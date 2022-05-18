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Новини Війна
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Рекорд з початку війни. Українці масово повертаються з-за кордону

кордон

Потік на в'їзд в Україну через західний її кордон вісім днів поспіль після 9 травня перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 61 тис. осіб – це рекордні показники від початку війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на дані Держприкордонслужби.

За даними Держприкордонслужби 17 травня Україну, як і днем раніше, залишило понад 31 тис. осіб, тоді як кількість тих, хто прибув до країни, становила 37 тис. проти понад 41 тис. напередодні.

Відомство уточнило, що за минулу добу кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами збільшилася до 239 після падіння у два попередні дні до 150-190. За даними прикордонної служби Польщі у твіттері, 17 травня з країни в Україну в'їхало 26 тис., тоді як днем раніше – 26,8 тис. У зворотному напрямку потік становив 20 тис. порівняно з 19,2 тис. напередодні.

Загалом, як зазначає польське прикордонне відомство, від початку війни з України до Польщі прибуло 3,442 млн осіб, а з Польщі до України – 1,358 млн осіб.

Читайте також: Потік на в’їзд в Україну рекордно перевищує потік на виїзд, - Держприкордонслужба

За даними УВКБ ООН на 13:00 16 травня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 6,267 млн осіб, із них до Польщі 3,377 млн, Румунії та Молдови – 977,91 тис., Росії – 850. ,53 тис., Угорщини – 610,08 тис., Словаччини – 424,03 тис., Білорусі (дані за 12 травня) – 27,31 тис.

Водночас в Україну, за даними Держприкордонслужби, на цю дату з 28 лютого в'їхало 1,821 млн людей.

біженці (1911) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) кордон (4838) українці (2554) повернення (253)


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Топ коментарі
+15
Именно так как Вы пишите кацапы и поступают. И именно потому к ним так и относятся за границей. И слава Богу, что наш народ не такой. Люди в массе своей стараются найти работу, обеспечить себя и принести пользу обществу, которое им дало возможность жить и работать у них. У меня семья выехала в середине марта в Польшу. Сначала их приютила польская семья. К ним хорошо относились. Но тем не менее они через месяц нашли и сняли квартиру, хотя сейчас там это крайне тяжело сделать. Когда выезжали от поляков - те наоборот предлагали остаться еще у них. Говорили, что привыкли уже. Но все равно правильнее не быть кому-то обузой. И спасибо им за помощь. Сейчас друг к другу в гости ездят. Теперь осталось моим устроить в садик ребенка и работу найти. И я считаю что именно так и надо поступать куда бы ты не поехал. Приносить пользу себе, своим близким и тому обществу, которое тебя приняло. Тогда и отношение будет к тебе соответствующее. И язык учить обязательно. Без знания языка страны, где ты находишься, ты ущербен. Считай в некоторой степени калека.
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18.05.2022 13:29 Відповісти
+11
В мене власні спостереження.
Через відсутність роботи та низькі зарплати люди їдуть за кордон.
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18.05.2022 13:07 Відповісти
+11
тільки жінки їдуть користуюьтся моментом війни, я розумію південь, або Чернігів ,схід де ******** знайома з Кропивницького ще місяць поїхали до Франції і потягла подруг своїх хоча там і дня не бомбили і не стреляли покинула квартиру свою, каже давно мріяла у Франціїї жити коли ще шанс такий буде оце такі біженці
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18.05.2022 13:19 Відповісти
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Руйнування економіки, війна, ганебна зелена влада - тут немає змоги лишатися, на жаль.
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18.05.2022 14:08 Відповісти
Навряд під обстріли хтось повертається.
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18.05.2022 14:38 Відповісти
https://p2pr.me/16526378526281409c71476
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18.05.2022 14:39 Відповісти
До війни заробітчани привозили більше 10 мільярдів доларів в рік. А ці гроші тут витрачалися. В значитт в економіці задіяні.
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18.05.2022 14:52 Відповісти
Одни злые языки говорят, что начали ехать массово как открыли реестры и появилась возможность продавать недвижимость. Другие - мол надо успеть завезти какое-никакое авто.
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18.05.2022 15:47 Відповісти
а кто эти квартиры будет покупать если не ясно когда заработает экономика в полную?
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18.05.2022 16:11 Відповісти
Десь можна подивитися список областей з відкритими реєстрами? Бо зустрічала лише інформацію про 3 західні області і все.
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18.05.2022 21:15 Відповісти
Те ж мені досягнення... Краще б відкрили кордон для виїзду.
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18.05.2022 16:25 Відповісти
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