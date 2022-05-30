Венгрия требует расследовать военные преступления РФ в Украине, – президент Новак
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Венгрия решительно осуждает российскую агрессию против Украины и требует расследовать совершенные военные преступления во время широкомасштабного вторжения в РФ.
Об этом заявила президентка Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Венгрия однозначно осуждает российскую агрессию и вооруженное вторжение в Украину. Мы требуем расследования всех военных преступлений и наказания тех, кто совершил эти варварские поступки против человечества", - подчеркнула она.
По словам президентки, Венгрия будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению убежища для более 700 тысяч беженцев из Украины.
"Мы продолжим помогать раненым, предоставлять образование детям, прибывающим в нашу страну, и обеспечивать приезжающих семей крышей над головой, едой и работой сколько это будет нужно", - отметила Новак.
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"руського" від слова "Русь" немає ніякого відношення до ху@лостана.
Термін "Україна" означає "край", "країна", тобто таким чином автохтонне населення (наші предки) називало країну, у якій жило. Термін має як мінімум 900 років.
Як називались терени Русі в 12 ст.? Україна! Як називались наші землі у епоху козацтва? Україна! Як називається наш край і наша держава зараз? Україна!
Тобто виходить так, що офіційна назва держави протягом тисячі років змінювалась (Русь, Королівство Руське, Військо Запорізьке, Гетьманщина), але населення протягом тисячоліття називало свій край Україною. Тяглість у більше ніж тисячоліття! І саме ми успадкували цю державність, історію та культуру. Уявіть собі, що у епоху Київської Русі дружинник з Києва, коли повертався з походу додому, казав "Повертають до України" (свого краю). І козак у 17 ст. казав так само. І ми зараз, через тисячу років, кажемо так само! Вражає, чи не так?
А московити нехай заберуть руки геть від нашої історії і йдуть на х*й зі своїм Пєтром Пєрвим, який рубав "вікна в Європу", бо не вмів ходити через двері.
А "руське" - это давно устаревшее прилагательное от слова "Русь", не имеющее никакого отношения к современности и касающееся только древней (Киевской) Руси.
Немає стільки українців з угорськими паспортами, а інших вони не приймають.
Може, стільки виїхало через їхній кордон, але всі їхали кудись далі - Словаччина, Чехія, Австрія, Німеччина та так далі