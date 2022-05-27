Окупанти в Маріуполі продають "гумдопомогу" від РФ, - Міноборони

Так звана "гуманітарна допомога", які завозять з території РФ в захоплений Маріуполь, потім продається в магазинах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Загарбники продовжують тактику терору проти цивільного населення. В Маріуполі через зруйновані об’єкти інфраструктури є критичні проблеми з електроенергією та водопостачанням.



Невдоволення з боку місцевого населення викликають корумповані дії окупаційної влади. Зокрема, частина продуктів харчування, які завозяться т.зв. гуманітарним вантажем з території рф, опиняється на полицях місцевих продуктових магазинів", - зазначив він.

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