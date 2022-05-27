Драги о разговоре с Путиным: Я не увидел проблесков мира

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "не увидел надежд на мир". Глава Кремля жаловался на санкции.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер Италии заявил, что попробовал понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также намерен обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Драги отметил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

"Я не увидел проблесков мира", - сказал он.

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