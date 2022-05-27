Наступ Росії на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним, – Зеленський
Нинішній наступ російської армії на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним.
Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь", – сказав Зеленський.
За його словами, "в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце вбитих і поранених в окупаційному контингенті. Все це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, – очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія".
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