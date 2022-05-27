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Новини Війна
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Наступ Росії на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним, – Зеленський

зеленський

Нинішній наступ російської армії на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь", – сказав Зеленський.

За його словами, "в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих і поранених в окупаційному контингенті. Все це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія".

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Автор: 

Зеленський (23653) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+13
шо, "зоркий сокол", увидел "мiр" в очке х#йла?
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27.05.2022 01:05
+5
не переживай вони пустелю забируть у нас навіть їм насрать їм головне воену базу зробити і що це їхня теріторія
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27.05.2022 01:16
+5
Плохо, когда президентом страны работает эстрадный болван. Х.уйло хочет превратить на згарище и безлюдную пустыню всю Украину! Геноцид чистой воды. Вова, ты так ничего и не понял до сих пор.
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27.05.2022 06:57
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https://youtu.be/cnlRXlk0mNk
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27.05.2022 01:00 Відповісти
шо, "зоркий сокол", увидел "мiр" в очке х#йла?
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27.05.2022 01:05 Відповісти
не переживай вони пустелю забируть у нас навіть їм насрать їм головне воену базу зробити і що це їхня теріторія
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27.05.2022 01:16 Відповісти
Та он стал безлюдным уже в нулевых. Квартиру за 1000 долларов купить можно было. Люди их годами продать не могли, просто уезжали.
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27.05.2022 01:45 Відповісти
ну тодi видаcть хати на халяву i знайдуться бажаючi
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27.05.2022 02:30 Відповісти
це нас цілком влаштоаує - перекаті полє (tumbleweed) та дрофи
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27.05.2022 04:42 Відповісти
Донецька бидлота "евакуюється" в безпечні міста України. Ця наволоч лазить вже всюди, побачити їх не важко, бо люди видно високоінтелектуальні.
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27.05.2022 06:42 Відповісти
Плохо, когда президентом страны работает эстрадный болван. Х.уйло хочет превратить на згарище и безлюдную пустыню всю Украину! Геноцид чистой воды. Вова, ты так ничего и не понял до сих пор.
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27.05.2022 06:57 Відповісти
Після перемоги 200км від кордону з ***********, КСП і рокади - поля (можно міновані), немає жодної асфальтованої дороги, долбаних кпвв, лавочек, затинків і зон відпочинку, блє@т!
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27.05.2022 07:11 Відповісти
Заселишь потом эти места таможенниками с западной границы,они там выстроят дворцы,которыми будут приезжать полюбоваться даже арабские шейки.
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27.05.2022 07:46 Відповісти
Менше треба було по Буковелях їздити шлєпер. А тепер стільки жерт і розорена країна, бо хтось прої..в все, що міг.
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27.05.2022 08:20 Відповісти
 
 