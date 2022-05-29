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опитування (1401) зброя (5739) Дія (450)

Більше 80% українців хочуть володіти зброєю, - опитування в Дії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

пистолет

Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18% підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку Дія.

Онлайн-опитування ще триває до 1 червня.

Станом на вечір 28 травня в Дії проголосувало більше 1 000 030 громадян України.

18,24% підтримали відповідь "Для спеціальних потреб"

62,62% – "Для особистого захисту"

і 19,15% – "Я проти".

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що в першому варіанті мається на увазі обмежений обіг вогнепальної зброї. Він передбачатиме, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, а використовувати в тирах і на стрільбищах.

Другий варіант передбачає вільний обіг вогнепальної зброї з легалізацією носіння зброї в громадських місцях.

Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці в "Дії" можуть розповісти, який варіант володіння зброєю вважають доречним

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
Свобода! Право на захист себе і рідних! Не важливо від кого чи від бандитів чи звгарбників.
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28.05.2022 20:02
+34
До 24 лютого, хотів дома рушницю.
Після 24 лютого, хочу дома: кулемет, люльку, три НЛАВ, 20 гранат та два стінгера.
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28.05.2022 20:04
+33
зараз прийдуть дебіли які почнуть розвопідати як це погано, чекаємо.
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28.05.2022 19:59
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Вот именно. Бойцы Кайтселийта, а не кто попало.
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28.05.2022 23:15 Відповісти
бойцы Кайтселийта имеют право хранить дома до трех единиц нарезного оружия. Включая ручные пулеметы

Тут мова поки що про короткостволи.
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29.05.2022 12:46 Відповісти
Взял оружие в руки, будь готов быть убитым
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29.05.2022 18:31 Відповісти
До речі, сильний стримуючий фактор проти злочинців: пішов чинити злочин - будь готовий бути застреленим 👍
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29.05.2022 18:49 Відповісти
Танки може і занадто вартісне задоволення, а от по пару десятків рпг та стугн на село було б досить непогано
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28.05.2022 23:19 Відповісти
Тому що люди надіються тільки на себе, як показали реалії з 24 лютого. ЗСУ, звичайно, також вірять, але ж там відсіч більш масована, ніж індивідуальна. Люди жити хочуть!
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28.05.2022 21:17 Відповісти
Я поддерживаю второй пункт. Чтобы можно было носить оружие с собой (хотя бы пистолет). Аргументирую это статьёй 27 пунктом 3 Конституции Украины: "Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань."
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28.05.2022 21:23 Відповісти
Вільні люди повинні володіти зброєю. Були б зараз гвинтівки у людей - більшу половину кацапів могли перебити цивільні
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28.05.2022 21:27 Відповісти
Може зброя це добре, тільки не треба брехати.
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28.05.2022 21:34 Відповісти
зачем тебе оружие? в кого ты стрелять собрался?
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28.05.2022 21:41 Відповісти
Навіщо стріляти ? Просто гопнік який не знає у кого є зброя на руках, а в кого нема перестане нападати на людей.
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28.05.2022 21:45 Відповісти
ну в тебе зібрався. як захищатись будеш? поліцію викличеш?
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28.05.2022 21:58 Відповісти
стреляющим шокером в глаз тебе выстрелю, этого достаточно. Именно, вам психам, сепарам исовкопитекам еще дай оружие, и уровень преступности выростет в несколько раз
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29.05.2022 17:25 Відповісти
всяких хрюцкіх Сергей Владимирович b9c38e15 стріляти, наприклад
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29.05.2022 19:09 Відповісти
27 пункт 3 Конституции Украины: "Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань."
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29.05.2022 16:04 Відповісти
Кацапи по одному не ходять. Захочеш в них вистрелити, одного вб'єш, інші тебе вб'ють. Тому подумаєш і стріляти не будеш.
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28.05.2022 23:21 Відповісти
так чи інакше вб'ють, але проти озброєнного їм це дорожче стане
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28.05.2022 23:32 Відповісти
По количеству рашиских потерь, мне кажется им пофиг, они почти все хотят умереть
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29.05.2022 13:58 Відповісти
А "кацапи" при чому до Закону?...Вони - явище "уходящєє". От коли якесь чмо залізе в хату чи причіпиться на вулиці "просто так", от тоді ......
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29.05.2022 14:57 Відповісти
скажімо так, гвинтівку купити було взагалі не проблема, навіть великокаліберну, булоб бажання і гроші.
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29.05.2022 19:08 Відповісти
А ещё я уверен что когда у всех будет оружие, то будет эффект ядерного сдерживания. То есть меньше кто-то до кого-то будет ***********, потому что понимает что человек не безоружный. Вот сейчас у нас например в Херсоне. Ментов нет, никого нет, все кто мог защитить людей - кидонули нас. Я например хожу с ножом и перцовкой, остальные люди тоже с чем-то ходят по улице. И не поверите. ********* и быдланов которые были в мирное время - нет. Никто ни до кого не ***********. Так же будет и с ношением оружия.
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28.05.2022 21:31 Відповісти
"********* и быдланов которые были в мирное время - нет."

