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Новини Війна
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Окупанти в Маріуполі продають "гумдопомогу" від РФ, - Міноборони

маріуполь

Так звана "гуманітарна допомога", які завозять з території РФ в захоплений Маріуполь, потім продається в магазинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення. В Маріуполі через зруйновані об’єкти інфраструктури є критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням.

Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться т.зв. гуманітарним вантажем з території рф, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів", - зазначив він.

Також читайте: ДТЕК направив на підтримку захисників України та гуманітарні цілі 500 млн гривень

Автор: 

Маріуполь (3220) гуманітарна допомога (988) Мотузяник (349)


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На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35
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27.05.2022 17:24 Відповісти
в епіцентрі?
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27.05.2022 17:29 Відповісти
В нас теж 200 вантажів допомоги на Запоріжжі випарувались.
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27.05.2022 17:32 Відповісти
200 вагонів... Стидобище! В Запоріжжі щось коїться, м'яко кажучи, недобре.
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27.05.2022 20:36 Відповісти
ага. а партія "слуга народу" додумалася європейську гуманітарну допомогу видавати людям, як свою. сама ж при тому ні копійки ніде нікому не пожертвувала.
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27.05.2022 18:04 Відповісти
Ви це на кого "батон крошите"? Слуги неймовірно чесні, добрі і безкорисливі. Думаєте, що відосік зняти це дешево і просто? Та на це і бюджета країни не жалко, а Ви про якусь гуманітарку. Їхня доброта і сердечність меж не має: - он Тупіцькому допомогли втекти, колаборантів "панімають і прощають, а всілякі Бутусови, Порошенки та іже з ними пишатись заслугами не дають.
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27.05.2022 18:27 Відповісти
Так это же скрепа! У скотов эта технология обкатана ещё со времён "Ножек Буша".
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27.05.2022 18:47 Відповісти
Сейчас завозят "крысиные хвосты Пути" 🐀
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27.05.2022 23:23 Відповісти
 
 