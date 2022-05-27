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Новости Война
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Оккупанты в Мариуполе продают "гумпомощь" от РФ, - Минобороны

маріуполь

Так называемая "гуманитарная помощь", завозимая с территории РФ в захваченный Мариуполь, далее продается в магазинах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Захватчики продолжают тактику террора против гражданского населения. В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением.

Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, завозимых т.н. гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов", - отметил он.

Читайте: Обстановка на востоке остается сложной, в то же время ВСУ ее контролируют и знают о планах врага, - Мотузяник

Мариуполь (5704) гуманитарная помощь (1258) Мотузяник (483)


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На Херсонщині український винищувач збив російський Су-35
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27.05.2022 17:24 Ответить
в епіцентрі?
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27.05.2022 17:29 Ответить
В нас теж 200 вантажів допомоги на Запоріжжі випарувались.
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27.05.2022 17:32 Ответить
200 вагонів... Стидобище! В Запоріжжі щось коїться, м'яко кажучи, недобре.
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27.05.2022 20:36 Ответить
ага. а партія "слуга народу" додумалася європейську гуманітарну допомогу видавати людям, як свою. сама ж при тому ні копійки ніде нікому не пожертвувала.
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27.05.2022 18:04 Ответить
Ви це на кого "батон крошите"? Слуги неймовірно чесні, добрі і безкорисливі. Думаєте, що відосік зняти це дешево і просто? Та на це і бюджета країни не жалко, а Ви про якусь гуманітарку. Їхня доброта і сердечність меж не має: - он Тупіцькому допомогли втекти, колаборантів "панімають і прощають, а всілякі Бутусови, Порошенки та іже з ними пишатись заслугами не дають.
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27.05.2022 18:27 Ответить
Так это же скрепа! У скотов эта технология обкатана ещё со времён "Ножек Буша".
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27.05.2022 18:47 Ответить
Сейчас завозят "крысиные хвосты Пути" 🐀
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27.05.2022 23:23 Ответить
 
 