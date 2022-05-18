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Новости Война
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Рекорд с начала войны. Украинцы массово возвращаются из-за границы

кордон

Поток на въезд в Украину через западную границу восемь дней после 9 мая превышает поток на выезд, суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 61 тыс. человек - это рекордные показатели с начала войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным Госпогранслужбы 17 мая Украину, как и днем ​​ранее, покинуло более 31 тыс. человек, тогда как количество прибывших в страну составило 37 тыс. против более 41 тыс. накануне.

Ведомство уточнило, что за минувшие сутки количество оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами увеличилось до 239 после падения в два предыдущих дня до 150-190. По данным пограничной службы Польши в твиттере, 17 мая из страны в Украину въехало 26 тыс., тогда как днем ​​ранее – 26,8 тыс. В обратном направлении поток составил 20 тыс. по сравнению с 19,2 тыс. накануне.

В целом, как отмечает польское пограничное ведомство, с начала войны из Украины в Польшу прибыло 3,442 млн человек, а из Польши в Украину – 1,358 млн человек.

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По данным УВКБ ООН на 13:00 16 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 6,267 млн ​​человек, из них в Польшу 3,377 млн, Румынии и Молдовы – 977,91 тыс., России – 850. ,53 тыс., Венгрии – 610,08 тыс., Словакии – 424,03 тыс., Беларуси (данные за 12 мая) – 27,31 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, на эту дату с 28 февраля въехало 1,821 млн человек.

Автор: 

беженцы (1659) Госпогранслужба (6646) граница (5312) украинцы (3880) возврат (235)


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Топ комментарии
+15
Именно так как Вы пишите кацапы и поступают. И именно потому к ним так и относятся за границей. И слава Богу, что наш народ не такой. Люди в массе своей стараются найти работу, обеспечить себя и принести пользу обществу, которое им дало возможность жить и работать у них. У меня семья выехала в середине марта в Польшу. Сначала их приютила польская семья. К ним хорошо относились. Но тем не менее они через месяц нашли и сняли квартиру, хотя сейчас там это крайне тяжело сделать. Когда выезжали от поляков - те наоборот предлагали остаться еще у них. Говорили, что привыкли уже. Но все равно правильнее не быть кому-то обузой. И спасибо им за помощь. Сейчас друг к другу в гости ездят. Теперь осталось моим устроить в садик ребенка и работу найти. И я считаю что именно так и надо поступать куда бы ты не поехал. Приносить пользу себе, своим близким и тому обществу, которое тебя приняло. Тогда и отношение будет к тебе соответствующее. И язык учить обязательно. Без знания языка страны, где ты находишься, ты ущербен. Считай в некоторой степени калека.
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18.05.2022 13:29 Ответить
+11
В мене власні спостереження.
Через відсутність роботи та низькі зарплати люди їдуть за кордон.
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18.05.2022 13:07 Ответить
+11
тільки жінки їдуть користуюьтся моментом війни, я розумію південь, або Чернігів ,схід де ******** знайома з Кропивницького ще місяць поїхали до Франції і потягла подруг своїх хоча там і дня не бомбили і не стреляли покинула квартиру свою, каже давно мріяла у Франціїї жити коли ще шанс такий буде оце такі біженці
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18.05.2022 13:19 Ответить
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Руйнування економіки, війна, ганебна зелена влада - тут немає змоги лишатися, на жаль.
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18.05.2022 14:08 Ответить
Навряд під обстріли хтось повертається.
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18.05.2022 14:38 Ответить
https://p2pr.me/16526378526281409c71476
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18.05.2022 14:39 Ответить
До війни заробітчани привозили більше 10 мільярдів доларів в рік. А ці гроші тут витрачалися. В значитт в економіці задіяні.
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18.05.2022 14:52 Ответить
Одни злые языки говорят, что начали ехать массово как открыли реестры и появилась возможность продавать недвижимость. Другие - мол надо успеть завезти какое-никакое авто.
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18.05.2022 15:47 Ответить
а кто эти квартиры будет покупать если не ясно когда заработает экономика в полную?
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18.05.2022 16:11 Ответить
Десь можна подивитися список областей з відкритими реєстрами? Бо зустрічала лише інформацію про 3 західні області і все.
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18.05.2022 21:15 Ответить
Те ж мені досягнення... Краще б відкрили кордон для виїзду.
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18.05.2022 16:25 Ответить
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