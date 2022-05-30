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1,5 тис. цивільних загинули в Сєверодонецьку під обстрілами військами РФ, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Люди ризикують опинитись під обстрілами навіть тоді, коли просто виходять на пошуки питної води.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Свідки кажуть, що місто бомбардують по "200 разів на годину", оскільки російські війська намагаються відрізати лінії підкріплення та оточити його захисників.

Міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк повідомив, що ті жителі міста, які залишилися, ризикували потрапити під обстріли. Зокрема під час спроб отримати питну воду.

За підрахунками очільника міста, 1500 мирних жителів вже загинули або від російських атак, або від нестачі ліків і хвороб, які не піддавалися лікуванню.

Зазначимо, до початку повномасштабної війни РФ проти України населення Сєверодонецька становило близько 100 тисяч.

Читайте: Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Чтобы было, как везде в России. Чтобы не выделялись.
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30.05.2022 11:25
+5
Залишились тільки ті, що категорично відмовились виїжджати.
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30.05.2022 11:21
+5
"Пока еще есть возможность". Власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей

6 апреля 2022
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30.05.2022 11:22
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і шось нічого не показують про цей сєвєродонецьк по телевізору.

якась тишина інформаційна.
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30.05.2022 11:13 Відповісти
Ось коли, тоді і
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30.05.2022 11:21 Відповісти
Журнашлюхи беня-мервячука на зЕ-марафоні видають тільки фільтровані новини.
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30.05.2022 11:19 Відповісти
***, ви таку дурню пишете. Може тому що не знайшлось самогубців, щоб їхати для вас сюжети знімати.
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30.05.2022 11:23 Відповісти
Я б хотел бы что бы по марафону целый день показывали пса Патрона. Он хоть какой-та позитив несет!!!
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30.05.2022 11:52 Відповісти
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30.05.2022 11:53 Відповісти
Вони вже плачуть від радості-ДАЖДАЛІСЬ АСВАБАДІТЄЛЄЙ :
https://svatove.city/articles/215488/vorog-v-syevyerodonecku-jde-pro-svoih-trupah-ale-dehto-jomu-radiye
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30.05.2022 12:32 Відповісти
А чого людей не вивезли?
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30.05.2022 11:19 Відповісти
Залишились тільки ті, що категорично відмовились виїжджати.
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30.05.2022 11:21 Відповісти
Остались те, кто ждал прихода русского мира
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30.05.2022 11:42 Відповісти
так дождались или нет?
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30.05.2022 11:54 Відповісти
Да, уже много видео с Севередонецка, где они со слезами орков встречают. Дауны редкостные.
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30.05.2022 11:55 Відповісти
что б ты понимал: можно всю жизнь прожить и не одно желание не исполнится, а тут вон оно как. все и сразу. и с большой дырявой ложкой
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30.05.2022 11:59 Відповісти
Та не пи..ди! Инвалиды,старики,беднота...Их кто то обеспечит жильем? Или нате 2000 грн и то потом когда нибудь) довольствуйтесь,а мы ужеКиевскую отстраиваем,а то ж война закончилась а беженцы Киевской в спортзалах пожить еще не хотят?
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30.05.2022 12:04 Відповісти
Вся суть в бурном восстановлении Киевской области в освоении, а точнее распила, бабла полученого с западных эксурсантов Ирпеня и Бучи. А для того что бы потом за сраку не взяли, будет организован второй тур захвата области орками и очередное списание на войну.
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30.05.2022 12:26 Відповісти
Очень точно подметил! Лично знаю таких кто уже там пилит бабки. Война все спишет, дайте еще!
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30.05.2022 12:33 Відповісти
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:16 Відповісти
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:17 Відповісти
Поки ви-довбойоби зраду шукаєте, добровольці самі ремонтують зруйновані будинки.
От тобі головні распільщікі:

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30.05.2022 15:19 Відповісти
"Пока еще есть возможность". Власти Украины призвали эвакуироваться жителей Луганской и Донецкой областей

6 апреля 2022
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30.05.2022 11:22 Відповісти
ну а вдруг бы освободили их? А? это как выходит новая крипта и если вложился то либо пан либо пропал)
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30.05.2022 11:57 Відповісти
В них було аж 3 місяці, залишились тільки або сепари або ті кому какая разніца
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30.05.2022 11:22 Відповісти
Вот я, не попал в ТРО, остался с молотовыми защищать свою землю. Следить за стариками и детьми тех, кто наотрез отказался уходить. Юридически - мирняк. Итого, я ****** сепар!? Что вы несете вообще!? Хорошо тепле, попивать кофеи и вешать ярлыки!
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30.05.2022 11:50 Відповісти
Ты прав!
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30.05.2022 12:05 Відповісти
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30.05.2022 11:20 Відповісти
Мене цікавить дивна ситуація чому росія кажучи про приєднання як мінімум повністю Луганщини, Донеччини та Херсонщини в той самий час руйнують там населені пункти під нуль. Як це пов'язується з подальшою господарчою діяльністю ними ж на цій землі. Чи там має бути безлюдно згідно з планами пуйла про які нам ще невідомо. Який сенс?
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30.05.2022 11:22 Відповісти
Чтобы было, как везде в России. Чтобы не выделялись.
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30.05.2022 11:25 Відповісти
раися всегда меряла успешность царя размером территорий и только им. Я учился в российской школе, какая у нас всегда была главная городось? Правильно - "самая большая страна". Всё остальное - считается, что типа приложится.
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30.05.2022 13:04 Відповісти
Уже орки с центра города видео снимает, местное быдло отнимает орков и плачет от радости, это ******
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30.05.2022 11:41 Відповісти
А откуда тебе знать что он местный, не ты ли тот dude?
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30.05.2022 11:44 Відповісти
А то 70% жителей Донбасса, которые голосовали за ОПЗЖ, ярые ненавистники рашки, да?
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30.05.2022 11:47 Відповісти
..им ещё не раз придётся плакать.. провожая орков
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30.05.2022 11:45 Відповісти
Не придется. Они уедут вместе с орками. Чемодан, лисапед, на кух.
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30.05.2022 12:02 Відповісти
Это отлично! Украина освобождается от кацапского быдла.
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30.05.2022 11:48 Відповісти
Люди мене відверто дивують... Було 3 місяці не те щоб кудись тимчасово виїхати, бо ідуть бойові дії у місті, не я астаюсь здесь, єто мой дом тепер лежать десь у рефрежераторі. Сподіваюсь дідей серед них немає.
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30.05.2022 11:55 Відповісти
а чем их дети лучше взрослых? или взрослые это не вчерашние дети, а отдельная бесполезная каста?
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30.05.2022 12:34 Відповісти
бо діти залежать від дорослих.
А якщо ти виріс дебілом, то тобі вже ніхто не допоможе.
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30.05.2022 15:20 Відповісти
 
 