Мужчин, сбежавших за границу от войны, хотят лишать гражданства, - законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому военнообязанных, выехавших во время военного положения за границу и не возвращающихся в течение месяца, будут лишать гражданства. Также забирать гражданство хотят у всех, кто уехал в Россию.
Проект закона №7381 опубликован на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
"Граждане, которые во время военного положения, состояния войны выехали в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины, или военнообязанные (по возрасту и состоянию здоровья) и выехали за границу и без уважительных причин не вернулись назад в течение 30 дней или письменно отказавшихся от призыва (мобилизации) на военную службу, могут быть за это лишены гражданства Украины в установленном порядке", - говорится в проекте закона.
Также предлагается расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации – из числа тех, кто и так выполняет важные функции в тылу. Они смогут мобилизоваться, но только по собственному желанию.
Авторы законопроекта – нардепы "Слуги народа" Мазурашу, Безуглая и Федиенко.
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Тому, нехай кожен за собою дивиться, а не вирішує, кому як жити.
Тому проблєма має більш широкий (глибокий) характер.
ой як у нас багато стане "важливих в тилу"... прям як "журналістів" з травматами, хоча... більше!
а какая разніца?
Це про Закон про військовозобов*язаних.
Жодного голосу не може отримати та політ.партія, члени якої під час війни пишуть бред в проектах Законів.
Я видел Жигуль с украинскими номерами, который в обычное время через границу бы не пропустили, уверен, что у него нет техосмотра, он шёл по трассе максимум 70 км/час и при этом у него была убитая ходовая, я ещё никогда в жизни не видел, чтобы машину так тянуло на осевую! Загружен под крышу пассажирами и явно дешёвыми пожитками, что успели... И этому водиле, который с украинскими номерами на убитой машине проехал через всю фашистскую РФ надо медаль давать! У нас уверен, что если он сломается в дороге с украинскими номерами, местные найдут ближайший сервис и работников даже в выходной и всё сделают.
К чему это я. Чтобы под каток не попали те, кто и хотел бы, но в силу обстоятельств НИКАК не мог успеть вернуться!
Інший брат із Ізюма. Через гумкориродор зміг евакуюватися з сім'єю тільки у шебєкіно де живуть наші родичі. в Харків можливості евакуації взагалі не було, бо рашисти активно наступали.
Звичайно, западенським рагулям із ze-каманди, у яких родичі в румуніях і польщах миють сраки місцевим панам, не зрозуміти, що у українців зі Слобожанщини чи Донеччини можуть бути родичі у парашії. Нажаль, родичів не вибирають. Однак ці родичі у країні агрессорі - єдиний шанс врятуватися від смерті.
Поэтому это маразм, не имеющий юридических перспектив.
Так что хотелку свою о лишении гражданства можете прикрутить и почитать там в ОП хотя бы для приличия Конституцию перед принятием каких либо законов