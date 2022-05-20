Мужчин, сбежавших за границу от войны, хотят лишать гражданства, - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому военнообязанных, выехавших во время военного положения за границу и не возвращающихся в течение месяца, будут лишать гражданства. Также забирать гражданство хотят у всех, кто уехал в Россию.

Проект закона №7381 опубликован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

"Граждане, которые во время военного положения, состояния войны выехали в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины, или военнообязанные (по возрасту и состоянию здоровья) и выехали за границу и без уважительных причин не вернулись назад в течение 30 дней или письменно отказавшихся от призыва (мобилизации) на военную службу, могут быть за это лишены гражданства Украины в установленном порядке", - говорится в проекте закона.

Также предлагается расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации – из числа тех, кто и так выполняет важные функции в тылу. Они смогут мобилизоваться, но только по собственному желанию.

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Авторы законопроекта – нардепы "Слуги народа" Мазурашу, Безуглая и Федиенко.