Ви ж напевно не думаєте що цей тип "народонасєлєнія" залишився б захищати "мєстопрожіванія"?
Скорше всього тимчасово перекочували за кордон, а кого не пустили, відсиджується на теренах Західної України.
Тут сьогодні у стрічці новин є про подібного, "автоділера", що прада з київщини.
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28.05.2022 21:45 Відповісти
ідіть на канадські форуми, сайти і там вивалюйте свою рабську риторику, нам в Україні ваша точка зору не цікава.
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28.05.2022 21:49 Відповісти
Сиди вдома без зброї і чекай на згвалтування!заїбала ***** писати!!!
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28.05.2022 23:15 Відповісти
Anton Zak

"вивалюйте свою рабську риторику"
Де в попередньому коменті рабська риторика, чи читати навчилось, а зрозуміти зміст - ні?
Чи констатація факту, що серед молодих чоловіків, які рванули на Західну переважна більшисть була саме з бидла та, м'яко кажучи, не дуже патріотичними та свідомими поглядами це є
"рабська риторика"?

"нам в Україні ваша точка зору не цікава"
В дитинстві мамА не вчила не розписуватись за всіх, а відповідати за себе?

Чиста Пречиста

Судячи з нестерпної любові приписувати іншим те, чого вони не писали ("Сиди вдома без зброї"), та неспроможності зрозуміти зміст коментів (не дійшло до недолугого, що мова йде про бидло, яке втікло на західну, а не про можливість мати зброю),
чІстА рАсєйсьеої мови (мата),
грамотності (ДВІ помилки на не повний рядок), та клікухи замість ім'я,
товариСЧ - "Чиста Правда" недолугий (мабудь з палких прихильників зебілів) трольок,
який практично не відрізняється від населюків паРашки.

Дуй, тупа малолітка, за расєйським кораблем, або в чЄбурнет до братів по "розуму" та мові.
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29.05.2022 08:36 Відповісти
рабська риторика полягає в тому, що замість того, щоб вирішувати реальні проблеми або пропонувати рішення для них, використати ці проблеми як забовтування теми і привід для заборони зброї. робляться такі маніпуляції в основному урядовими суб'єктами для того, щоб роззброїти населення тим самим посиливши свій контроль і владу. якщо це говорить не урядовий суб'єкт, а простий громадянин, для мене це означає, що громадянину в кайф залишатись/ставати беззбройним, беззахисним, безсилим проти як внутрішніх проявів диктатури, так і зовнішніх агресорів, що є абсолютно рабською, безвольною, безсилою і слабкою риторикою в сутності.

