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Угорщина (1317) нацизм (136) Віктор Орбан (263)

Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пропаганда

Один із найближчих соратників прем’єра Угорщини Віктора Орбана і ключовий представник урядової машини пропаганди Жолт Баєр просуває в угорських медіа думку, що Україна є аналогом нацистської Німеччини. Про це йдеться в його авторському ролику, який транслюють угорські проурядові медіа.

Як передає Цензолр.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Серед інших, відеозапис та його зміст опублікувала "Модяр Немзет" - ключова та найвпливовіша газета урядового пулу, яку вважають улюбленим виданням Орбана, та низка інших. Відеоблоги Баєра зазвичай транслюються також в ефірі проурядових телеканалів.

Жолт Баєр відштовхнувся від закликів, що лунають в Україні, про перегляд ролі російської літератури в українському освітньому та культурному просторі і заявив, що це – аналог дій нацистів щодо єврейської нації. "Це вже було в нацистській Німеччині. Так уже говорив Геббельс... Великі багаття палали тоді на вулицях нацистської Німеччини, в них кидали твори, шкідливі для німецького мислення та німецького народу, особливо і, звичайно, твори єврейських авторів. А Генріх Гейне попереджав, що ті, хто починає спалювати книги, закінчують спаленням людей", - заявив пропагандист Орбана, додавши, що впевнений у коректності цих оцінок і зараз.

Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини 01

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Він також поставив під сумнів існування української культури та української нації як такої, проілюструвавши свої слова зображенням з російськими підписами про те, що території України нібито не є українськими, а нібито відібрані або отримані у Росії та Польщі.

Ключовий пропагандист Орбана прирівняв Україну до нацистської Німеччини 02

"Якщо приберемо російську культуру з української культури, то те, що залишиться, буде жалюгідно дрібним і дурним", - заявив він.

Жолт Баєр є одним із близьких соратників прем’єра Орбана та співзасновником партії "Фідес", у якій, за його словами, має партійний квиток №5.

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Топ коментарі
+107
Якщо забрати у мадярщини дотації Євросоюзу, захист НАТО і кацапські хабарі - "то те, що залишиться буде жалюгідно дрібним і дурним".
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29.05.2022 18:50
+94
Люди говорят, шо нафтогон "Дружба" очень старый, может поломаться ну просто в любой момэнт. Чем текущий момэнт хуже другого, подумал я, прочитав бред венгерского *********....
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29.05.2022 18:50
+64
Дрібне та дурне як точно він сказав про Угорщину.
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29.05.2022 18:48
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Настав час всім цим пропагандонам випасти з вікна попасти в аварію вдавитися яблучком і інше.А Угорцям ******* закрити двері по всім питанням на нашій територіїВсі проєкти все що є закрити а всю ту мразоту на закарпатті просто видавити з нашої землі.Все досить гратися з усіма ціма тварюками.
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29.05.2022 20:44 Відповісти
НУЖНО НАМЕКНУТЬ ИЛИ ПО ФАКТУ , МАДЯРАМ ПРО НЮБЕРСКИ ПРОЦЕС,ЧТО ОН НЕЗАКРЫТ ЗА ХОРТИЯ,ЧТО ПРОЦЕС ВОВ НЕ ЗАКРЫТ!!!!!!!!!
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29.05.2022 20:45 Відповісти
почему еще не перекрыта "дружба"???
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29.05.2022 20:48 Відповісти
это из страны союзника фашистской германии кваканье?? гавноеды и ************
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29.05.2022 20:50 Відповісти
Вообще-то, как раз венгры были самыми преданными друзьями Гитлера, но если уже им захотелось вступиться за русскую литературу, то пора обратить взоры в сторону великих скреп

В Москве Константин Голдман стоял на Красной площади с книгой «Война и мир» Льва Толстого Его задержали и доставили в отдел полиции, где обвинили Голдмана и Толстого в подстрекательстве к свержению власти.

