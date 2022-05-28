66 287 341
Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд прокоментував ситуацію з забороною виїзду Петру Порошенку на саміт НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Аслунд зазначив: "Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує екс-президента Порошенка для відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі".
Він продовжив: "НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком.
Топ коментарі
+163 Денис Коновалов 4caafe82
показати весь коментар28.05.2022 20:57
+114 Mykola Trofimenko
показати весь коментар28.05.2022 20:57
+101 maravillo
показати весь коментар28.05.2022 20:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Безугла написала пост,що вона не в ВільнУсі, а на ДонбаССі,в Луганській області. (C)
Это ответ на вопрос почему Украину не берут в НАТО и ЕС и не возьмут до тех пор пока не уйдет зеленая плесень.
Хотя факты говорят о обратном. Именно при ПАПе Медведчук обрёл свое финансовое и медиа могущество, именно при нем он как птица феникс воспрял из небытия.
И именно по этому ПАП должен дать следствию ответы на все эти очевидные вопросы. А так же должны дать ответы и многочисленные его Санчо пансы, которые позабивались в щели или попрятались по заграницам как Гонтарева.
Давай уж напрямую, про то как Гонтарева с Порошенко украли Приватбанк!
Никому не кажется что Зеля идёт по стопам Порошенко?
Закрытие каналов и преследование Порошенко повторяет преследование и депортации Михо.....
Йде пряма трансляція