Штурмовая группа оккупантов разбита в Северодонецке, в плен взяли двух российских солдат, - Бутусов. ФОТОрепортаж

В Северодонецке разбита штурмовая группа 7-й бригады российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгромлена штурмовая группа 7-й бригады ВС РФ в Северодонецке. Десантники 81-й бригады взяли в плен двух солдат: гражданина РФ Артема Хохлома и жителя оккупированных территорий Григория Гуджиева", - говорится в сообщении.

Также некоторые оккупанты из состава 7-й бригады ОФ были ликвидированы.

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