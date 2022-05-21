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Новини
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У Німеччині хочуть прискорити визнання профкваліфікації українців

німеччина

Міністерка освіти Німеччини закликала без бюрократії визнавати профкваліфікації українців, аби прискорити їх інтеграцію на ринку праці. Також ведеться робота над наданням випускникам можливості отримати атестат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в публікації DW.

Міністерка освіти Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликала федеральні землі швидко та без бюрократії визнавати професійні кваліфікації українців, аби прискорити їхню інтеграцію. Держава має активно підтримувати бажання українських біженців працювати, сказала вона в інтерв'ю німецькій газеті Augsburger Allgemeine, опублікованому в суботу, 21 травня.

За словами Штарк-Ватцінґер, для визнання профкваліфікацій необхідна велика стандартизація та уніфікація у землях. Крім того, розглядається варіант отримання посткваліфікації вже після влаштування на роботу.

Міністерка зауважила, що для роботи важливі мовні навики. Влада ФРН підтримує безкоштовні онлайн-курси в освітніх центрах для дорослих, наголосила вона.

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Штарк-Ватцінґер розповіла, що Німеччина зміцнює співпрацю з міністерством освіти та науки України, щоби дати можливість українським дітям отримати атестат про закінчення школи, який визнається в Україні.

"Ми хочемо дати дітям і молоді, які до нас звертаються, не тільки захист, а й перспективу", - наголосила вона. В ідеалі, вони повинні також отримувати онлайн уроки з України на додаток до німецької школи, додала міністерка.

За її словами, зараз федеральний уряд і землі ведуть інтенсивний обмін думками з міністром освіти України Сергієм Шкарлетом, аби "знайти добрий баланс між інтеграцією в німецьку систему освіти та збереженням української ідентичності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 400 тис. українських біженців наразі перебувають у Німеччині

"Залишається сподіватися, що війна закінчиться в найближчому майбутньому і повернення буде можливим. Але ми також маємо підготуватися до того, що вони залишаться з нами довше", - сказала міністерка. Вона також повідомила, що хотіла би повернути до шкіл вчителів-пенсіонерів для навчання українських дітей.

Як повідомлялося, станом на початок травня до німецьких шкіл зараховано понад 90 тисяч українських дітей.

У квітні для випускників з України, які приїхали до ФРН через війну, спростили умови вступу в німецькі виші. Нововведення стосуються й тих, хто розпочав навчання в українському виші, але через війну не закінчив перший курс.

Ті, хто був за крок до отримання атестата в Україні, але так і не встиг його отримати через війну, можуть вступати в коледж підготовки до вищої освіти без атестата.

Автор: 

біженці (1858) Німеччина (7324) освіта (1297) робота (1198) українці (2537)


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Топ коментарі
+10
Наших робітників вони хочуть приймати, а допомогати Україні не поспішають. Зрозуміло - чим важче Україні, тим більше робочих рук в Германії. Підораси,шо сказать.
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21.05.2022 15:09
+8
То есть - шо угодно, кроме оружия
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21.05.2022 14:51
+8
***** не вдалося налякати Європу масштабною іміграцією з України. Українці легенько вписуються в західноєвропейський менталітет та в їх економіку. Навіть рівень освіти дозволяє ...

Ой, що буде. коли касапи повалять в Європу...
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21.05.2022 15:00
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То есть - шо угодно, кроме оружия
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21.05.2022 14:51 Відповісти
а можна спочатку потицяти Шольця паличкою, щоб зброю для України не зажимав?

і з газовим та нафтовим ембарго не зволікав?
3і нерестав натякати Україні, що їх треба поступитися територіями заради збереження обличчя путі?

