Більше 80% українців хочуть володіти зброєю, - опитування в Дії
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Згідно з проміжними результатами опитування громадян в додатку "Дія", більше 62% українців підтримують обіг зброї для особистого захисту, і ще 18% підтримують обмежений обіг для спеціальних потреб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у додатку Дія.
Онлайн-опитування ще триває до 1 червня.
Станом на вечір 28 травня в Дії проголосувало більше 1 000 030 громадян України.
18,24% підтримали відповідь "Для спеціальних потреб"
62,62% – "Для особистого захисту"
і 19,15% – "Я проти".
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що в першому варіанті мається на увазі обмежений обіг вогнепальної зброї. Він передбачатиме, що зброю можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, проте носити зброю заборонено. Зберігати можна буде тільки вдома, а використовувати в тирах і на стрільбищах.
Другий варіант передбачає вільний обіг вогнепальної зброї з легалізацією носіння зброї в громадських місцях.
Ці опитування є офіційними урядовими опитуванням громадської думки. Утім результати опитування не зобов’язують владу до ухвалення певних рішень, а мають лише рекомендаційний характер.
Будь ласка, зачекайте...
Тут мова поки що про короткостволи.
Ви ж напевно не думаєте що цей тип "народонасєлєнія" залишився б захищати "мєстопрожіванія"?
Скорше всього тимчасово перекочували за кордон, а кого не пустили, відсиджується на теренах Західної України.
Тут сьогодні у стрічці новин є про подібного, "автоділера", що прада з київщини.
"вивалюйте свою рабську риторику"
Де в попередньому коменті рабська риторика, чи читати навчилось, а зрозуміти зміст - ні?
Чи констатація факту, що серед молодих чоловіків, які рванули на Західну переважна більшисть була саме з бидла та, м'яко кажучи, не дуже патріотичними та свідомими поглядами це є
"рабська риторика"?
"нам в Україні ваша точка зору не цікава"
В дитинстві мамА не вчила не розписуватись за всіх, а відповідати за себе?
Чиста Пречиста
Судячи з нестерпної любові приписувати іншим те, чого вони не писали ("Сиди вдома без зброї"), та неспроможності зрозуміти зміст коментів (не дійшло до недолугого, що мова йде про бидло, яке втікло на західну, а не про можливість мати зброю),
чІстА рАсєйсьеої мови (мата),
грамотності (ДВІ помилки на не повний рядок), та клікухи замість ім'я,
товариСЧ - "Чиста Правда" недолугий (мабудь з палких прихильників зебілів) трольок,
який практично не відрізняється від населюків паРашки.
Дуй, тупа малолітка, за расєйським кораблем, або в чЄбурнет до братів по "розуму" та мові.
ну якщо ви можете привести статистику, що "на Захід переважна більшість була саме з бидла", то я визнаю, що це факт. а до того моменту це є не факт, а лише ваша точка зору і ваш особистий досвід. вас не вчили, що особистий досвід - це не аргумент? з мого особистого досвіду, на Захід поїхало як бидло, так і дуже багато нормальних людей, але людей, які бояться війни, не мають ніяких навичок для війни і не готові до неї. що, якби ми замість ниття і сцяння в труси, проводили культурні заходи з популяризації зброї і відповідального поводження з нею? що, якби ми відкрили більше тирів і навчали більше людей? можливо, тоді б було більше готових людей, які не бояться, а знають, що треба робити і мають усе необхідне спорядження для цього включаючи зброю і БК? пізно вже гадати, Буча і Ірпінь вже стались, беззбройних беззахисних цивільних вже розстріляли у потилицю зі стрілецької зброї. і тепер отакі потвори, як "іріна" з канади, на кістках цих загиблих людей розповідають НАМ, Українцям, що нам можна і що не можна. не смішіть мене
Тут дело двоякое, когда на тебя готовы напасть, ствол тебе не поможет, проблема, что этим законом мы вооружим дешёвых гопников. И вот тогда это будет проблема.