ну якщо ви можете привести статистику, що "на Захід переважна більшість була саме з бидла", то я визнаю, що це факт. а до того моменту це є не факт, а лише ваша точка зору і ваш особистий досвід. вас не вчили, що особистий досвід - це не аргумент? з мого особистого досвіду, на Захід поїхало як бидло, так і дуже багато нормальних людей, але людей, які бояться війни, не мають ніяких навичок для війни і не готові до неї. що, якби ми замість ниття і сцяння в труси, проводили культурні заходи з популяризації зброї і відповідального поводження з нею? що, якби ми відкрили більше тирів і навчали більше людей? можливо, тоді б було більше готових людей, які не бояться, а знають, що треба робити і мають усе необхідне спорядження для цього включаючи зброю і БК? пізно вже гадати, Буча і Ірпінь вже стались, беззбройних беззахисних цивільних вже розстріляли у потилицю зі стрілецької зброї. і тепер отакі потвори, як "іріна" з канади, на кістках цих загиблих людей розповідають НАМ, Українцям, що нам можна і що не можна. не смішіть мене
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29.05.2022 10:53 Відповісти
Ну что же, у каждого своя правда, у меня она из жизни до войны, где при каждом споре люди хватаются за палки, биты, ножи. Я боюсь себе представить как эти у@баны ещё и со стволами начнут ходить. Как по наглому со стволом будут просить выручить на полтинник...
Тут дело двоякое, когда на тебя готовы напасть, ствол тебе не поможет, проблема, что этим законом мы вооружим дешёвых гопников. И вот тогда это будет проблема.
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29.05.2022 14:16 Відповісти
ну ось і істинна причина балаканини - страх перед гопниками. якщо ти не збираєшся захищатись, яка тобі різниця, з чим вони будуть? з ножем чи з пістолетом? і я б хотів побачити тих дешевих гопників, які готові витратити купу часу на оформлення дозволу і 1-2 тисячі доларів на придбання легального пістолета. і це ще за умови, що вони не судимі і не наркомани
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29.05.2022 15:38 Відповісти
Anton Zak

З першим абзацем згодний, АЛЕ де протиріччя з цими твердженнями та "рабська риторика" в коментарі irina 093cde28?

