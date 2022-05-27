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Новости Агрессия России против Украины Война
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У Украины достаточно зерна до конца 2022 года, - советник Зеленского Устенко

зерно

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Однако для этого следует остановить все военные действия в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление советника президента по экономике Олега Устенко.

"Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море", - подчеркнул Устенко.

Отмечается, что блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек пищевой продукции за границу. До полномасштабного вторжения России Украинское государство ежемесячно экспортировало Черным морем более 6 млн тонн зерна.

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Из-за блокирования портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность, чем порты. Например, в апреле по железной дороге было вывезено всего 617 тыс. тонн продукции.

По словам Устенко, российская сторона  с начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", - отметил Устенко.

По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые появляющиеся в Черном море корабли. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко.

По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин рассказывает европейским чиновникам, что Украина препятствует экспорту зерна, а преодолеть продовольственный кризис поможет отмена санкций против РФ

Автор: 

зерно (1067) кризис (3070) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+8
Вот и держите для себя.
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27.05.2022 08:10
+4
Устинов - хватит пистеть ‼️ Тупые пистуны- советчики .
Топливо лучше для украинцев на АЗС ОРГАНИЗУЙТЕ ‼️‼️
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27.05.2022 08:24
+4
Каркают эти придурки постоянно
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27.05.2022 08:32
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Вот и держите для себя.
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27.05.2022 08:10 Ответить
шмигаль казав, що запасів провіанту вистачить на 5 років
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27.05.2022 08:44 Ответить
Держрезерв , зелені миші ... Знаїмо , плавали.
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27.05.2022 08:55 Ответить
Де його тримати? Всі елеватори забити минулорічним зерном, а скоро буде новий врожай? Старий треба продавати, а порти закриті.
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27.05.2022 09:04 Ответить
Устинов - хватит пистеть ‼️ Тупые пистуны- советчики .
Топливо лучше для украинцев на АЗС ОРГАНИЗУЙТЕ ‼️‼️
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27.05.2022 08:24 Ответить
Да да.... Добре що попередили
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27.05.2022 08:30 Ответить
Каркают эти придурки постоянно
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27.05.2022 08:32 Ответить
Есть люди , которые создают богатства стране, а есть люди , которые его ПРОСЫРАЮТ
Устенко, Марченко, Геттманцев - ТИПИЧНЫЕ ПРОСЫРУНЫ.
рекомендую всем просто послушать человека от бизнеса

Государственники это бедность! Часть 3 ( Геннадий Балашов)

https://youtu.be/H7E-1VEOyNY

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27.05.2022 08:31 Ответить
Вистачить...
якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу", як пальне...
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27.05.2022 08:42 Ответить
Вроде говорили запасов на 2 года сделали, да ещё сколько зерна на экспорт стоит.
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27.05.2022 08:44 Ответить
Наприклад, у квітні залізницею було вивезено лише 617 тис. тонн продукції. Джерело:

очередь на вывоз вагонами на польсколитовской - 20-25 дней, стоит в очереди туева тыс.вагоново, по новостям агропорталов - вывоз наращивается.Но это все куета, ЦЕНА на внутренем рынке - в три раза (практически,в зависимости от курса) ниже чем на евронюксе, ситуация абсурдна в квадрате - пшеница ниже 6000грн, мука на крупный опт от производителя стоит копейки - в то же время соль по 85, гречка 80, ВСЕ крупы нижнего сегмента х2раза, макаронка под 30 самый дешман за пачку 400грм, топливо за 60. С пшеницей и мукой творится муть страшная и все это в ручном управлении, и этот мыльный пузырь лопнет.
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27.05.2022 08:52 Ответить
Муть творится непонятно
Только хлеб дорожает -- при деловых инградиентах --муть
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27.05.2022 09:00 Ответить
Вчора бачив солярку за 59 грн, хоч три місяці тому вона коштувала 30грн. Як ти думаєш, хліб сам возиться у магазини, чи його все-таки возять автомобілями?
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27.05.2022 09:07 Ответить
Пшеницу продоволку декларируют в новостях 7000, по факту ниже 6000 отдают незадумываясь, такая же хрень с мукой, крупный опт от производителя - около 11 и то можно сбивать смело на обьеме. Мука в магазине - 18+ самый дешман сгмента приватлейбл.От производителя до прилавка минимум х2 раза.Зазор более чем охреневший. Понятное дело логистика всех наклонила, НО, то то постят в новостях - муть, у нас как всегда всего дохрена, а потом мыши сожрали.В реалиях - трудности с логистикой создали проблемы с вывозом,поэтому есть виртуальный запас (вообще хрен пойми как они считают, и то что на окупированых, и то что в портах) , ТОЛЬКО решится более менее логистика - запасы растают как снег на солнце.
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27.05.2022 09:24 Ответить
И что будет голодная весна?
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27.05.2022 09:10 Ответить
Вроде до этого говорили что на пару лет хватит. теперь до конца года...................
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27.05.2022 09:21 Ответить
А что после 2022 года нам уже не понадобится?
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27.05.2022 10:56 Ответить
 
 