З першим абзацем згодний, АЛЕ де протиріччя з цими твердженнями та "рабська риторика" в коментарі irina 093cde28?
По другому абзацу - адекватні чоловіки до 60 років, або пішли в ЗСУ та ТРО, або залишилися та допомогали їм та співмешканцям.
Декілька моїх знайомих жінок, які з дітьми поїхали до Західної розповідали, що бачили досить багато молоді, з міст/населенних пунктів де не проходили активні бойові дії, які, м'яко кажучі вели себе не дуже...
Вони ж розповідали, що в перші дні після 24, по дорозі на Західну бачили дуже багато "крутих" авто з "мажорами" за кермом і в салоні.
Наждаль ніякої статистики на цю тему я не бачив, особисто я нікуди не відїджав, хоча в мій будинок 15 березня о 5 ранку прилетіло.
та жопоблок: https://www.slovoidilo.ua/2022/03/15/novyna/bezpeka/dbr-vyluchylo-zbroyu-nardepiv-opzzh-yaki-xotily-vtekty-********
А от у членів жопоблоку (Шуфрича, Рабіновича і т.д.) та їхніх охоронців було вилучено саме вогнепальну зброю, у т.ч. пістолети, автомат зі спиляним номером і гранати.
Рюкзакевич, це тебе теж стосується.
без ментовских ограничений.
Пришел с паспортом в магазин и купил.
Нарезной короткоствол, магазин до 20 патронов.
Можно через обязательные курсы 1,5 часа на стрельбище.
Значить можна напитися й стріляти з вікон по перехожим.
- "Значить можна напитися й кидатися гантелями з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися горшиками з квітами з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися кирпичами з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися молотками з вікон по перехожим."
- "Значить можна напитися й кидатися бутилками скляними з вікон по перехожим."
А потім "можно я тіхонько в лєс уцду".
А якісь с..ки ще тільки проводять опитування, яке до того ж «ні до чого не зобов'язує».
Треба не опитувати, а навчити стріляти кожного і заставити мати зброю всіх ще й з правом відкритого носіння.
- зпочатку дозволити тільки травмати, або тільки травмати окремого виду, щоб їх можна було ідентифікувати (це для потаємного носіння і самозахисту);
- або на 3-5 років тільки зберігання вдома, а потім дозвіл носити.
Якось так ...
а можна ще цікавіше - не маєш зброї, не маєш права обирати на виборах, бо уникаєш відповідальності й перекладаєш її на інших
Рабам же - право голосу не надавали, як не давали їм і зброї. Че ще з часів древньої Греції. Але та Греція незабаром й впала, коли рабам, людям з рабською ментальністю, дозволили голосувати.
А можна з зробити так: вчиться молода людина у школі, або вдома, дистанційно, не суть, але, по досягненню повноліття, вона має скласти екзамен на громадянство: а там "пакет" на знання української мови, історії, культури, Конституції (обов'язково) і ще, опціонально, можна додати такі предмети як психологія та, наприклад, основи макроекономіки (це щоб не було бажання голосувати за популістів) + мають бути пройдені курси на володіння вогнепальною зброєю. Здаєш екзамен - отримуєш статус громадянина, отримуєш право голосувати, і, держава, навіть, може тобі "короткоствол" подарувати, або дробовик. В нас на складах тих же ПМ-ів валом старих.
Не здаєш екзамен, або взагалі не хочеш вивчати - отримуєш статус мешканця-негромадянина. Голосувати права не маєш. Хочеш отримати право обирати? Здавай екзамени.
Вся державна система тероборони залежить від свідомості та готовності взяти на себе відповідальність кожного держслубовця, а коли доходить до питання видачі зброї населенню то, вони починають класти в штани цеглою. Кращий приклад це, мер Бучі, який не спромігся створити хоч якийсь захист ввіреної йому території. Що й привело до неймовірних людських жертв. Вже зараз влада намагається відібрати видану зброю в тих, хто в чора стояв один проти орків.
Оборона життя громадян та країни це, занадто важлива справа аби її доручати виключно окремим бюрократам.