По другому абзацу - адекватні чоловіки до 60 років, або пішли в ЗСУ та ТРО, або залишилися та допомогали їм та співмешканцям.
Декілька моїх знайомих жінок, які з дітьми поїхали до Західної розповідали, що бачили досить багато молоді, з міст/населенних пунктів де не проходили активні бойові дії, які, м'яко кажучі вели себе не дуже...
Вони ж розповідали, що в перші дні після 24, по дорозі на Західну бачили дуже багато "крутих" авто з "мажорами" за кермом і в салоні.
Наждаль ніякої статистики на цю тему я не бачив, особисто я нікуди не відїджав, хоча в мій будинок 15 березня о 5 ранку прилетіло.
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29.05.2022 19:21 Відповісти
да да скорее вооружите совкопитеков, сепаров, и путинопоклонников руского мира
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28.05.2022 21:38 Відповісти
вони і так озброєні, клоуне. ти в курсі скільки в Києві було сплячих груп кацапських, всі озброєні до зубів? один ти сидиш як беззахисна вівця. може нарешті перестанеш нити, сцяти і станеш захисником себе, своєї сім'ї і своєї землі?
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28.05.2022 21:47 Відповісти
У совкопітеків, ватників, сепарів та путінопоклонців зброя вже давно є. При чому нагородні короткостволи їм видавало саме ж МВС. І це не враховуючи кремлівського агента лоШарія, який влаштував стрілянину у Макдональдсі та членів жопоблоку, у яких виявили нелегальну зброю та навіть гранати.
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29.05.2022 09:33 Відповісти
на фото Ківа ...
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29.05.2022 11:16 Відповісти
ось вам ще лоШарій: https://youtu.be/Qm92fAC0ZSQ
та жопоблок: https://www.slovoidilo.ua/2022/03/15/novyna/bezpeka/dbr-vyluchylo-zbroyu-nardepiv-opzzh-yaki-xotily-vtekty-********
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29.05.2022 12:12 Відповісти
https://youtu.be/Qm92fAC0ZSQ--там якась муть, пневмат мабуть і Шарій набрехав.
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29.05.2022 12:51 Відповісти
ЗМІ пишуть, що він був озброєний травматом під час нападу.
А от у членів жопоблоку (Шуфрича, Рабіновича і т.д.) та їхніх охоронців було вилучено саме вогнепальну зброю, у т.ч. пістолети, автомат зі спиляним номером і гранати.
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29.05.2022 14:55 Відповісти
зачем тебе психу оружие, в кого ты собрался стрелять? Вас на улицах таких психов хватает, им еще оружие раздай. Пострелять пиз..уй на донбас.
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29.05.2022 17:10 Відповісти
просо сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное!
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04.06.2022 19:44 Відповісти
І буде чудова нагода їх ліквідувати, нехай тільки спробують напасти на мене озброєну!! Вб'ю залюбки і буду пишатися цим, зрозумів!
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28.05.2022 23:18 Відповісти
да тебе не пистолет нужен, а защитник который не ссыт по улице ходить без оружия
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29.05.2022 17:16 Відповісти
ты просто сиди на бутылке молча советчик лишнехромосомный!
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04.06.2022 19:39 Відповісти
В цьому опитуванні в "ДіЯ" є і наш голос . Мій і дружини . Ми однозначно "ЗА" вільне володіння зброєю . Бо конституція - це договір між урядом і ОЗБРОЄНИМ народом . Окупантам - смерть , бандюкам - куля . Кольт зробить усіх доброзичливими , рівними і щасливими . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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28.05.2022 21:43 Відповісти
ЕПОХА МЕНТІВ В УКРАЇНІ ПОВИННА ПІТИ У МИНУЛЕ
Рюкзакевич, це тебе теж стосується.
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28.05.2022 21:44 Відповісти
Только свободный доступ к оружию,
без ментовских ограничений.
Пришел с паспортом в магазин и купил.
Нарезной короткоствол, магазин до 20 патронов.
Можно через обязательные курсы 1,5 часа на стрельбище.
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28.05.2022 21:55 Відповісти
И обязательно сейф для хранения-чтобы дети не смогли завладеть оружием. Кроме того психбольным,наркоманам,алкоголикам а так-же тем кто сидел за статьи связанные с насилием-запрет на владение. Так-же уголовка за передачу своего оружия другому лицу,очень серьезный штраф за потерю оружия Оружие это не только возможность им владеть но и обязанность строго соблюдать правила владения и применения. Например беспричиная попытка угрожать другому человеку свом оружием-значит уголовное преступление и пожизненное лишение право на его ношение и тд
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29.05.2022 03:46 Відповісти
подставь вместо слова "оружие" слово "автомобиль" - смысл останется тот же. а автомобилем (средством повышенной опасности) владеет каждый второй
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04.06.2022 19:46 Відповісти
Ті хто ввжають що українці отримавши ЛЕГАЛЬНО особисту зброю(короткоствол) одразу ж один одного перестріляють - тим самим принижують усю українську націю. Типу ми такі дикуни, шо на нашому фоні навіть сусідні молдовани(які мають повне право легально володіти короткостволом) - це просто якісь шляхетні патриції у порівнянні із нами - невігласними плебеями! Скажу усім таким "скєптікам" по - простому: ІДІТЬ ВИ У ДУПУ!! Чи🖕 краще слідом за рюзьгєкарабльом!!! Я вільна людина, і хочу жити у вільній країні МАЮЧИ ПОВНЕ ПРАВО НА ЗАХИСТ СВОГО ЖИТТЯ за допомогою зброї! А заборона на володіння зброєю найбільш потрібна усілякій нечисті: мусорні - яка матиме монопольне право "нагороджувати"різних гандонів при владі чи просто гандонів "нагородною" зброєю, та ще й непогано заробляти на видачі дозволів на "травмати" за грубе бабло(кругом-бігом 800-1000$ - і дозвіл твій!), кривосуддівсько -прокурворській бл&дві та різним чинушам шо завжди матимуть індульгенцію на відстріл "простихукраїнців" не чекаючи пострілу у відповідь! А ще рашистській нечисті - яка вчиняючи наругу над нашими жінками і дітьми упевнена що їй за те нічого не буде, бо мало хто ладен піти із штахетиною проти відмороженого виродка з АК в руках..😡
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28.05.2022 22:57 Відповісти
зброю не дають - зброю беруть
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28.05.2022 23:26 Відповісти
Голосування в Дії не відображають бажання українців. Щоб знати що вони хочуть треба провести референдум. Тому не треба маніпулювати.
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28.05.2022 23:29 Відповісти
Тут дехто каже, що якщо б усім бажаючим до війни видали зброю, то населення всіх окупантів перебило би. А хто заважав бажаючим вступати в тероборону. Там всім зброю дають.
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28.05.2022 23:50 Відповісти
ну піди вступи зараз в ТРО, розумнику.
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28.05.2022 23:58 Відповісти
Дерев'яні автомати? Бачили, знаємо
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29.05.2022 00:46 Відповісти
Вільних місць в ТрО нема! Вступити можна тіко за хабар ! І шо робити?
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29.05.2022 02:46 Відповісти
Спроси у жителей Бучи по поводу ТРО и что делал для формировния ТРО мэр Федорук (который исчез, а потом появился уже украинский флаг подымать после ухода русских), когда жители приходили к нему по этому поводу.
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29.05.2022 11:23 Відповісти
Розкажи це матерям тих 86-ти загиблих херсонських тероборонівців.
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29.05.2022 13:27 Відповісти
Один з варіантів використовувати вдома, але не можна носити за межі квартири.

