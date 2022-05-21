У Німеччині хочуть прискорити визнання профкваліфікації українців

Міністерка освіти Німеччини закликала без бюрократії визнавати профкваліфікації українців, аби прискорити їх інтеграцію на ринку праці. Також ведеться робота над наданням випускникам можливості отримати атестат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації DW.

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликала федеральні землі швидко та без бюрократії визнавати професійні кваліфікації українців, аби прискорити їхню інтеграцію. Держава має активно підтримувати бажання українських біженців працювати, сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в суботу, 21 травня.

За словами Штарк-Ватцінґер, для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація у землях. Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу.

Міністерка зауважила, що для роботи важливі мовні навики. Влада ФРН підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих, наголосила вона.

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Штарк-Ватцінґер розповіла, що Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоби дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, а й перспективу", - наголосила вона. В ідеалі, вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністерка.

За її словами, зараз федеральний уряд і землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, аби "знайти добрий баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти та збереженням української ідентичності".

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"Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше", - сказала міністерка. Вона також повідомила, що хотіла би повернути до шкіл вчителів-пенсіонерів для навчання українських дітей.

Як повідомлялося, станом на початок травня до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських дітей.

У квітні для випускників з України, які приїхали до ФРН через війну, спростили умови вступу в німецькі виші. Нововведення стосуються й тих, хто розпочав навчання в українському виші, але через війну не закінчив перший курс.

Ті, хто був за крок до отримання атестата в Україні, але так і не встиг його отримати через війну, можуть вступати в коледж підготовки до вищої освіти без атестата.