Пообіді Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ"

Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.

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