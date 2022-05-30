Угорщина вимагає розслідувати воєнні злочини РФ в Україні, - президент Новак

Угорщина рішуче засуджує російську агресію проти України та вимагає розслідувати скоєні воєнні злочини під час широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це заявила президентка Каталіна Новак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угорщина однозначно засуджує російську агресію та збройне вторгнення в Україну. Ми вимагаємо розслідування всіх воєнних злочинів і покарання тих, хто вчинив ці варварські вчинки проти людства", - наголосила вона.

За словами президентки, Угорщина продовжуватиме виконувати взяті на себе зобов’язання щодо надання притулку для понад 700 тисяч біженців із України.

"Ми продовжимо допомагати пораненим, надавати освіту дітям, що прибувають до нашої країни, та забезпечувати родин, що приїжджають, дахом над головою, їжею й роботою скільки це буде потрібно", - зазначила Новак.

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