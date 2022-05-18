Рекорд с начала войны. Украинцы массово возвращаются из-за границы

Поток на въезд в Украину через западную границу восемь дней после 9 мая превышает поток на выезд, суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 61 тыс. человек - это рекордные показатели с начала войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным Госпогранслужбы 17 мая Украину, как и днем ​​ранее, покинуло более 31 тыс. человек, тогда как количество прибывших в страну составило 37 тыс. против более 41 тыс. накануне.

Ведомство уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 239 после падения в два предыдущих дня до 150-190. По данным пограничной службы Польши в твиттере, 17 мая из страны в Украину въехало 26 тыс., тогда как днем ​​ранее – 26,8 тыс. В обратном направлении поток составил 20 тыс. по сравнению с 19,2 тыс. накануне.

В целом, как отмечает польское пограничное ведомство, с начала войны из Украины в Польшу прибыло 3,442 млн человек, а из Польши в Украину – 1,358 млн человек.

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По данным УВКБ ООН на 13:00 16 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,267 млн ​​человек, из них в Польшу 3,377 млн, Румынии и Молдовы – 977,91 тыс., России – 850. ,53 тыс., Венгрии – 610,08 тыс., Словакии – 424,03 тыс., Беларуси (данные за 12 мая) – 27,31 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, на эту дату с 28 февраля въехало 1,821 млн человек.