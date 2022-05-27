Драгі про розмову з Путіним: Я не побачив проблисків миру

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним "не побачив надій на мир". Глава Кремля скаржився на санкції.

Про це повідомляє італійське видання ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Прем'єр Італії заявив, що спробував зрозуміти, чи можна "розблокувати величезні обсяги зерна в українських портах в Чорному морі". Це питання Драгі також планує обговорити найближчим часом з президентом України Володимиром Зеленським.

Драгі зазначив, що в розмові з Путіним "не побачив надії на мир" в Україні.

"Я не побачив проблисків миру", - сказав він.

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