Штурмову групу окупантів розбито у Сєверодонецьку, в полон взято двох російських солдатів, - Бутусов. ФОТОрепортаж
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У Сєверодонецьку розбито штурмову групу 7-ї бригади російських окупантів.
Про це у Telegram повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Розгромлена штурмова група 7-ї бригади ЗС РФ у Сєверодонецьку. Десантники 81-ї бригади взяли в полон двох солдатів: громадянина РФ Артема Хохлома та мешканця окупованих територій Григорія Гуджієва", - йдеться в повідомленні.
Також деяких окупантів зі складу 7-ї бригади РФ було ліквідовано.
Топ коментарі
+92 Ben23
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+82 Alex Sav 8157c114
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+69 Leshek
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второй точно из штурмового отряда?Сколько метров этот хряк пробежит без отдышки?
Какие раскрытые ясные взоры!
Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель.
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НЕЛЮДИ.
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