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Новости Война
11 014 50

Драги о разговоре с Путиным: Я не увидел проблесков мира

драгі

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "не увидел надежд на мир". Глава Кремля жаловался на санкции.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Премьер Италии заявил, что попробовал понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также намерен обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Драги отметил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

"Я не увидел проблесков мира", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Должны посадить Москву за стол переговоров для договоренности о прекращении огня в Украине, - премьер Италии Драги

Зеленский (20196) зерно (1067) путин (31197) перемирие (1579) Драги (48)


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Топ комментарии
+28
Путлєр вже давно прорахував цих "ССИКУНІВ" зі "старої" Європи,тому і залякує їх.Він отримує задоволення дивлячись на їх переляк та чуючи їх тремтячий голос."Стара" Європа це збіговисько зажравшихся боягузів.Вся надія на Штати,Британію та "нову" Європу.
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27.05.2022 08:35
+22
***** 20 років готувалось до війни з Україною. Просто європейці це не розуміють ,другий менталітет. Ця гбешна мразь вдає з себе державного діяча , хоча насправді є сцикливим закомплексованим маньяком
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27.05.2022 08:37
+19
заглянути в очі Чикатилові .....хух які вони і дійсно тупі в Европі ...на рівні прем'єрів навіть ...Круче Бориса Джонсона немає на планеті мабуть нікого
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27.05.2022 08:33
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Нам зерна вистачить на кілька років...
якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу" як пальне.
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27.05.2022 08:40 Ответить
Нам не має куди дівати наступний врожай, воно згниє, якщо його не вивезти
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27.05.2022 08:42 Ответить
Його ще зібрати треба, той наступний. Тут навіть з дизелем по 60 то питання відкрите, а ще ж ***** ракетами пуляє. До речі, якщо торішнє за безцінь віддати, то в яку ціну в нас хліб має бути?
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27.05.2022 08:50 Ответить
якщо держава не втручається в ек.процеси, відпускає ціни у вільне плавання під час ВЧ, то правильно було б запровадити "Guaranteed minimum income",бо якщо війна буде тривати роками громадяни просто не виживуть..
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27.05.2022 09:47 Ответить
спиртзаводів повно,на біопальне переробити..
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27.05.2022 10:26 Ответить
Та нічого ви там не побачите.
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27.05.2022 08:32 Ответить
заглянути в очі Чикатилові .....хух які вони і дійсно тупі в Европі ...на рівні прем'єрів навіть ...Круче Бориса Джонсона немає на планеті мабуть нікого
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27.05.2022 08:33 Ответить
Це ви про Зеленського? Підтримую, що очі ботоксного не мають блиску миру,життя,людяності, про що Європа і говорить.
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27.05.2022 08:35 Ответить
ви неправі , вони не тупі , вони більш чесні та відкриті. Тому вони не розуміють як можна постійно брехати. Не на тому рівні знаходяться
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27.05.2022 08:40 Ответить
Вони такі тупі. Після Бородянки, Бучі, Маріуполя, ... ще намагатися говорити з людоїдом.
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27.05.2022 09:17 Ответить
Андрей Романыч - это первоклассник по сравнению с )(уйлом Владимировичем
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27.05.2022 08:42 Ответить
Еще и его министр иностранных дел Elizabeth Mary "Liz" Truss, она точно "железная леди", когда говорит о кацапии.
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27.05.2022 08:47 Ответить
Вони не тупі; вони цинічні, продажні та ********** дурника вмикати. Діяльність імітують просто. Судити треба не по словах, а по ділах.
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27.05.2022 08:50 Ответить
Ще один іскатєль міра в глазах Путіна...
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27.05.2022 08:33 Ответить
Путлєр вже давно прорахував цих "ССИКУНІВ" зі "старої" Європи,тому і залякує їх.Він отримує задоволення дивлячись на їх переляк та чуючи їх тремтячий голос."Стара" Європа це збіговисько зажравшихся боягузів.Вся надія на Штати,Британію та "нову" Європу.
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27.05.2022 08:35 Ответить
вся надiя на кнопку-кнопку-кнопку...
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27.05.2022 08:40 Ответить
Всі повторюють одне й те ж. І розмавляти навряд чи хто хоче з доброї волі, та мусять.

Але пре-зе-дент конче хоче зустрічі з х**лом і якихось переговорів та домовленостей.
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27.05.2022 08:37 Ответить
*розмовляти
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27.05.2022 08:56 Ответить
я теж цьої тяги зрзуміти не можу, навіть накинув можливі прчини зутрічі:
1, не вірить чемпіону миру з "професійних" спортивних дзвінків куйлу Макрону
2,селфік
3, автограф
4, паругаццо
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27.05.2022 09:15 Ответить
***** 20 років готувалось до війни з Україною. Просто європейці це не розуміють ,другий менталітет. Ця гбешна мразь вдає з себе державного діяча , хоча насправді є сцикливим закомплексованим маньяком
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27.05.2022 08:37 Ответить
Драгі,хто тобі про мир в очах ***** розповів?Берлусконі?Чи один хрипатий єврей?
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27.05.2022 08:37 Ответить
‼️‼️‼️

Війна Росії проти України - війна на знищення суверенної країни та всього українського народу

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.
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27.05.2022 08:39 Ответить
Які можуть бути проблески у слуги сатани?
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27.05.2022 08:39 Ответить
Вже зазирнув вглаз? Повезло. А Зеля тільки мріє про це.
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27.05.2022 08:40 Ответить
Драги, идите *****. Приняли бы Украину в НАТО И ЕС - и проблем бы с зерном не было.

