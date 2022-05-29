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Пообіді Чернігівщину та Сумщину обстріляно з території РФ, - ОК "Північ"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог сьогодні після обіду обстріляв із території РФ населені пункти при кордоні в Чернігівській та Сумській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, близько 12:43 зафіксовані 7 вибухів (приходи) в районі Семенівки. Втрат серед особового складу та техніки немає.
"О 13:00-13:12 спостерігачі зафіксували 5 вибухів (приходів, попередньо міномет), в районі Бачівська. Втрат серед особового складу та техніки немає", - йдеться у повідомленні.
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НБ
показати весь коментар29.05.2022 15:08 Відповісти Мені подобається 4
Серж a9003b17
показати весь коментар29.05.2022 15:10 Відповісти Мені подобається 0
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Олег Васильченко 827828f7
показати весь коментар29.05.2022 15:32 Відповісти Мені подобається 4
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