Значить можна напитися й стріляти з вікон по перехожим.
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29.05.2022 01:12 Відповісти
- "Значить можна напитися й кидатися ножиками з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися гантелями з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися горшиками з квітами з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися кирпичами з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися молотками з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися бутилками скляними з вікон по перехожим."
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29.05.2022 03:07 Відповісти
А ще можна напитися і обкуритися і давити лендкрузерами та інфінітями манюпасів.
А потім "можно я тіхонько в лєс уцду".
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29.05.2022 13:29 Відповісти
чому зараз не стріляють?
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29.05.2022 10:41 Відповісти
ти заїбав вже своїми фобіями, набутилочнік украіномовний!
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04.06.2022 19:48 Відповісти
В країні розв'язали війну на повне знищення українців як нації, у владі - відверта кремлівська агентура, яка вже задала території і людей.
А якісь с..ки ще тільки проводять опитування, яке до того ж «ні до чого не зобов'язує».
Треба не опитувати, а навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння.
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29.05.2022 11:26 Відповісти
Поки це питання залежить від мусорні ніяких змін не буде
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29.05.2022 11:47 Відповісти
Ну ,Наконец-то, . Теперь черга , за владою
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29.05.2022 11:49 Відповісти
А я бы хотел что б разрешили авоматическое и полуавтоматическое оружие. Тогда и война побыстрей закончилась, и всякие ******** у власти по спокойней стали.
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29.05.2022 11:58 Відповісти
спочатку треба оволодiти мiзками i прийти до тями
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29.05.2022 11:59 Відповісти
ну то приходьте, хто вам заважає? а до притомних громадян зі своїми порадами краще не лізьте
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29.05.2022 14:02 Відповісти
Да влада же всего боится, им дай волю они бы даже топоры, косы, вилы и кухонные ножи позабирали. Вот когда рашистский оккупант приходит в твой дом убивает насилует и грабит - тебя что менты быстро приедут защищать??? Ага как же!!! Просто влада боится чтобы против неё эту зброю недовольные не повернули….
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29.05.2022 12:04 Відповісти
а чого їм боятися? хіба що вони злочинці
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29.05.2022 14:04 Відповісти
Інші 20% вже мають зброю
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29.05.2022 12:14 Відповісти
20% не ссут без оружия ходить, в отличии от остальных, мамкиных защитников
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29.05.2022 17:18 Відповісти
тебе будет достаточно лопатой по ****, чмо лишнехромосомное
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04.06.2022 19:50 Відповісти
теж собі хочу якусь гаубицю. Хай стоїть в сараї на всяк випадок.
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29.05.2022 12:29 Відповісти
яскравий приклад троля з жіночім ніком та чоловічою фразеологією. А може то, альтернативна орієнтація?
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30.05.2022 10:41 Відповісти
Тепер чухайте свої брукви, панове урядники всіх рангів та напрямків!!!
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29.05.2022 12:46 Відповісти
Давно фігурують пропозиції щодо проміжних варіантів:

