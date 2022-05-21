РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11205 посетителей онлайн
Новости
9 078 17

В Германии хотят ускорить признание профквалификации украинцев

німеччина

Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда. Также ведется работа по предоставлению выпускникам возможности получить аттестат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в публикации DW.

Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) призвала федеральные земли быстро и без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию. Государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать, сказала она в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 21 мая.

По словам Штарк-Ватцингер, для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.

Министр отметила, что для работы важны языковые навыки. Власти ФРГ поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых, подчеркнула она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове открыли третий модульный городок для переселенцев. ФОТОрепортаж

Штарк-Ватцингер рассказала, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", - подчеркнула она. В идеале, они должны также посещать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министерша.

По ее словам, сейчас федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности".

Также читайте: Мужчин, сбежавших за границу от войны, хотят лишать гражданства, - законопроект

"Остается надеяться, что война закончится в ближайшем будущем и возвращение будет возможным. Но мы также должны подготовиться к тому, что они останутся с нами дольше", - сказала министр. Она также сообщила, что хотела бы вернуть в школы учителей-пенсионеров для обучения украинских детей.

Как сообщалось, по состоянию на начало мая в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских детей.

В апреле для выпускников из Украины, приехавших в ФРГ из-за войны, упростили условия вступления в немецкие вузы. Нововведения касаются и тех, кто начал обучение в украинском вузе, но из-за войны не закончил первый курс.

Те, кто был в шаге от получения аттестата в Украине, но так и не успел его получить из-за войны, могут поступать в колледж подготовки к высшему образованию без аттестата.

беженцы (1637) Германия (6930) образование (2264) работа (599) украинцы (3861)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Наших робітників вони хочуть приймати, а допомогати Україні не поспішають. Зрозуміло - чим важче Україні, тим більше робочих рук в Германії. Підораси,шо сказать.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:09
+8
То есть - шо угодно, кроме оружия
показать весь комментарий
21.05.2022 14:51
+8
***** не вдалося налякати Європу масштабною іміграцією з України. Українці легенько вписуються в західноєвропейський менталітет та в їх економіку. Навіть рівень освіти дозволяє ...

Ой, що буде. коли касапи повалять в Європу...
показать весь комментарий
21.05.2022 15:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То есть - шо угодно, кроме оружия
показать весь комментарий
21.05.2022 14:51 Ответить
а можна спочатку потицяти Шольця паличкою, щоб зброю для України не зажимав?

і з газовим та нафтовим ембарго не зволікав?
3і нерестав натякати Україні, що їх треба поступитися територіями заради збереження обличчя путі?

будемо просто безмежно вдячні
показать весь комментарий
21.05.2022 14:53 Ответить
"потицяти Шольця паличкою"
показать весь комментарий
21.05.2022 15:12 Ответить
добряче поштрикати....
показать весь комментарий
21.05.2022 16:50 Ответить
Я не можу, мене цей вираз завжди вводив в нокаут
показать весь комментарий
21.05.2022 17:12 Ответить
***** не вдалося налякати Європу масштабною іміграцією з України. Українці легенько вписуються в західноєвропейський менталітет та в їх економіку. Навіть рівень освіти дозволяє ...

Ой, що буде. коли касапи повалять в Європу...
показать весь комментарий
21.05.2022 15:00 Ответить
Чого ти радієш? З України вимиваються кваліфіковані людські ресурси. Україну грабують вже і з захоту. Два європейські підара бояться утворення нового європейського центру приняття рішень у вигляді Великобританія, Польща, Україна, Прибалтика та Румунія, тому і варять нам воду, тварюки.
показать весь комментарий
21.05.2022 16:36 Ответить
я не радію, я константую очевидний факт. В прогнозуванні якого ***** прорахувався.
З іншими твоїми месагами не сперечаюсь.
показать весь комментарий
22.05.2022 01:03 Ответить
спочатку вся европа впускала до себе кого завгодно тільки не нас.. а зараз вже нажерлася і хоче щоб ми пахали на них.. шось емігранти зі сходу і африки не дуже так там вкалували..
показать весь комментарий
21.05.2022 15:03 Ответить
Наших робітників вони хочуть приймати, а допомогати Україні не поспішають. Зрозуміло - чим важче Україні, тим більше робочих рук в Германії. Підораси,шо сказать.
показать весь комментарий
21.05.2022 15:09 Ответить
Цікаво, а чого це німеччина так зацікавлена в наших трудових ресерсах? а чи не було в них видів на це, ще коли про"два часа залишилось" їх міністри чи хто там казали....якось воно підозріло виглядає, і за росію викручуються.. цікаво які там договори "вилічуть" згодом і чи не в мюнхені підписували?...
показать весь комментарий
21.05.2022 15:27 Ответить
********* нужны территории , а ЕС -рабочие руки! Или я чего то не понимаю , или это как вилка с розеткой ! Или как инь и янь! А какая роль у Зелелоха во всем этом?
показать весь комментарий
21.05.2022 15:36 Ответить
Всё больше и чаще вижу в Бундесе дорогих украинских иномарок, с молодыми хлопцами в салонах. Как они выезжают из Украины -- ХЕЗ?
Народных колымаг с семьями внутри -- одну только видел за всю Войну.
У бежища в Центре, просят в основном женщины с детьми и стариками.
Беларуские и парашные фуры таскают казахские тягачики...
Шо ещё? 30 танков вам Германия готовит к лету -- новых.
И 52000 снарядов к ним.
Зеленский вызывает сомнение и неуверенность -- везде и у всех.
Украина у народа в уважухе...

Слава Україні!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:40 Ответить
Каких 30 новых танко, ты о чем? Гепард это не танк ,и не новый, снят с вооружения в Германии, и не к лету а середина конец лета.

На самом деле в германии много трындежа-TV, такое впечатление что германия помогает больше всех, а на самом деле микроскопическая Эстония помогла оружием больше гигантской германии.

""Мы здесь не на базаре" - в Бундестаге недовольны поведением посла Украины в Германии. В Бундестаге раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за то, какими способами он добивается от ФНР поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.

Нет смысла выражать пожелания через СМИ, https://www.berliner-zeitung.de/news/strack-zimmermann-attackiert-melnyk-sind-hier-ja-nicht-auf-einem-basar-li.228973 заявил а Вerliner Zeitung глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

"Нужно официально попросить об этом. Мы здесь не на базаре", - подчеркнула она.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:43 Ответить
Німчура -нація моральних уродів була є і буде!
показать весь комментарий
21.05.2022 15:52 Ответить
Пока германия пользуется моментом и забирает у Украины квалифицированную рабочую силу (хорошо что не вывозят вагонами в германию как в 1941-1944) Америка реально помогает Украинскому Народу.
показать весь комментарий
21.05.2022 17:34 Ответить
 
 