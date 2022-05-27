У Украины достаточно зерна до конца 2022 года, - советник Зеленского Устенко
Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Однако для этого следует остановить все военные действия в Черном море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление советника президента по экономике Олега Устенко.
"Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море", - подчеркнул Устенко.
Отмечается, что блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек пищевой продукции за границу. До полномасштабного вторжения России Украинское государство ежемесячно экспортировало Черным морем более 6 млн тонн зерна.
Из-за блокирования портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность, чем порты. Например, в апреле по железной дороге было вывезено всего 617 тыс. тонн продукции.
По словам Устенко, российская сторона с начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.
"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", - отметил Устенко.
По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые появляющиеся в Черном море корабли. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко.
По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море".
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якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу", як пальне...
очередь на вывоз вагонами на польсколитовской - 20-25 дней, стоит в очереди туева тыс.вагоново, по новостям агропорталов - вывоз наращивается.Но это все куета, ЦЕНА на внутренем рынке - в три раза (практически,в зависимости от курса) ниже чем на евронюксе, ситуация абсурдна в квадрате - пшеница ниже 6000грн, мука на крупный опт от производителя стоит копейки - в то же время соль по 85, гречка 80, ВСЕ крупы нижнего сегмента х2раза, макаронка под 30 самый дешман за пачку 400грм, топливо за 60. С пшеницей и мукой творится муть страшная и все это в ручном управлении, и этот мыльный пузырь лопнет.
Только хлеб дорожает -- при деловых инградиентах --муть