- зпочатку дозволити тільки травмати, або тільки травмати окремого виду, щоб їх можна було ідентифікувати (це для потаємного носіння і самозахисту);
- або на 3-5 років тільки зберігання вдома, а потім дозвіл носити.

Якось так ...
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29.05.2022 12:56 Відповісти
Отримання зброї для захисту (короткостволу в тому числі) - це вимога більшості громадян України. Думка влади та ментів з цього приводу нас не цікавить. Виконуйте!
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29.05.2022 13:34 Відповісти
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29.05.2022 13:35 Відповісти
Короткоствольна зброя для особистого захисту має бути наддешевою (від 50 до 200 баксів) і масово випускатись для широких мас населення яке готове і здатне пройти курс практичної стрільби і засвоїти відповідні закони. Ветеранам війни з кацапами особисту зброю має надавати в довічне користування держава. Якщо у особи не має права на особисту зброю то всі повинні знати що мають справу з неповносправним і безвідповідальним "хомячком - пацифістом" або дебілом.
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29.05.2022 14:26 Відповісти
немає зброї - сплачуй додатковий податок на утримання додаткового штату поліції
а можна ще цікавіше - не маєш зброї, не маєш права обирати на виборах, бо уникаєш відповідальності й перекладаєш її на інших
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29.05.2022 14:43 Відповісти
Бо демократія - це влада вільних озброєних громадян. І будь-який суспільний договір він укладається тільки між тими - хто має силу "спитати" за невиконання такого договору.
Рабам же - право голосу не надавали, як не давали їм і зброї. Че ще з часів древньої Греції. Але та Греція незабаром й впала, коли рабам, людям з рабською ментальністю, дозволили голосувати.

