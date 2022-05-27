За 27 травня на Донбасі загинуло 5 мирних жителів, 4 - поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За п'ятницю внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло п’ятеро людей, ще четверо поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні росіяни вбили п’ятьох і поранили ще чотирьох мирних жителів Донеччини", - написав він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили ще 5 мирних жителів Донеччини, - Кириленко