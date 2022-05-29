Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини

Один із найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана і ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку, що Україна є аналогом нацистської Німеччини. Про це йдеться в його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.

Як передає Цензолр.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Серед інших, відеозапис та його зміст опублікувала "Модяр Немзет" - ключова та найвпливовіша газета урядового пулу, яку вважають улюбленим виданням Орбана, та низка інших. Відеоблоги Баєра зазвичай транслюються також в ефірі проурядових телеканалів.

Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.

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Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібрані або отримані у Росії та Польщі.

"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним і дурним", - заявив він.

Жолт Баєр є одним із близьких соратників прем’єра Орбана та співзасновником партії "Фідес", у якій, за його словами, має партійний квиток №5.

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