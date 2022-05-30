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Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Сєверодонецьку розбито штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ у Сєверодонецьку. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджієва", - йдеться в повідомленні.

Також деяких окупантів зі складу 7-ї бригади РФ було ліквідовано.

Також читайте: ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко

Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 01
Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 02
Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+92
Блин, ну орки натуральные. Смотрите на эти рожи!
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30.05.2022 10:47
+82
ну і рожи!! допросити і розстріляти
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30.05.2022 10:47
+69
У того что сверху морда волчары, второй пузан перепуганный лежит, а верхний прямо злобой исходит. Эта скотыняка наших бы в плен не брала.
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30.05.2022 10:49
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Хто ж з цих ********** кацап? Думаю обидва... Юра, дай відео допиту упирів!!!
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30.05.2022 12:02 Відповісти
Получается видео, где орки уже ходят по городу - фейк?
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30.05.2022 12:05 Відповісти
Какие рожи одухотворенные, ну орки один в один.
второй точно из штурмового отряда?Сколько метров этот хряк пробежит без отдышки?
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30.05.2022 12:20 Відповісти
Скорее всего, они уже пытались бежать...
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30.05.2022 12:29 Відповісти
Оставлять в живых можно только трусов, пусть потом свой страх несут в массы и передают в генах.
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30.05.2022 12:32 Відповісти
Перший це Бейн (агент Сміт в реальному світі ) пригадайте його пику в бійці з Ніо по дорозі до міста машин
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30.05.2022 12:33 Відповісти
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30.05.2022 12:35 Відповісти
матрицу явно плющит! она уже не особо старается отрисовывать разницу в рожах
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30.05.2022 22:03 Відповісти
Зарежьте их, а головы повесьте в центре города!
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30.05.2022 12:36 Відповісти
запропонувати їм можливість згвалтувати один одного. запитайте їх, чи мріють вони зґвалтувати власних дітей. це їхня культура.
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30.05.2022 12:42 Відповісти
Слава ВСУ!
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30.05.2022 13:00 Відповісти
Пан Бутусов! Щиро дякую за рожи орків
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30.05.2022 18:45 Відповісти
Верхнього необхідно знешкодити. Обмін неприустимий
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30.05.2022 13:01 Відповісти
крестики блть напялили и пошли людей убивать
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30.05.2022 13:06 Відповісти
лица такие умные прямо можно прочитать: это не мы, жизнь такая и Самодержец нас заставил.
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30.05.2022 13:11 Відповісти
Какие прекрасные русские лица!

Какие раскрытые ясные взоры!

Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель.

И воры, и воры, и воры.
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30.05.2022 18:39 Відповісти
Ліцо (гризло), не отмеченное печатью мудрости.
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30.05.2022 19:19 Відповісти
Не то что мудрости, а интеллекта
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30.05.2022 19:20 Відповісти
Інтелект батько мудрості
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31.05.2022 00:04 Відповісти
Где-то в Сызрани заходят в рыгаловку грабитель, угонщик, насильник, убийца, растлитель детей и ворюга, а бармен говорит:
- Здарова, служивый. Чё бухать будешь?
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30.05.2022 23:04 Відповісти
файно прикладом по ****** дістали😃але мало...
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30.05.2022 13:12 Відповісти
Не зря их орками называют )
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30.05.2022 13:43 Відповісти
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
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30.05.2022 14:03 Відповісти
а ногу в щиколотці чи коліні, потихеньку їм зламати не можна було, був би в гіпсі, а воювати вже не пішов би
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30.05.2022 14:04 Відповісти
Незрозуміло ... Ні броні, ні касок, ні зброї, ні амуніції ...
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30.05.2022 14:27 Відповісти
Ліцо руского міру
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30.05.2022 14:43 Відповісти
повесить *********.
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30.05.2022 14:52 Відповісти
ну і нашо? нашо їх брали в полон?
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30.05.2022 15:29 Відповісти
Не зря этих скотов называют орками.
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30.05.2022 15:36 Відповісти
жирний орк пішов...
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30.05.2022 16:47 Відповісти
М даа судя по заточам это не заблудшие овцы , прожженные две мрази , за ихними плечами ни одна замученная , загубленная жизнь . Таких в плен не стоит брать.
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30.05.2022 17:04 Відповісти
**** ! Старі вже підари - якого *** полізли на чужу землю здихати ? Ще одне підтвердження того , що це не люди .
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30.05.2022 17:07 Відповісти
А прибарахлиться, помародерить, понасиловать...
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30.05.2022 18:41 Відповісти
Они же видимо контрактники (исходя из возраста) т.е. люди воюющие за деньги (не за идею, не за свою страну и не за свой народ). Пощады к таким у нас быть не должно…
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30.05.2022 18:01 Відповісти
Розстрілять,а потім допросить...
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30.05.2022 18:04 Відповісти
морди у цих двух глистів яскраве вираження кацапні - всі повинні ошарашись і сдатись. Тільки це персонажі років на 300 з минулого. і їхні баби це щось таке після чого хочеться блювать, а оці харі це ітог #блі цих баб
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30.05.2022 18:08 Відповісти
хай Бог мене пробачить але на ці фото я дивився би цілий день!!!!!!!!!!
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30.05.2022 18:09 Відповісти
ПОХОЖИ НА ХАНУРЕЙ !)
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30.05.2022 18:44 Відповісти
Трішки відпижжені?
Мало...
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30.05.2022 19:15 Відповісти
Судя по сему , второй бык нуждался усиленном питании , заходя в курятник .
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30.05.2022 20:04 Відповісти
на фото представлен злой и дикий орк
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30.05.2022 20:15 Відповісти
Коллаборанта с Донбасса нужно кончать сразу.
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30.05.2022 21:00 Відповісти
О Пахом из Слоника
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30.05.2022 21:05 Відповісти
І мабуть вже й "покушать принёс"
(тільки не на тарілку, а в штані) 💩💩💩
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30.05.2022 23:06 Відповісти
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30.05.2022 21:52 Відповісти
Дивлячись на ці пики, розумієш - як німці були праві, називаючи цю орду "руссіше швайн".
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30.05.2022 22:39 Відповісти
УБИВАЙТЕ ИХ ВСЕХ ПОДРЯД, КАК ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ .ЭТО САРАНЧА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
НЕЛЮДИ.
РОЖИ ЗВЕРИНЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА С НАМИ ЖИТЬ И ДЫШАТЬ ТЕМ ЖЕ ВОЗДУХОМ.
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31.05.2022 00:00 Відповісти
свинячі рила!
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31.05.2022 02:30 Відповісти
А на третьей фотке результат попытки побега?))
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31.05.2022 07:03 Відповісти
то просто за мєтлой своєю треба слідить
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31.05.2022 08:38 Відповісти
видно получили трохи. ще по божескі. ногті видно не відривали, вуха не відрізали
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31.05.2022 08:37 Відповісти
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