Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу

Шведський дипломат і економіст Андерс Аслунд прокоментував ситуацію з забороною виїзду Петру Порошенку на саміт НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Аслунд зазначив: "Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади, яка блокує екс-президента Порошенка для відвідування важливої Парламентської асамблеї НАТО у Вільнюсі".

Він продовжив: "НАТО зрозуміє це як те, що Україна недостатньо демократична для вступу в НАТО. Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком.

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