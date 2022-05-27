У Украины достаточно зерна до конца 2022 года, - советник Зеленского Устенко

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Однако для этого следует остановить все военные действия в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление советника президента по экономике Олега Устенко.

"Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года, а то и в 2023-м, но для этого нужно остановить все военные действия в Черном море", - подчеркнул Устенко.

Отмечается, что блокада украинских портов войсками РФ не позволяет Украине продать излишек пищевой продукции за границу. До полномасштабного вторжения России Украинское государство ежемесячно экспортировало Черным морем более 6 млн тонн зерна.

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Из-за блокирования портов Украина перенаправила экспорт через железнодорожные и автомобильные пути. Но они имеют более низкую пропускную способность, чем порты. Например, в апреле по железной дороге было вывезено всего 617 тыс. тонн продукции.

По словам Устенко, российская сторона с начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", - отметил Устенко.

По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые появляющиеся в Черном море корабли. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко.

По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки – это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море".

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