповісти
Пашли вы нах. Оружие не дают нам принципиально зато хотят сделать своими рабами
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26.05.2022 17:04 Відповісти
Рад за евреев, что им разрешили работать в Израиле другие евреи. Вот бы это то подобное в Украине замутить
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26.05.2022 17:10 Відповісти
Шановний НАРОД ІЗРАЇЛЮ- це все що Ви можете?
Невже Ви не розумієте що УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД путлєр стирає з лиця землі?
Невже Ви думаєте що НАРОД УКРАЇНИ це забуде?
Розумійте одну просту річ - те що Ви зараз демонструєте, це нехтування життям Українців!
Ви домовилися з путлєром, він вибачився за "коня Пржевальського"-лаврова і Ви вже знову друзі?
Невже Ви не розумієте що він кгбіст, якби лавров не знав що путлєр думає та у вузькому колі говорить те ж саме що і лавров- він би цього під загрозою розстрілу не сказав!
А він сказав, а Ви повірели російському гітлєру?
Просто немає слів - Ваші дії та підігравання російському гітлєру викликають як мінімум неповагу до Вас!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.05.2022 17:15 Відповісти
а толку с этого если выехать нельза. а те кто выехал либо уже гражданство получили либо хотят поулчить
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26.05.2022 17:22 Відповісти
Израиль-просто позорники конченые.Какие нах беженцы,если неофициально ввели визовый режим при наличии безвиза с Украиной.Они бы хоть своих евреев туда пускали,потому что Украинцы едут в Европу,а не через три пиз.. самолетом. Батько моего деда,во время войны выменял двух евреев у местных полицаев за самогонку,сохранив тем жизнь,а теперь их потомки,не пускают Украинцев укрыться от войны в своей стране.Парадокс.Страна "потерпевших",не намного отличается от тех кто напал сейчас.Походу,там реально одинаковая политика и мировозрение,как к своим соседям,так и перевернутая реальность в которой живут...+ плюс еще,выгода и продуманность,куда ж без них евреям в этом "жестоком и враждебном к ним мире"
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26.05.2022 17:22 Відповісти
Всі арабо - ізраїльські війни з боку арабів підтримувалися ссср(рф зараз) - тому від Ізраїлю чекати якихось особливо рішучих дій немає сенсу - вони самі на пороховій бочці сидять, а сірники у путіна.
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26.05.2022 17:28 Відповісти
Лиште Ізраїль у спокої-нічого не просіть і не чекайте,не принижуйтесь! Це як сподіватись на Білорусію чи Вірменію!
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26.05.2022 17:35 Відповісти
Жиди наймилосердніша нація світу. Спочатку захопили економіку в Україні, викачують мільярди в офшори вбиваючи українців економічно. Потім привели до влади чувака з дитячими мізками який вробив країну у війну так шо вже тисячі полягли. Потім накладають заборону на передачу нам зброї в Німеччині яку виробляють по їхніх технологіях. І нарешті дозволили нам працювати у себе в країні. Підери.
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26.05.2022 18:43 Відповісти
Весь світ *** клав на це релігіозне збочення, існують тільки у тіні АМЕРИКИ. Маленьке, але дуже смердюче неподобство.
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26.05.2022 19:31 Відповісти
ісраїль - це одна із найогидніших країн у світі, після парашиї. Тут мова не йде про ксенофобію, а про зовнішню політику цієї гівнокраїни.
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26.05.2022 20:11 Відповісти
 
 