Угорщина вимагає розслідувати воєнні злочини РФ в Україні, - президент Новак
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Угорщина рішуче засуджує російську агресію проти України та вимагає розслідувати скоєні воєнні злочини під час широкомасштабного вторгнення РФ.
Про це заявила президентка Каталіна Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Угорщина однозначно засуджує російську агресію та збройне вторгнення в Україну. Ми вимагаємо розслідування всіх воєнних злочинів і покарання тих, хто вчинив ці варварські вчинки проти людства", - наголосила вона.
За словами президентки, Угорщина продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов’язання щодо надання притулку для понад 700 тисяч біженців із України.
"Ми продовжимо допомагати пораненим, надавати освіту дітям, що прибувають до нашої країни, та забезпечувати родин, що приїжджають, дахом над головою, їжею й роботою скільки це буде потрібно", - зазначила Новак.
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"руського" від слова "Русь" немає ніякого відношення до ху@лостана.
Термін "Україна" означає "край", "країна", тобто таким чином автохтонне населення (наші предки) називало країну, у якій жило. Термін має як мінімум 900 років.
Як називались терени Русі в 12 ст.? Україна! Як називались наші землі у епоху козацтва? Україна! Як називається наш край і наша держава зараз? Україна!
Тобто виходить так, що офіційна назва держави протягом тисячі років змінювалась (Русь, Королівство Руське, Військо Запорізьке, Гетьманщина), але населення протягом тисячоліття називало свій край Україною. Тяглість у більше ніж тисячоліття! І саме ми успадкували цю державність, історію та культуру. Уявіть собі, що у епоху Київської Русі дружинник з Києва, коли повертався з походу додому, казав "Повертають до України" (свого краю). І козак у 17 ст. казав так само. І ми зараз, через тисячу років, кажемо так само! Вражає, чи не так?
А московити нехай заберуть руки геть від нашої історії і йдуть на х*й зі своїм Пєтром Пєрвим, який рубав "вікна в Європу", бо не вмів ходити через двері.
А "руське" - это давно устаревшее прилагательное от слова "Русь", не имеющее никакого отношения к современности и касающееся только древней (Киевской) Руси.
Немає стільки українців з угорськими паспортами, а інших вони не приймають.
Може, стільки виїхало через їхній кордон, але всі їхали кудись далі - Словаччина, Чехія, Австрія, Німеччина та так далі