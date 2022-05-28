Порошенка вдруге не пропустили через кордон, пояснивши, що в нього нібито немає підстав для виїзду, - заява "ЄС"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
П'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" вдруге не пропустили через кордон для його участі в Парламентській асамблеї НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепи "ЄС" заявили у відеозверненні.
"Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили "Європейська Солідарність" абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати, ми цього не дозволимо", - наголосив нардеп Микола Княжицький.
За словами нардепа Софії Федини, прикордонники не випустили Порошенка, пояснюючи це тим, що в нього немає підстав для виїзду за кордон.
"Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий. ... Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на ПА НАТО. Але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави", – наголосила Федина.
Княжицький зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Порошенка на виїзд з України, не існує.
"Нардеп відповідно до Конституції має право безперешкодно перетинати державний кордон, оскільки народний депутат не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили окрім Петра Порошенка", - додав він.
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Не берите в голову зелёных гадов, они уползут, только, увы, след останется.
Слишком тяжело и больно пришло прозрение.
В начале марта поддержка вступления в НАТО в Украине составляла 83%, после блеяния всей зеленой шоблы о том, какое НАТО плохое и не делает за нас работу по вооружению и защите нашей страны, поддержка НАТО у мудрого нарида в мае составила 38%.
ему нужна встреча ЛИЧНАЯ с ****лом. Зачем? ЧТО он собирается еще сдать х**лу за компромат на себя?
Сіль: війну припинить (з виведенням військ ***** з України) навіть не наш вступ в ЄС; а припинить лише вступ до НАТО. В ЄС ми можемо вступати довго, (наприклад, Туреччина вже 34 роки є кандидатом), бо для цього потрібно виконати низку умов по демократизації країни (а чиновнича, невідома якого, заборона виїзду Пороху в Вільнюс - це антидемократична херня); і ця демократизація станеться не скоро. В НАТО вступити легше - саме по такому шляху пішли всі країни Варшавського Договору, що не входили в СССР. І лише вступ до НАТО примусить ***** (касапів) вибратись з України, після застосування ядерної зброї в цій війні, чи без такого - але піти нахер.
А такі дії влади з Порохом - віддаляють і вступ в НАТО
Дивіться ща вишенаведеною ссиллю з 20:19 на плашці в лівому нижньому кутику до 20:40. Дуже цікаво!
Власть обманным путём ( я не верю в честность при выборах, скорее, при помощи ФСБ, там действенные методики) захватили какие то перевёртыши, моральные уроды, и терроризируют
весь народ. Ненависть ко всему украинскому, насмешки над Христианской Верой, презрение к
Воинству, коррупция, кумовство, в руководство проходят люди нечистые на руку. И во главе
якобы президент, который фактически ничего не решает, артист, снимает свои выступления и речи,
а вместо него на самом деле вершит свой суд руководитель президентского офиса, т.е. секретарь, и
ещё пару ему достойных людей. Со стороны - как фильм ужасов. И это во время войны!
И это ещё не конец. Оказывается, нужно встретиться с путиным лично, чтобы что? подписать
капитуляцию? или поцеловаться? У руководителей стран уже аллергия на Зе, они уже не выносят
это бормотание и клянчание,говорили же до того,что надо вооружать Армию. Так нет, разбазарили деньги на всякую х...ню, а теперь, подайте, Христа ради. Они(страны) и так теряют и начинают
задумываться, может лучше с путиным иметь дело, чем с нашим "императором". Так он ещё
устраивает узурпацию власти, устраняет инакомыслие, преследует Пятого президента, весьма
уважемого в мире. Стыдно-с...