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Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Северодонецке разбита штурмовая группа 7-й бригады российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгромлена штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", - говорится в сообщении.

Также некоторые оккупанты из состава 7-й бригады ОФ были ликвидированы.

Читайте: Вопросы-ответы| Бутусов вживую. ВИДЕО

Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 01
Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 02
Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов 03
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Топ комментарии
+92
Блин, ну орки натуральные. Смотрите на эти рожи!
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30.05.2022 10:47
+82
ну і рожи!! допросити і розстріляти
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30.05.2022 10:47
+69
У того что сверху морда волчары, второй пузан перепуганный лежит, а верхний прямо злобой исходит. Эта скотыняка наших бы в плен не брала.
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30.05.2022 10:49
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Хто ж з цих ********** кацап? Думаю обидва... Юра, дай відео допиту упирів!!!
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30.05.2022 12:02 Ответить
Получается видео, где орки уже ходят по городу - фейк?
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30.05.2022 12:05 Ответить
Какие рожи одухотворенные, ну орки один в один.
второй точно из штурмового отряда?Сколько метров этот хряк пробежит без отдышки?
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30.05.2022 12:20 Ответить
Скорее всего, они уже пытались бежать...
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30.05.2022 12:29 Ответить
Оставлять в живых можно только трусов, пусть потом свой страх несут в массы и передают в генах.
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30.05.2022 12:32 Ответить
Перший це Бейн (агент Сміт в реальному світі ) пригадайте його пику в бійці з Ніо по дорозі до міста машин
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30.05.2022 12:33 Ответить
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30.05.2022 12:35 Ответить
матрицу явно плющит! она уже не особо старается отрисовывать разницу в рожах
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30.05.2022 22:03 Ответить
Зарежьте их, а головы повесьте в центре города!
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30.05.2022 12:36 Ответить
запропонувати їм можливість згвалтувати один одного. запитайте їх, чи мріють вони зґвалтувати власних дітей. це їхня культура.
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30.05.2022 12:42 Ответить
Слава ВСУ!
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30.05.2022 13:00 Ответить
Пан Бутусов! Щиро дякую за рожи орків
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30.05.2022 18:45 Ответить
Верхнього необхідно знешкодити. Обмін неприустимий
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30.05.2022 13:01 Ответить
крестики блть напялили и пошли людей убивать
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30.05.2022 13:06 Ответить
лица такие умные прямо можно прочитать: это не мы, жизнь такая и Самодержец нас заставил.
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30.05.2022 13:11 Ответить
Какие прекрасные русские лица!

Какие раскрытые ясные взоры!

Грабитель. Угонщик. Насильник. Убийца. Растлитель.

И воры, и воры, и воры.
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30.05.2022 18:39 Ответить
Ліцо (гризло), не отмеченное печатью мудрости.
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30.05.2022 19:19 Ответить
Не то что мудрости, а интеллекта
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30.05.2022 19:20 Ответить
Інтелект батько мудрості
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31.05.2022 00:04 Ответить
Где-то в Сызрани заходят в рыгаловку грабитель, угонщик, насильник, убийца, растлитель детей и ворюга, а бармен говорит:
- Здарова, служивый. Чё бухать будешь?
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30.05.2022 23:04 Ответить
файно прикладом по ****** дістали😃але мало...
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30.05.2022 13:12 Ответить
Не зря их орками называют )
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30.05.2022 13:43 Ответить
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
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30.05.2022 14:03 Ответить
а ногу в щиколотці чи коліні, потихеньку їм зламати не можна було, був би в гіпсі, а воювати вже не пішов би
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30.05.2022 14:04 Ответить
Незрозуміло ... Ні броні, ні касок, ні зброї, ні амуніції ...
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30.05.2022 14:27 Ответить
Ліцо руского міру
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30.05.2022 14:43 Ответить
повесить *********.
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30.05.2022 14:52 Ответить
ну і нашо? нашо їх брали в полон?
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30.05.2022 15:29 Ответить
Не зря этих скотов называют орками.
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30.05.2022 15:36 Ответить
жирний орк пішов...
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30.05.2022 16:47 Ответить
М даа судя по заточам это не заблудшие овцы , прожженные две мрази , за ихними плечами ни одна замученная , загубленная жизнь . Таких в плен не стоит брать.
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30.05.2022 17:04 Ответить
**** ! Старі вже підари - якого *** полізли на чужу землю здихати ? Ще одне підтвердження того , що це не люди .
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30.05.2022 17:07 Ответить
А прибарахлиться, помародерить, понасиловать...
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30.05.2022 18:41 Ответить
Они же видимо контрактники (исходя из возраста) т.е. люди воюющие за деньги (не за идею, не за свою страну и не за свой народ). Пощады к таким у нас быть не должно…
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30.05.2022 18:01 Ответить
Розстрілять,а потім допросить...
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30.05.2022 18:04 Ответить
морди у цих двух глистів яскраве вираження кацапні - всі повинні ошарашись і сдатись. Тільки це персонажі років на 300 з минулого. і їхні баби це щось таке після чого хочеться блювать, а оці харі це ітог #блі цих баб
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30.05.2022 18:08 Ответить
хай Бог мене пробачить але на ці фото я дивився би цілий день!!!!!!!!!!
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30.05.2022 18:09 Ответить
ПОХОЖИ НА ХАНУРЕЙ !)
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30.05.2022 18:44 Ответить
Трішки відпижжені?
Мало...
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30.05.2022 19:15 Ответить
Судя по сему , второй бык нуждался усиленном питании , заходя в курятник .
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30.05.2022 20:04 Ответить
на фото представлен злой и дикий орк
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30.05.2022 20:15 Ответить
Коллаборанта с Донбасса нужно кончать сразу.
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30.05.2022 21:00 Ответить
О Пахом из Слоника
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30.05.2022 21:05 Ответить
І мабуть вже й "покушать принёс"
(тільки не на тарілку, а в штані) 💩💩💩
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30.05.2022 23:06 Ответить
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30.05.2022 21:52 Ответить
Дивлячись на ці пики, розумієш - як німці були праві, називаючи цю орду "руссіше швайн".
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30.05.2022 22:39 Ответить
УБИВАЙТЕ ИХ ВСЕХ ПОДРЯД, КАК ВРЕДНЫХ НАСЕКОМЫХ .ЭТО САРАНЧА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.
НЕЛЮДИ.
РОЖИ ЗВЕРИНЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА С НАМИ ЖИТЬ И ДЫШАТЬ ТЕМ ЖЕ ВОЗДУХОМ.
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31.05.2022 00:00 Ответить
свинячі рила!
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31.05.2022 02:30 Ответить
А на третьей фотке результат попытки побега?))
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31.05.2022 07:03 Ответить
то просто за мєтлой своєю треба слідить
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31.05.2022 08:38 Ответить
видно получили трохи. ще по божескі. ногті видно не відривали, вуха не відрізали
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31.05.2022 08:37 Ответить
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