МОЖЕТ УЖЕ ДОЙДЁТ ДО ИДИОТОВ . А то заволновались , когда петух в темечко клюнул .

где решение про принятие Украины в ЕС ? Иначе - сидите без зерна и с голодной Африкой
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27.05.2022 08:42 Ответить
Невдовзі та голодна Африка черговою хвилею накриє усю Європу та про "проблеми" Украіни почнуть потихеньку забувати. пуйло це розрахував правильно; у таких хитросплетіннях хитрощів та цинізму йому немає рівних!..
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27.05.2022 08:56 Ответить
Вони вже тарiлки приготували

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27.05.2022 12:30 Ответить
а куда он ему заглядывал? надо было у боневтика поспрашивать куда заглядывать
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27.05.2022 08:42 Ответить
Еще один любитель заглянуть ***** в анал - Драги. Я думал, что только найвелычнишый страдает этой болезнью.
Это тот самый Драги, который кукарекал, шо нельзя ***** опускать и отдать ему наши окупированные территории.
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27.05.2022 08:43 Ответить
Печально что вы еще не поняли что у ***** другие понятия под словом *мир*.
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27.05.2022 08:44 Ответить
Точно в очі дивився?
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27.05.2022 08:45 Ответить
Может плохо заглядывал. Или длинный стол мешал.
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27.05.2022 08:46 Ответить
Надо было включить видеосвязь и попробовать заглянуть в глаза путину и попробовать увидеть там мир. Хотя смотреть в глаза путина можно только в оптический прицел.
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27.05.2022 09:20 Ответить
Таке враження що староєвропейці один за одним телефонують до москви щоб взнати свою власну долю після того як дадуть змогу пуйлу знищити Україну. Незважаючи на формальні союзи ЄС та НАТО вони всерівно кожен сам по собі. Немає зовсім колективного бачення ситуації та узгоджених дій. Кожна країна марить про особистий бонус від смердючої бункерної криси, яка в очах шольців та інших перемовників чомусь виглядає здоровенним удавом.
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27.05.2022 08:46 Ответить
Єслі санкції пох, то чого тоді скігліти?
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27.05.2022 08:47 Ответить
Ти не побачив проблисків розуму. Так і кажи
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27.05.2022 08:49 Ответить
Путлер насолоджується вбивством украінців , так як він нас ненавидить і тільки робив вигляд та щось белькотів про братні народи !

Цей кровожадний вилупок має понести покарання за воєнні злочини , які він скоює в нашій країні і в інших краінах !
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27.05.2022 08:55 Ответить
А пытался во время разговора приставить ему к виску пистолет?
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27.05.2022 09:01 Ответить
Это весь цивилизованный мир должен сделать незамедлительно
и сообща .
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27.05.2022 09:34 Ответить
Світ це зможе зробити тоді, коли військові дії перейдуть на їхню територію, а поки що прямої загрози для них нема. Для них війна в Україні - це війна України!
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27.05.2022 12:17 Ответить
а в сраку заглядав? може, мир там?
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27.05.2022 09:31 Ответить
І ви гадаєте, що це остання світова війна? Та нєєє, переможемо путіна, через 100 років знов виникне такая хєрня. Людство неймовірно тупе.
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27.05.2022 09:41 Ответить
Ця війна між Україною та московією не може бути світовою, бо військові дії не проходять на території інших країн. І не забувайте, що Україна не перебуває офіційно у стані війни з московією, так само як і кацапи з нами. Не плутайте з воєнним станом.
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27.05.2022 12:23 Ответить
Зараз нічого не називають своїми іменами, ворог це та сторона, руйнування обстрілами житла зі знищенням мешканців це асвабаждєніє їх від гньота нацизма.
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27.05.2022 13:39 Ответить
драги расскажи боневтику что в очке хйла одно гавно
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27.05.2022 10:01 Ответить
У Зеленского спроси куда Путину надо заглядывать. Он там всегда проблески видит.
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27.05.2022 10:05 Ответить
Як оці півники європейські набридли: не для мира ***** починав війну.
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27.05.2022 10:20 Ответить
Ти Драги взагалі чого йому дзвонив?? Теж хотів як Макрон заглянути в очі військовому злочинцю??
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27.05.2022 10:23 Ответить
Ще один в очко зазиратель.
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27.05.2022 13:33 Ответить
 
 