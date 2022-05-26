УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9475 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 029 1

Майже 225 млн грн збитків довкіллю завдали окупанти, обстрілявши нафтобази на Житомирщині та Рівненщині, - Держекоінспекція

нафтобаза

У Держекоінспекції Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на трьох нафтобазах в Житомирській і Рівненській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України.

"Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на нафтобазах, які знаходяться на територіях Житомирської та Рівненської областей, і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора. Мова наразі йде про три об’єкти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вже вкрали української води на суму майже 620 млн грн, - Держекоінспекція

Автор: 

Держекоінспекція (248) пожежа (4310) екологія (1346)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Молодцы"! Розрахували, а далье шо? Зарплаты получили и сидят на жопе ровно!
показати весь коментар
26.05.2022 18:46 Відповісти
 
 