26 травня збито ворожу ракету Х-59, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10", - Повітряні сили ЗСУ

26 травня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили крилату ракету, гелікоптер на безпілотник російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії", - йдеться у повідомленні.

Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

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Зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.