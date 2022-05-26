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Новини Війна
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26 травня збито ворожу ракету Х-59, вертоліт Ка-52 та безпілотник "Орлан-10", - Повітряні сили ЗСУ

гелікоптер,к52

26 травня підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили крилату ракету, гелікоптер на безпілотник російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"26 травня активність ворожої авіації дещо знизилась, імовірно через погодні умови, втім тактична авіація окупантів продовжує цілодобове патрулювання в акваторіях Чорного й Азовського морів та довкола кордонів України.

Складна ситуація для Сил оборони залишається на Луганському напрямку. Саме сюди найчастіше прилітають ракети різних типів, випущені літаками окупантів з території Росії", - йдеться у повідомленні.

Одну із них – авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила один БпЛА "Орлан-10", а військовослужбовці однієї із бригад збили ворожий вертоліт Ка-52 ракетою ПЗРК "Стінгер".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 95-ї ОДШБр збили із ПЗРК "Перун" ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52

Зазначається, що українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних Сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Луганському напрямку та в інших операційних районах.

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крилаті ракети (1070) ППО (3137) вертоліт (874)


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26.05.2022 23:36 Відповісти
Українські Соколи, прочитала,що Ви бомбардуєте орків і іменно на Донбасі, спокійніше стало. Захисникам добра підтримка. Бережіть себе і небо України
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26.05.2022 23:39 Відповісти
Армія львів під перівництвом ішака перемагає армію баранів під керівництвом кгбешніка. І це вже нова норма сьогодення...
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26.05.2022 23:41 Відповісти
ходят слухи, что под пакет нашей реактивной артиллерии попал кацапский вертолёт.
Если это правда, то это просто эпично.
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26.05.2022 23:42 Відповісти
Если совершал посадку, то почему бы и нет?
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26.05.2022 23:45 Відповісти
скорее всего зависал для прицельной стрельбы
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27.05.2022 00:21 Відповісти
Ці алігатори не закінчуються ніяк...
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26.05.2022 23:46 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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26.05.2022 23:59 Відповісти
Слава нашим мужнім Героям !

Смерть оркам на нашій землі !
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27.05.2022 00:22 Відповісти
 
 