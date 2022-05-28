G7 закликає ОПЕК вжити дій, щоб полегшити ситуацію на енергоринку

Із заявою виступили міністри енергетики та навколишнього середовища країн G7 за результатамми дводенного саміту в Берліні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Ми закликаємо країни, що видобувають нафту і газ діяти відповідально на тлі жорстких умов на міжнародних ринках, вказуючи, що ОПЕК відіграє ключову роль. Ми співпрацюватимемо з ними й усіма партнерами, щоб забезпечити стабільні і стійкі енергопоставки", - сказано у спільній заяві міністрів Сполучених Штатів, Франції, Канади, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії.

Країни також наголосили на важливості переходу на зелені джерела енергії "в контексті російської війни з використанням викопного палива".

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Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон так описала завдання засідання міністрів "Групи Семи": "Ми мусимо заявити про те, що перехід на зелену енергію залишається пріоритетом, а також продовжувати відповідати на незаконне російське вторгнення до України сильними та ефективними заходами".

Росія - великий виробник багатьох мінералів та металів, необхідних для переходу на чисту енергію, зауважили в Міжнародній енергетичній організації. "Вторгнення цієї країни до України підкреслює потребу диверсифікувати поставки і посилити енергобезпеку", - сказано в дописі організації у Twitter.

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На початку травня, повідомляє AFP, країни "Групи Семи"заявляли про намір припинити купувати російську нафту, однак строків зупинки закупівель названо не було.

Сполучені Штати, Британія та Канада вже запровадили нафтові ембарго проти Росії.

Зростання світових цін на енергоресурси збільшило надходження валюти до Росії попри жорсткий режим міжнародних санкцій.