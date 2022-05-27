Драгі про розмову з Путіним: Я не побачив проблисків миру
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним "не побачив надій на мир". Глава Кремля скаржився на санкції.
Про це повідомляє італійське видання ANSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Прем'єр Італії заявив, що спробував зрозуміти, чи можна "розблокувати величезні обсяги зерна в українських портах в Чорному морі". Це питання Драгі також планує обговорити найближчим часом з президентом України Володимиром Зеленським.
Драгі зазначив, що в розмові з Путіним "не побачив надії на мир" в Україні.
"Я не побачив проблисків миру", - сказав він.
Топ коментарі
+28 Gir Mihal
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+22 A San
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+19 neverlok lok
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якщо, звісно, не "проїпуть по арестовичу" як пальне.
Але пре-зе-дент конче хоче зустрічі з х**лом і якихось переговорів та домовленостей.
1, не вірить чемпіону миру з "професійних" спортивних дзвінків куйлу Макрону
2,селфік
3, автограф
4, паругаццо
Війна Росії проти України - війна на знищення суверенної країни та всього українського народу
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.
МОЖЕТ УЖЕ ДОЙДЁТ ДО ИДИОТОВ . А то заволновались , когда петух в темечко клюнул .
где решение про принятие Украины в ЕС ? Иначе - сидите без зерна и с голодной Африкой
Это тот самый Драги, который кукарекал, шо нельзя ***** опускать и отдать ему наши окупированные территории.
Цей кровожадний вилупок має понести покарання за воєнні злочини , які він скоює в нашій країні і в інших краінах !
и сообща .