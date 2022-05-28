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Обстріл Миколаєва: Загинула одна людина, щонайменше 6 осіб дістали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

Внаслідок обстрілу Миколаєва російськими окупантами загинула одна особа, щонайменше 6 цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє Миколаївська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"У суботу, 28 травня, зранку окупаційні війська росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ обстріляли житлові будинки в Миколаєві, постраждали цивільні, - мер Сєнкевич. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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28.05.2022 17:23 Відповісти
ще день, коли обірвались життя українців. співчуваю рідним...
боже зглянься над нами...
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28.05.2022 17:37 Відповісти
Где генерал Марченко?
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28.05.2022 19:23 Відповісти
 
 