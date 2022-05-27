Внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині вже загинули 37 дітей, - прокуратура
Армія РФ уже вбила щонайменше 37 дітей у Харківській області та поранила 108.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли Балаклію, внаслідок чого поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.
26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них - 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.
У прокуратурі також повідомляють, що окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області.
"Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області - 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки. Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
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