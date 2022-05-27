Україна має достатньо зерна до кінця 2022 року, - радник Зеленського Устенко

Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит, принаймні, до кінця 2022 року. Однак для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву радника президента з економіки Олега Устенка.

"Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му, але для цього потрібно зупинити всі військові дії в Чорному морі", - наголосив Устенко.

Зазначається що блокада українських портів військами РФ не дає Україні змоги продати надлишок харчової продукції за кордон. До повномасштабного вторгнення Росії Українська держава щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна.

Наразі через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти. Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції.

За словами Устенка, російська сторона з самого початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

"РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю", - зазначив Устенко.

За словами радника, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, що з'являються в Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує, і судна з зерном вийдуть з портів, зазначив Устенко.

На його думку, єдиний спосіб доставити зерно на світові ринки - це "зупинити війну або, принаймні, припинити всі військові дії в Чорному морі".

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