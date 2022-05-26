Майже 225 млн грн збитків довкіллю завдали окупанти, обстрілявши нафтобази на Житомирщині та Рівненщині, - Держекоінспекція

У Держекоінспекції Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на трьох нафтобазах в Житомирській і Рівненській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції України.

"Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини. Спеціалісти Державної екологічної інспекції Поліського округу розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на нафтобазах, які знаходяться на територіях Житомирської та Рівненської областей, і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора. Мова наразі йде про три об’єкти", - йдеться у повідомленні.

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