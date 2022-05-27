Оккупанты в Мариуполе продают "гумпомощь" от РФ, - Минобороны
Так называемая "гуманитарная помощь", завозимая с территории РФ в захваченный Мариуполь, далее продается в магазинах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
"Захватчики продолжают тактику террора против гражданского населения. В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры есть критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением.
Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, завозимых т.н. гуманитарным грузом с территории России, оказывается на полках местных продуктовых магазинов", - отметил он.
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Максім ХОЙ #398010
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