будемо просто безмежно вдячні
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21.05.2022 14:53 Відповісти
"потицяти Шольця паличкою"
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21.05.2022 15:12 Відповісти
добряче поштрикати....
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21.05.2022 16:50 Відповісти
Я не можу, мене цей вираз завжди вводив в нокаут
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21.05.2022 17:12 Відповісти
***** не вдалося налякати Європу масштабною іміграцією з України. Українці легенько вписуються в західноєвропейський менталітет та в їх економіку. Навіть рівень освіти дозволяє ...

Ой, що буде. коли касапи повалять в Європу...
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21.05.2022 15:00 Відповісти
Чого ти радієш? З України вимиваються кваліфіковані людські ресурси. Україну грабують вже і з захоту. Два європейські підара бояться утворення нового європейського центру приняття рішень у вигляді Великобританія, Польща, Україна, Прибалтика та Румунія, тому і варять нам воду, тварюки.
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21.05.2022 16:36 Відповісти
я не радію, я константую очевидний факт. В прогнозуванні якого ***** прорахувався.
З іншими твоїми месагами не сперечаюсь.
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22.05.2022 01:03 Відповісти
спочатку вся европа впускала до себе кого завгодно тільки не нас.. а зараз вже нажерлася і хоче щоб ми пахали на них.. шось емігранти зі сходу і африки не дуже так там вкалували..
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21.05.2022 15:03 Відповісти
Наших робітників вони хочуть приймати, а допомогати Україні не поспішають. Зрозуміло - чим важче Україні, тим більше робочих рук в Германії. Підораси,шо сказать.
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21.05.2022 15:09 Відповісти
Цікаво, а чого це німеччина так зацікавлена в наших трудових ресерсах? а чи не було в них видів на це, ще коли про"два часа залишилось" їх міністри чи хто там казали....якось воно підозріло виглядає, і за росію викручуються.. цікаво які там договори "вилічуть" згодом і чи не в мюнхені підписували?...
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21.05.2022 15:27 Відповісти
********* нужны территории , а ЕС -рабочие руки! Или я чего то не понимаю , или это как вилка с розеткой ! Или как инь и янь! А какая роль у Зелелоха во всем этом?
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21.05.2022 15:36 Відповісти
Всё больше и чаще вижу в Бундесе дорогих украинских иномарок, с молодыми хлопцами в салонах. Как они выезжают из Украины -- ХЕЗ?
Народных колымаг с семьями внутри -- одну только видел за всю Войну.
У бежища в Центре, просят в основном женщины с детьми и стариками.
Беларуские и парашные фуры таскают казахские тягачики...
Шо ещё? 30 танков вам Германия готовит к лету -- новых.
И 52000 снарядов к ним.
Зеленский вызывает сомнение и неуверенность -- везде и у всех.
Украина у народа в уважухе...

Слава Україні!
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21.05.2022 15:40 Відповісти
Каких 30 новых танко, ты о чем? Гепард это не танк ,и не новый, снят с вооружения в Германии, и не к лету а середина конец лета.

На самом деле в германии много трындежа-TV, такое впечатление что германия помогает больше всех, а на самом деле микроскопическая Эстония помогла оружием больше гигантской германии.

""Мы здесь не на базаре" - в Бундестаге недовольны поведением посла Украины в Германии. В Бундестаге раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за то, какими способами он добивается от ФНР поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.

Нет смысла выражать пожелания через СМИ, https://www.berliner-zeitung.de/news/strack-zimmermann-attackiert-melnyk-sind-hier-ja-nicht-auf-einem-basar-li.228973 заявил а Вerliner Zeitung глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

"Нужно официально попросить об этом. Мы здесь не на базаре", - подчеркнула она.
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21.05.2022 17:43 Відповісти
Німчура -нація моральних уродів була є і буде!
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21.05.2022 15:52 Відповісти
Пока германия пользуется моментом и забирает у Украины квалифицированную рабочую силу (хорошо что не вывозят вагонами в германию как в 1941-1944) Америка реально помогает Украинскому Народу.
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21.05.2022 17:34 Відповісти
 
 