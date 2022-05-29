Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини
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Один із найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана і ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку, що Україна є аналогом нацистської Німеччини. Про це йдеться в його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.
Як передає Цензолр.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.
Серед інших, відеозапис та його зміст опублікувала "Модяр Немзет" - ключова та найвпливовіша газета урядового пулу, яку вважають улюбленим виданням Орбана, та низка інших. Відеоблоги Баєра зазвичай транслюються також в ефірі проурядових телеканалів.
Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.
Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібрані або отримані у Росії та Польщі.
"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним і дурним", - заявив він.
Жолт Баєр є одним із близьких соратників прем’єра Орбана та співзасновником партії "Фідес", у якій, за його словами, має партійний квиток №5.
Будь ласка, зачекайте...
В Москве Константин Голдман стоял на Красной площади с книгой «Война и мир» Льва Толстого Его задержали и доставили в отдел полиции, где обвинили Голдмана и Толстого в подстрекательстве к свержению власти.
Хотя туда они смотреть бояться, ибо дешевый газ заменил им мозг
*****, кто бы говорил...
Интересно, а когда сами угры состоялись как нация, и тем более европейская? Племя азиатских кочевников, которое захватом урвало себе место в Великой Моравии и так не ассимилировавшись с коренным славянским населением. БОльшую часть истории воевали, как наёмники во всевозможных армиях войнах. И надо полагать, что во время их военных набегов у них зародилась и сложилась "великая мадьярская культура".
И теперь они что-то ещё завывают о культуре и территориях нации, предки которой были оседлым народом и имеет корни на этой земле.
Дивує інше: ЯКИМИ Ж ЦЕ "ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ" КЕРУЮТЬСЯ В ЄВРОСОЮЗІ, ЯКЩО ПРИЙНЯЛИ ДО СВОГО СКЛАДУ КРАЇНУ ПРОСЯКНУТУ ФАШИЗМОМ?
ОРБАН ГЛАВНЫЙ БАНДИТ,КОНТРАБАНДИСТ,КОТОРЫЙ ДАВНО ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА НАРАХ.
КСТАТИ ФАШИСТАМИ МАДЯРЫ БЫЛИ И ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ,ВМЕСТЕ С ГИТЛЕРОМ.МАЛО ИХ ДАВИЛИ ТАНКАМИ КАЦАПЫ КОМУНЯКИ В 1956.ЗАБЫЛИ ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ
Пользуясь покровительством Гитлера, адмирал Хорти продолжал собирание земель. В 1939-м Венгрия захватила Карпатскую Украину, в 1940-м получила от румын Северную Трансильванию, в 1941-м поучаствовала в расчленении Югославии.
перекрыть тварям нефтепровод, пусть вякают дальше.
МАДЬЯРЫ -шваль!
Копаємо глибше - мадяри "потопили у крові "Карпатську Січ"........
*****и повинні "пишатись ще одним фашистом - Бела Кун ( Кон) знищував українців у Криму на угоду Сталіну.
Зараз ****** продовжують цю політику на угоду путіну!!!!!!!
И вдруг в 2009 году все резко изменилось. В ноябре Орбан неожиданно приехал в Санкт-Петербург на съезд «Единой России», где познакомился с Путиным. Критиковать Путина и Россию он перестал вовсе, а после того как через год стал премьер-министром Венгрии, прославился как один из ключевых апологетов Путина в Европе. Что же произошло с Орбаном в этот период? Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное - арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.
В действительности, сюжет этой истории начал развиваться намного раньше, еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в недавно изданную книгу Юргена Рота «Грязная демократия»). Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.
Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении редакции):
«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии>.
В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер (на фото) был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.
Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.
Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.
Регенсбург
06/15/2016»
Дитмар Клодо также дал интервью австрийскому телеканалу ORF, где заявил, что в 90-е Шандор Пинтер ежемесячно принимал 10 000 дойчмарок от Могилевича, чтобы «венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и Россией», в то время как основной офис преступного авторитета находился в Будапеште.
Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было известно и ранее: «Мы подозревали об этих связях уже в 90-е. В 1998-м партия «Свободные демократы» даже проводила пресс-конференцию по поводу коррупционной связи Шандора Пинтера с Дитмаром Клодо».
Сами венгерские политики и силовики какое-либо знакомство с Дитмаром Клодо отрицают. Так, Шандор Пинтер заявил еще в 1999 венгерской прессе, что был на деловых переговорах, где секретарем была супруга Дитмара Клодо, но это было случайностью. Мол, он слышал об этом человеке, но лично его не знает. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач также отказался комментировать The Insider информацию об этих коррупционных связях.
Сделка Могилевича
Семен Могилевич перебрался в Будапешт в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х (в 300 метрах от российского посольства). В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ.
Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола. Тогда ему пришлось переехать из Будапешта на подмосковную дачу и не выезжать из России. Разговор о Могилевиче попал на знаменитые пленки майора СБУ Мельниченко в 2000-м: по данным Леонида Деркача, Могилевич вообще-то жил в Венгрии, но «в данный момент стал соседом с Геннадием Зюгановым на Подмосковной даче». В ответ на удивление Леонида Кучмы, Деркач пояснил: «Ну, он имел хорошие отношения с Путиным еще с Ленинграда» . Кучма заметил: «Как бы не влипнуть». При этом досье на Могилевича загадочным образом было уничтожено в СБУ в 2005 году.
Поначалу с бизнесом в Москве у Могилевича проблем не было. По данным ФБР от 1998 года, ему принадлежала гостиница «Балчуг-Кемпински» в непосредственной близости от Кремля. Гостиница «Балчуг» сегодня принадлежит офшорам и ее, по данным Forbes, хочет купить словацкая компания.
Швейцарская Служба анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), в свою очередь, подозревала Могилевича в сговоре со спецслужбами России. Вот что говорится в отчете спецслужбы, датированном июнем 2007 года.
Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне».
Уже после составления этого доклада в 2008 году Могилевич все-таки был арестован в Москве, но не по запросу ФБР, а по делу компании «Арбат-Престиж» по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Могилевич провел под стражей полтора года и в июле 2009 был выпущен под подписку о невыезде, а вскоре дело против него было прекращено «из-за отсутствия состава преступления». Чтобы выйти на свободу, по мнению Дитмара Клодо, Могилевичу пришлось расстаться с частью собственности и еще оказать услугу Кремлю в виде предоставления компромата на Виктора Орбана
Дальше на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://www.youtube.com/watch?v=P4hEq2YCTsk
рассєянськi, кацапо-ординськi шизо-фашисти, покидьки.
Порівнюй-порівнюй, покидьок. Прийде твій час - захлинешся.
Але ці гниди в ЄС і в НАТО без жодних перешкод.
если проснётся.
пробувати переконати навіть ЗАЛІЗНИМИ аргументами імперського пропагандиста...
нехай навіть ця імперія давно мертва...\\
як абсолютну наглу брехню.... або ХУЦПУ....//
З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].
У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.
Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].