Хотя туда они смотреть бояться, ибо дешевый газ заменил им мозг
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29.05.2022 20:52 Відповісти
Недокацапські виродки. Яке воно все кончене. Зате члени ЄС....
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29.05.2022 20:56 Відповісти
Ну що ж... На це треба було б заборонити все мадярська включно з мовою на території України
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29.05.2022 20:56 Відповісти
Венгрия во Второй Мировой войне была на стороне фашистов - гитлера, теперь снова в 2022 на стороне реинкарнации гитлера - путина, история повторяется
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29.05.2022 20:57 Відповісти
Я щось не бачив щоб в Україні спалювали російські книги , не чув що українська нація ставила себе вище за інші нації , Цьому пану треба мабуть подарувати книги з історії походження і етнічного приналеження наших земель і бажанно не українських авторів , щоб в нього не виникало підозр в упередженності , Я так розумію він знає історію із радянських і російських джерел ., а він часом не пригадає які країни були спільниками нацистської Німечинни в Другу світову війну ?
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29.05.2022 21:00 Відповісти
пану??? это шваль, а не пан!
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29.05.2022 21:53 Відповісти
Угорці історично якшаються з різною поганню, нинішнє покоління не виключення.
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29.05.2022 21:03 Відповісти
Он также поставил под вопрос существование украинской культуры и украинской нации как таковой, проиллюстрировав свои слова изображением с российскими подписями о том, что территории Украины якобы не являются украинскими, а якобы отобраны или получены у России и Польши.

*****, кто бы говорил...
Интересно, а когда сами угры состоялись как нация, и тем более европейская? Племя азиатских кочевников, которое захватом урвало себе место в Великой Моравии и так не ассимилировавшись с коренным славянским населением. БОльшую часть истории воевали, как наёмники во всевозможных армиях войнах. И надо полагать, что во время их военных набегов у них зародилась и сложилась "великая мадьярская культура".
И теперь они что-то ещё завывают о культуре и территориях нации, предки которой были оседлым народом и имеет корни на этой земле.
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29.05.2022 21:04 Відповісти
Нічого дивного в поведінці угрів не бачу, враховуючи їх історичне походження!

Дивує інше: ЯКИМИ Ж ЦЕ "ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЦІННОСТЯМИ" КЕРУЮТЬСЯ В ЄВРОСОЮЗІ, ЯКЩО ПРИЙНЯЛИ ДО СВОГО СКЛАДУ КРАЇНУ ПРОСЯКНУТУ ФАШИЗМОМ?
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29.05.2022 21:22 Відповісти
И НИКТО НЕ СТАВИТ НА МЕСТО КОРНУМПИРОВАНУЮ ПРОФАШИСТКУЮ ВЛАСТЬ ОРБАНА НА МЕСТО. ИЛИ ЗАБЫЛИ ,КАК ОНИ ПОДЫГРЫВАЛИ *****,ВЫДАВАЯ СВОИ БУМАЖКИ В ЗАКАРПАТЬЕ.
ОРБАН ГЛАВНЫЙ БАНДИТ,КОНТРАБАНДИСТ,КОТОРЫЙ ДАВНО ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА НАРАХ.
КСТАТИ ФАШИСТАМИ МАДЯРЫ БЫЛИ И ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ,ВМЕСТЕ С ГИТЛЕРОМ.МАЛО ИХ ДАВИЛИ ТАНКАМИ КАЦАПЫ КОМУНЯКИ В 1956.ЗАБЫЛИ ,ЧТО ЭТО ТАКОЕ
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29.05.2022 21:26 Відповісти
Знакомый почерк.Вот те картинки с лениным и "подарками царей" рашосвинчеги начали тягать на разные украино-российские форумы как минимум 12 лет назад.А теперь уже и венгерские пропагандоны пережевывають всю эту псевдоисторическую блевотню и скрамливают ее своим зрителям.
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29.05.2022 21:29 Відповісти
Мадьяри - не європейці, такі ж потомки фіно-угрів як і кацапня. Прийши в Європу 11 століть тому з Поволжя та південого Уралу. Взагалі - втікачі башкіри.
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29.05.2022 21:32 Відповісти
Мадьяри одна из частей племени кипчак которая живут в Казахстане. Это ещё не до конца изучено. Мадьяры приезжали в Тургайские степи Қазақстана по этому вопросу.. Все будет Украина! СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 07:34 Відповісти
У Венгрии всего одна, но очень печальная проблема. Она всегда воюет не на той стороне.
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29.05.2022 21:40 Відповісти
Соррі, але надто жирний тролінг, спробуйте ще, мадяри
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29.05.2022 21:46 Відповісти
Жирный не жирный, а народ ведётся, так же как и в рашке. Кто из граждан Венгрии будет проверять и ставить под сомнение эту инфу? Хавают то, что дают. Поэтому, такие вещи категорически нельзя оставлять без внимания.
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29.05.2022 21:54 Відповісти
Давно предлагал переименовать улицу Рейтарскую на улицу имени выдающегося чешского сапёра Водички.
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29.05.2022 21:47 Відповісти
Венгрию стали именовать "шакалом Европы".

