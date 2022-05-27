Драги о разговоре с Путиным: Я не увидел проблесков мира
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "не увидел надежд на мир". Глава Кремля жаловался на санкции.
Об этом сообщает итальянское издание ANSA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Премьер Италии заявил, что попробовал понять, можно ли "разблокировать огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также намерен обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Драги отметил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.
"Я не увидел проблесков мира", - сказал он.
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якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу" як пальне.
Але пре-зе-дент конче хоче зустрічі з х**лом і якихось переговорів та домовленостей.
1, не вірить чемпіону миру з "професійних" спортивних дзвінків куйлу Макрону
2,селфік
3, автограф
4, паругаццо
Війна Росії проти України - війна на знищення суверенної країни та всього українського народу
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.
МОЖЕТ УЖЕ ДОЙДЁТ ДО ИДИОТОВ . А то заволновались , когда петух в темечко клюнул .
где решение про принятие Украины в ЕС ? Иначе - сидите без зерна и с голодной Африкой
Это тот самый Драги, который кукарекал, шо нельзя ***** опускать и отдать ему наши окупированные территории.
Цей кровожадний вилупок має понести покарання за воєнні злочини , які він скоює в нашій країні і в інших краінах !
и сообща .