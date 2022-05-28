Порошенка вдруге не пропустили через кордон, пояснивши, що в нього нібито немає підстав для виїзду, - заява "ЄС"

П'ятого президента України та лідера "Європейської Солідарності" вдруге не пропустили через кордон для його участі в Парламентській асамблеї НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардепи "ЄС" заявили у відеозверненні.

"Ми стали свідками ганебного порушення закону, коли лідера опозиційної політичної сили "Європейська Солідарність" абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного розпорядження голови Верховної Ради Стефанчука для участі в парламентській асамблеї НАТО, для міжнародних зустрічей, для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі. Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати, ми цього не дозволимо", - наголосив нардеп Микола Княжицький.

За словами нардепа Софії Федини, прикордонники не випустили Порошенка, пояснюючи це тим, що в нього немає підстав для виїзду за кордон.

"Виявляється, Розпорядження Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий. ... Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на ПА НАТО. Але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави", – наголосила Федина.

Княжицький зазначив, що жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Порошенка на виїзд з України, не існує.

"Нардеп відповідно до Конституції має право безперешкодно перетинати державний кордон, оскільки народний депутат не є військовозобов'язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі розпорядження голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили окрім Петра Порошенка", - додав він.

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