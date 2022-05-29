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Пообіді Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна

Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"

Автор: Ірина Дашківська
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І так буде до того часу поки не почнемо гатити у відповідь.
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29.05.2022 15:08 Відповісти
скоро опять туда войска введут
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29.05.2022 15:10 Відповісти
Треба гатити туди звідки стріляють і де їх резерви зброї, ***********, солдатів і т.п. в тому числі на території росії. В тому числі на великій відстані від кордону.
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29.05.2022 15:32 Відповісти
 
 