Ізраїль надасть українським біженцям право на роботу
Ізраїль надасть дозвіл на роботу в країні українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю через війну. У посольстві України зазначили, що таке рішення для місцевого законодавства - безпрецедентне.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на фейсбук-сторінці Посольства України в Ізраїлі.
Зазначається, що завдяки тривалому переговорному процесу Посольства України з Міністерством внутрішніх справ Ізраїлю, вдалось змінити попередню заборону уряду.
Відтак, Міністр внутрішніх справ А.Шакед сьогодні підтвердила, що Ізраїль надасть дозволи на працевлаштування українцям, які вимушено перебувають на території Ізраїлю у зв’язку з війною в Україні.
"Посольство вітає рішення Міністерства, яке є безпрецедентним для місцевого законодавства. Дозволи нададуть змогу українцям легально працевлаштуватись на території Ізраїлю та утримувати себе, допоки в Україні триває війна і наші громадяни не мають змоги повернутись на батьківщину", - сказано в повідомленні.
Наразі опрацьовується питання процедури оформлення дозвільних документів.
Окрім того, МВС наразі продовжено термін перебування в Ізраїлі тимчасово переміщеним громадянам України до 30 червня цього року.
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Это право на работу в Израиле и на получение всех причитающихся выплат и пособий на этих работах в соответствии с израильским трудовым законодательством. А это очень и очень немало.
Но вообще впечатление такое, что независимо от смысла новости, если в ней присутствует слово Израиль, немедленно начинают сползаться все городские сумасшедшие со своим особо сверх-ценным мнением
Бажаю Україні перемоги та подальшого процвітання.
Але це зовсім не скасовує того, що на будь-яку новину, де згадується слово Ізраїль, починає збігатися натовп міських божевільних.
І всі такі розумні...
І всі так багато знають.
Судя по содержанию ваших комментариев(сужу по утренней ветке об продаже ракет Спайк), в Израиле у вас друзей нет.
Ваши друзья как-то больше в Мокшанске и в Бурятии.
Тепер в Ізраїль пускають громадян України тільки за особливим дозволом МВС Ізраїлю. Тобто, читай, - пускають тільки громадян України єврейського походження. От такі от "друзі" України...
Невже Ви не розумієте що УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД путлєр стирає з лиця землі?
Невже Ви думаєте що НАРОД УКРАЇНИ це забуде?
Розумійте одну просту річ - те що Ви зараз демонструєте, це нехтування життям Українців!
Ви домовилися з путлєром, він вибачився за "коня Пржевальського"-лаврова і Ви вже знову друзі?
Невже Ви не розумієте що він кгбіст, якби лавров не знав що путлєр думає та у вузькому колі говорить те ж саме що і лавров- він би цього під загрозою розстрілу не сказав!
А він сказав, а Ви повірели російському гітлєру?
Просто немає слів - Ваші дії та підігравання російському гітлєру викликають як мінімум неповагу до Вас!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!