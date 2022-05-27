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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 032 20

Україна має достатньо зерна до кінця 2022 року, - радник Зеленського Устенко

зерно

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит, принаймні, до кінця 2022 року. Однак для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву радника президента з економіки Олега Устенка.

"Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му, але для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі", - наголосив Устенко.

Зазначається що блокада українських портів військами РФ не дає Україні змоги продати надлишок харчової продукції за кордон. До повномасштабного вторгнення Росії Українська держава щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна.

Наразі через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції.

За словами Устенка, російська сторона з самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

"РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю", - зазначив Устенко.

За словами радника, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, що з'являються в Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна з зерном вийдуть з портів, зазначив Устенко.

На його думку, єдиний спосіб доставити зерно на світові ринки - це "зупинити війну або, принаймні, припинити всі військові дії в Чорному морі".

Також читайте: Путін розповідає європейським високопосадовцям, що Україна перешкоджає експорту зерна, а подолати продовольчу кризу допоможе скасування санкцій проти РФ

Автор: 

зерно (3112) криза (418) Устенко Олег (70)


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Топ коментарі
+8
Вот и держите для себя.
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27.05.2022 08:10
+4
Устинов - хватит пистеть ‼️ Тупые пистуны- советчики .
Топливо лучше для украинцев на АЗС ОРГАНИЗУЙТЕ ‼️‼️
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27.05.2022 08:24
+4
Каркают эти придурки постоянно
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27.05.2022 08:32
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Вот и держите для себя.
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27.05.2022 08:10 Відповісти
шмигаль казав, що запасів провіанту вистачить на 5 років
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27.05.2022 08:44 Відповісти
Держрезерв , зелені миші ... Знаїмо , плавали.
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27.05.2022 08:55 Відповісти
Де його тримати? Всі елеватори забити минулорічним зерном, а скоро буде новий врожай? Старий треба продавати, а порти закриті.
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27.05.2022 09:04 Відповісти
Устинов - хватит пистеть ‼️ Тупые пистуны- советчики .
Топливо лучше для украинцев на АЗС ОРГАНИЗУЙТЕ ‼️‼️
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27.05.2022 08:24 Відповісти
Да да.... Добре що попередили
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27.05.2022 08:30 Відповісти
Каркают эти придурки постоянно
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27.05.2022 08:32 Відповісти
Есть люди , которые создают богатства стране, а есть люди , которые его ПРОСЫРАЮТ
Устенко, Марченко, Геттманцев - ТИПИЧНЫЕ ПРОСЫРУНЫ.
рекомендую всем просто послушать человека от бизнеса

Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY

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27.05.2022 08:31 Відповісти
Вистачить...
якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу", як пальне...
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27.05.2022 08:42 Відповісти
Вроде говорили запасов на 2 года сделали, да ещё сколько зерна на экспорт стоит.
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27.05.2022 08:44 Відповісти
Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції. Джерело:

очередь на вывоз вагонами на польсколитовской - 20-25 дней, стоит в очереди туева тыс.вагоново, по новостям агропорталов - вывоз наращивается.Но это все куета, ЦЕНА на внутренем рынке - в три раза (практически,в зависимости от курса) ниже чем на евронюксе, ситуация абсурдна в квадрате - пшеница ниже 6000грн, мука на крупный опт от производителя стоит копейки - в то же время соль по 85, гречка 80, ВСЕ крупы нижнего сегмента х2раза, макаронка под 30 самый дешман за пачку 400грм, топливо за 60. С пшеницей и мукой творится муть страшная и все это в ручном управлении, и этот мыльный пузырь лопнет.
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27.05.2022 08:52 Відповісти
Муть творится непонятно
Только хлеб дорожает -- при деловых инградиентах --муть
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27.05.2022 09:00 Відповісти
Вчора бачив солярку за 59 грн, хоч три місяці тому вона коштувала 30грн. Як ти думаєш, хліб сам возиться у магазини, чи його все-таки возять автомобілями?
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27.05.2022 09:07 Відповісти
Пшеницу продоволку декларируют в новостях 7000, по факту ниже 6000 отдают незадумываясь, такая же хрень с мукой, крупный опт от производителя - около 11 и то можно сбивать смело на обьеме. Мука в магазине - 18+ самый дешман сгмента приватлейбл.От производителя до прилавка минимум х2 раза.Зазор более чем охреневший. Понятное дело логистика всех наклонила, НО, то то постят в новостях - муть, у нас как всегда всего дохрена, а потом мыши сожрали.В реалиях - трудности с логистикой создали проблемы с вывозом,поэтому есть виртуальный запас (вообще хрен пойми как они считают, и то что на окупированых, и то что в портах) , ТОЛЬКО решится более менее логистика - запасы растают как снег на солнце.
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27.05.2022 09:24 Відповісти
И что будет голодная весна?
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27.05.2022 09:10 Відповісти
Вроде до этого говорили что на пару лет хватит. теперь до конца года...................
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27.05.2022 09:21 Відповісти
А что после 2022 года нам уже не понадобится?
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27.05.2022 10:56 Відповісти
 
 