Пользуясь покровительством Гитлера, адмирал Хорти продолжал собирание земель. В 1939-м Венгрия захватила Карпатскую Украину, в 1940-м получила от румын Северную Трансильванию, в 1941-м поучаствовала в расчленении Югославии.
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29.05.2022 21:50 Відповісти
Консервы вскрылись и смердят. Тут как-бы всё понятно. Будет ли реакция нашего МИДа?
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29.05.2022 21:51 Відповісти
посол Венгрии вызван уже, я надеюсь?! Где реакция МИДа?!
перекрыть тварям нефтепровод, пусть вякают дальше.
МАДЬЯРЫ -шваль!
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29.05.2022 21:55 Відповісти
***** не знаєсвоєїісторії а лізе в Українську. Хотілось и нагадати ******* на чиєму боці воювали у ІІ Світову війну мадяри, чиї землі вони окуповували разом з фашистами і наводили жах на українців. Тобто вже тоді вони мадяри захоплювали українські землі а не навпаки. Друга Світова війна закінчилась тим що Україні повернули частину земель і весь Світ визнав ці територіі правдивими!!!!!! Тепер можна пригадати і катів України з мадярських окупантів - усташі -!!!!!!!!
Копаємо глибше - мадяри "потопили у крові "Карпатську Січ"........
*****и повинні "пишатись ще одним фашистом - Бела Кун ( Кон) знищував українців у Криму на угоду Сталіну.
Зараз ****** продовжують цю політику на угоду путіну!!!!!!!
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29.05.2022 22:02 Відповісти
Так ця мерзопакосна потвора баєр,ні чим не відрізняється від скабєєвих-соловйових,та інших кремлівських пропагандонів,які по суті і є самі рашистську нацисти
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29.05.2022 22:02 Відповісти
мадяри,почекайте прийде і ваш час і це не загорами
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29.05.2022 22:04 Відповісти
Когда в 1998 году лидер партии Фидес Виктор Орбан был впервые избран на пост премьер-министра, он, в отличие от своих предшественников, избегал визитов в Москву и часто критиковал Россию, особенно после прихода к власти Владимира Путина. Скажем, в 2007 году Орбан (на тот момент в статусе лидера крупнейшей оппозиционной партии) жестко критиковал правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» России на Венгрию посредством ее энергетических гигантов, предлагая ориентироваться на Европу. «То молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!», - заявлял Орбан, отсылая сторонников к советской шутке о том, что Венгрия - самый веселый барак социалистического лагеря. В 2008 году он продолжал критиковать Кремль, называя другие европейские правительства «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим главой правительства проекта «Южный поток» -национальным предательством.

И вдруг в 2009 году все резко изменилось. В ноябре Орбан неожиданно приехал в Санкт-Петербург на съезд «Единой России», где познакомился с Путиным. Критиковать Путина и Россию он перестал вовсе, а после того как через год стал премьер-министром Венгрии, прославился как один из ключевых апологетов Путина в Европе. Что же произошло с Орбаном в этот период? Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное - арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.

В действительности, сюжет этой истории начал развиваться намного раньше, еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в недавно изданную книгу Юргена Рота «Грязная демократия»). Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.

Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении редакции):

«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии>.

В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер (на фото) был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.

Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.

Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.

Регенсбург

06/15/2016»

Дитмар Клодо также дал интервью австрийскому телеканалу ORF, где заявил, что в 90-е Шандор Пинтер ежемесячно принимал 10 000 дойчмарок от Могилевича, чтобы «венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и Россией», в то время как основной офис преступного авторитета находился в Будапеште.

Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было известно и ранее: «Мы подозревали об этих связях уже в 90-е. В 1998-м партия «Свободные демократы» даже проводила пресс-конференцию по поводу коррупционной связи Шандора Пинтера с Дитмаром Клодо».

Сами венгерские политики и силовики какое-либо знакомство с Дитмаром Клодо отрицают. Так, Шандор Пинтер заявил еще в 1999 венгерской прессе, что был на деловых переговорах, где секретарем была супруга Дитмара Клодо, но это было случайностью. Мол, он слышал об этом человеке, но лично его не знает. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач также отказался комментировать The Insider информацию об этих коррупционных связях.
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29.05.2022 22:05 Відповісти
Обвинения Клодо легко игнорировать - ведь он человек с, мягко говоря, небезупречной репутацией. Совсем другое дело, если у этих обвинений найдется документальное подтверждение. И Могилевич - именно тот человек, который этим подтверждением может обладать. Реальной причиной, почему передача конвертов венгерским политикам должна была непременно происходить дома у Клодо, а не на улице, являлись отнюдь не его опасения за сохранность денег. Процесс передачи денег дома у Клодо снимала «для страховки» скрытая камера, а пленки передавались Могилевичу.

Сделка Могилевича

Семен Могилевич перебрался в Будапешт в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х (в 300 метрах от российского посольства). В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ.

Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола. Тогда ему пришлось переехать из Будапешта на подмосковную дачу и не выезжать из России. Разговор о Могилевиче попал на знаменитые пленки майора СБУ Мельниченко в 2000-м: по данным Леонида Деркача, Могилевич вообще-то жил в Венгрии, но «в данный момент стал соседом с Геннадием Зюгановым на Подмосковной даче». В ответ на удивление Леонида Кучмы, Деркач пояснил: «Ну, он имел хорошие отношения с Путиным еще с Ленинграда» . Кучма заметил: «Как бы не влипнуть». При этом досье на Могилевича загадочным образом было уничтожено в СБУ в 2005 году.

Поначалу с бизнесом в Москве у Могилевича проблем не было. По данным ФБР от 1998 года, ему принадлежала гостиница «Балчуг-Кемпински» в непосредственной близости от Кремля. Гостиница «Балчуг» сегодня принадлежит офшорам и ее, по данным Forbes, хочет купить словацкая компания.

Швейцарская Служба анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), в свою очередь, подозревала Могилевича в сговоре со спецслужбами России. Вот что говорится в отчете спецслужбы, датированном июнем 2007 года.

Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне».

Уже после составления этого доклада в 2008 году Могилевич все-таки был арестован в Москве, но не по запросу ФБР, а по делу компании «Арбат-Престиж» по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Могилевич провел под стражей полтора года и в июле 2009 был выпущен под подписку о невыезде, а вскоре дело против него было прекращено «из-за отсутствия состава преступления». Чтобы выйти на свободу, по мнению Дитмара Клодо, Могилевичу пришлось расстаться с частью собственности и еще оказать услугу Кремлю в виде предоставления компромата на Виктора Орбана

