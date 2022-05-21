В Германии хотят ускорить признание профквалификации украинцев
Министр образования Германии призвала без бюрократии признавать профквалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию на рынке труда. Также ведется работа по предоставлению выпускникам возможности получить аттестат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в публикации DW.
Министр образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) призвала федеральные земли быстро и без бюрократии признавать профессиональные квалификации украинцев, чтобы ускорить их интеграцию. Государство должно активно поддерживать желание украинских беженцев работать, сказала она в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 21 мая.
По словам Штарк-Ватцингер, для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация в землях. Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.
Министр отметила, что для работы важны языковые навыки. Власти ФРГ поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых, подчеркнула она.
Штарк-Ватцингер рассказала, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.
"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", - подчеркнула она. В идеале, они должны также посещать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министерша.
По ее словам, сейчас федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности".
"Остается надеяться, что война закончится в ближайшем будущем и возвращение будет возможным. Но мы также должны подготовиться к тому, что они останутся с нами дольше", - сказала министр. Она также сообщила, что хотела бы вернуть в школы учителей-пенсионеров для обучения украинских детей.
Как сообщалось, по состоянию на начало мая в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских детей.
В апреле для выпускников из Украины, приехавших в ФРГ из-за войны, упростили условия вступления в немецкие вузы. Нововведения касаются и тех, кто начал обучение в украинском вузе, но из-за войны не закончил первый курс.
Те, кто был в шаге от получения аттестата в Украине, но так и не успел его получить из-за войны, могут поступать в колледж подготовки к высшему образованию без аттестата.
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і з газовим та нафтовим ембарго не зволікав?
3і нерестав натякати Україні, що їх треба поступитися територіями заради збереження обличчя путі?
будемо просто безмежно вдячні
Ой, що буде. коли касапи повалять в Європу...
З іншими твоїми месагами не сперечаюсь.
Народных колымаг с семьями внутри -- одну только видел за всю Войну.
У бежища в Центре, просят в основном женщины с детьми и стариками.
Беларуские и парашные фуры таскают казахские тягачики...
Шо ещё? 30 танков вам Германия готовит к лету -- новых.
И 52000 снарядов к ним.
Зеленский вызывает сомнение и неуверенность -- везде и у всех.
Украина у народа в уважухе...
Слава Україні!
На самом деле в германии много трындежа-TV, такое впечатление что германия помогает больше всех, а на самом деле микроскопическая Эстония помогла оружием больше гигантской германии.
""Мы здесь не на базаре" - в Бундестаге недовольны поведением посла Украины в Германии. В Бундестаге раскритиковали посла Украины в Германии Андрея Мельника за то, какими способами он добивается от ФНР поставки вооружения для Вооруженных сил Украины.
Нет смысла выражать пожелания через СМИ, https://www.berliner-zeitung.de/news/strack-zimmermann-attackiert-melnyk-sind-hier-ja-nicht-auf-einem-basar-li.228973 заявил а Вerliner Zeitung глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.
"Нужно официально попросить об этом. Мы здесь не на базаре", - подчеркнула она.