А можна з зробити так: вчиться молода людина у школі, або вдома, дистанційно, не суть, але, по досягненню повноліття, вона має скласти екзамен на громадянство: а там "пакет" на знання української мови, історії, культури, Конституції (обов'язково) і ще, опціонально, можна додати такі предмети як психологія та, наприклад, основи макроекономіки (це щоб не було бажання голосувати за популістів) + мають бути пройдені курси на володіння вогнепальною зброєю. Здаєш екзамен - отримуєш статус громадянина, отримуєш право голосувати, і, держава, навіть, може тобі "короткоствол" подарувати, або дробовик. В нас на складах тих же ПМ-ів валом старих.
Не здаєш екзамен, або взагалі не хочеш вивчати - отримуєш статус мешканця-негромадянина. Голосувати права не маєш. Хочеш отримати право обирати? Здавай екзамени.
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29.05.2022 15:21 Відповісти
До речі, ринок зброї у нас справді геть недемократичний - ціни на зброю вкрай високі. Навіть на совєтські зразки зброї ціни в нас зазвичай вищі, аніж у країнах Заходу. Можливо, хтось може краще пояснити причину цього. Підозрюю, що монополізований та обмежений ринок дозволяє отримувати надприбутки певним колам.
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29.05.2022 15:08 Відповісти
Любой авторитарной и околоавторитарной власти не выгодно иметь свободное владение ОУ ,почему,да потому что преступность уйдет практически в ноль,всех грабителей извращенцев,гоп-стопников,насильников,рекетиров,выгодополучателей и прочих вымогателей перестреляют сами граждане и их прирост практически прекратится как например в США!И те жертвы которые иногда будут случаться при использовании неадекватами ОУ не сопоставимы с той пользой которая будет от владения ОУ.Но возникает вопрос зачем в такой стране как Украина 300 тыс только одних ментов,не считая НГУ,Бсу и пр. Поэтому разрешить ношение оружия в Украине наврятли збудется.
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29.05.2022 14:44 Відповісти
Честь та гідність, життя та здоров'я громадян України, їхня безпека - є найвищою цінністю згідно Конституції України (Стаття 3). Також, обов'язком всіх без виключення громадян України є захист Державного суверенітету та територіальної цілісності України (Стаття 17). Громадяни, згідно Конституції України мають право на захист свого життя, здоров'я, честі та гідності та на захист життя, здоров'я, честі та гідності інших громадян (Статті 27, 28). Дія Конституції України не може звужуватися іншими законами та підзаконними актами. Тобто, будь-які заборони на володіння зброєю для самозахисту, всілякими "інструкціями МВС" є, в принципі антиконституційними. Бо володіння зброєю Конституцією не забороняється, але натомість гарантується громадян України право захищати самих себе та інших громадян від протиправних зазіхань. А закону про зброю в нас просто немає, який би регламентував її обіг і який би деталізував, але не звужував (!) норми Конституції. І, ті статті, які "шиють" декотрим громадянам за "незаконне володіння зброєю" - вони фактично суперечать Конституції України, хоча, не дивлячись на свою абсурдність, і внесені до КК.
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29.05.2022 15:05 Відповісти
Власть сцит вооруженний народ.
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29.05.2022 15:09 Відповісти
Маленьке уточнення-"наша" влада...
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29.05.2022 15:21 Відповісти
а чого їх "сцяти", вона, шо - бантиська?
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29.05.2022 15:22 Відповісти
пане Монастирський потрібен Нормальний закон про Легальну зброю для захисту а свої трактовки залиште при собі...не гоже корчити з себе діяча. Має бути рішення для захисту громадян про яких ви так на словах турбуєтеся бо злочинцям дозволи не потрібні тут вони розраховують на вас( как би чіго нє вишло)
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29.05.2022 16:50 Відповісти
Комментаторы у нас очень запутавшиеся (мягко говоря). С одной стороны говорят, что у нас народ достаточно умный, чтобы разрешить ему иметь личное оружие. С другой стороны те же комментаторы говорят, что у нас 73% идиоты потому что проголосовали не за того за кого нужно.
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29.05.2022 17:08 Відповісти
Головне для суспільства - аналізувати минулі дії, визнавати власні помилки і рухатись далі. Набагато небезпечнішими є застійні явища і зацикленість на минулих невдачах. Без зростання рівня відповідальності народ ніколи не зможе дорослішати.
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30.05.2022 08:57 Відповісти
74% процента наголосували, теперь дам им оружие чтоб перестреляли друг друга
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29.05.2022 17:12 Відповісти
Озброєна нація викликає жах у будь якого окупанта.
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30.05.2022 06:07 Відповісти
О, як проксі-кацапи серуть цеглою від можливості отримати опір.
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30.05.2022 10:33 Відповісти
Одне дивує, що письмові запитання відрізняються від аудіо версії. Мабуть для того, щоб ловити рибку в мутній воді.
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29.05.2022 21:57 Відповісти
Завдяки тому що, я мав зброю (хай і дробовик), я вже 25 лютого долучився до добробату. В воєнкоматі тоді розводили руками і казали що, зброї немає.
Вся державна система тероборони залежить від свідомості та готовності взяти на себе відповідальність кожного держслубовця, а коли доходить до питання видачі зброї населенню то, вони починають класти в штани цеглою. Кращий приклад це, мер Бучі, який не спромігся створити хоч якийсь захист ввіреної йому території. Що й привело до неймовірних людських жертв. Вже зараз влада намагається відібрати видану зброю в тих, хто в чора стояв один проти орків.
Оборона життя громадян та країни це, занадто важлива справа аби її доручати виключно окремим бюрократам.
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30.05.2022 10:31 Відповісти
...і як ти потім з'їбався до Польщі?
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04.06.2022 19:51 Відповісти
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