Дальше на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
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29.05.2022 22:07 Відповісти
"Лев Данилович-Король Русі,Великий князь Київський, князь Перемишльський,Белзький і Галицький.Представник роду Романовичів,гілки Волинських Мономаховичів із династії Рюриковичів.Син короля Русі Данила і галицької князівни Анни.Чоловік угорської принцеси Констанції(1247 р.), доньки угорського короля Бели ІV"-ось такий факт з історії,про який мадярський пропагандон чомусь скромно промовчав.Подумаєш,тисячу років тому угорський король віддав свою дочку заміж за князя неіснуючого народу з неіснучої землі.А московській цар чого не брав заміж дівку мадярську?Дівка була нефайна,чи царя московського ще не існувало?
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29.05.2022 22:09 Відповісти
А що пропагандист Орбана не бачить як вУкраїні палають багаття на яких масово спалюють ккраїнські підручники для дітей та українську літературу що дітей україни змушують вчитися по російській шкільній програмі от це є нацизм з боку росії
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29.05.2022 22:19 Відповісти
Моя жена этим летом к этим путинским ПРОСТИТУТКАМ отдыхать НЕ ПОЕДЕТ! Твари мразотные!
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29.05.2022 22:23 Відповісти
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29.05.2022 22:57 Відповісти
З шавкою орбана розмова повинна бути коротка. Мішок на голову і з мосту в Дунай.
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29.05.2022 23:00 Відповісти
Угорщина є ганьбою Європейського Союзу й варто було б задуматися про призупинення її членства у ЄС і НАТО. Угорщина останні роки в якомусь сенсі стала ганьбою для Європейського Союзу. І в плані зовнішньої політики, і в плані внутрішньої політики чинний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виходить за межі того, що малося на увазі, коли держава вступила у ЄС 2004 року, - політолог Андреас Умланд.
https://www.youtube.com/watch?v=P4hEq2YCTsk
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29.05.2022 23:09 Відповісти
Мад'яри(без сумніву ше ті гандони!) на превеликий жаль всього лише транслюють сукупне бачення політичних еліт деяких "ключових" країн ЄС: німеччини, франції, італії та австрії стосовно можливого включення України до складу ЄС. Вони НІ ПІД ЯКИМ "СОУСОМ" не хочуть допустити нашої Перемоги над *********** і відповідно нашого повноправного членства у ЄС! Бо дкже бояться, шо тоді накриється "мідним тазіком" їх гешефти із ****** та похідно понизиться нижче плінтусу їх політична вага і статус у Європі та й у світі взагалі.
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30.05.2022 00:26 Відповісти
Угорщина були у 2й світовій за фашистів, зараз за рашистів, підари коротше
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29.05.2022 23:17 Відповісти
рашисти це також фашисти, ******* фашисти.

рассєянськi, кацапо-ординськi шизо-фашисти, покидьки.
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30.05.2022 01:18 Відповісти
Скоты мадьярские.
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29.05.2022 23:26 Відповісти
І після того хтось іще вважає можливим "швидкий" вступ України до ЄС ???!🤔🙄 Доки там будуть такі країни як угорщина, австрія, франція, італія та німеччина - вони будуть (як максимум з можливого)ВІЧНО тримати нас "кандидатами" на вступ- так само як досі тримають Туреччину(вже більш ніж два десятки років!). Тож не тішимось даремними ілюзіями: ця"риба" вже років зо двадцять як протухла(причому "з голови"!!) 🤢А ми тільки зараз почали реально відчувати тей сморід...🤭
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30.05.2022 00:16 Відповісти
все як завжди - в найкращих традиціях рашастану: власне книжки з наших бібліотек на окупованих територіях палять рашисти, а ми лишень зі шкільного курсу викреслили російську літературу. то хто нацист?
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30.05.2022 00:16 Відповісти
Боже, яке кончене.
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30.05.2022 00:31 Відповісти
Мадяри завжди вибирають сторону зла, у Другу Світову були на стороні фашистів, тепер - на стороні рашистів.
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30.05.2022 00:35 Відповісти
Мерзота. Забагато її в світі.

Порівнюй-порівнюй, покидьок. Прийде твій час - захлинешся.

Але ці гниди в ЄС і в НАТО без жодних перешкод.
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30.05.2022 00:40 Відповісти
**** млять мадьярская.
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30.05.2022 01:40 Відповісти
А почему эта мразь не говорит, что 1944 году регент миклош хорти принял решение, чтоб немцы свободно вошли в Венгрию.?
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30.05.2022 04:53 Відповісти
подать ему на ужин национальное мадьярское блюдо - гуляш из орков с патефонными иголками, а утром спросить, не поменял ли он своего мнения.
если проснётся.
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30.05.2022 06:19 Відповісти
Говорит показывает Иа- 5 презикдента. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 07:27 Відповісти
найдурніша робота...

пробувати переконати навіть ЗАЛІЗНИМИ аргументами імперського пропагандиста...

нехай навіть ця імперія давно мертва...\\
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30.05.2022 09:21 Відповісти
наративи,висловлювання імперських(угорських,російських,сербських) пропагандонів варто сприймати без нервів..

як абсолютну наглу брехню.... або ХУЦПУ....//

З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.

Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].

У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.

Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
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30.05.2022 09:25 Відповісти
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