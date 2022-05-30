Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку розбито штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів.

Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ у Сєверодонецьку. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджієва", - йдеться в повідомленні.

Також деяких окупантів зі складу 7-ї бригади РФ було ліквідовано.

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