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Венгрия требует расследовать военные преступления РФ в Украине, – президент Новак

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Венгрия решительно осуждает российскую агрессию против Украины и требует расследовать совершенные военные преступления во время широкомасштабного вторжения в РФ.

Об этом заявила президентка Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия однозначно осуждает российскую агрессию и вооруженное вторжение в Украину. Мы требуем расследования всех военных преступлений и наказания тех, кто совершил эти варварские поступки против человечества", - подчеркнула она.

По словам президентки, Венгрия будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению убежища для более 700 тысяч беженцев из Украины.

"Мы продолжим помогать раненым, предоставлять образование детям, прибывающим в нашу страну, и обеспечивать приезжающих семей крышей над головой, едой и работой сколько это будет нужно", - отметила Новак.

Также читайте: Будапешт может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ, – президент Новак
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Топ комментарии
+28
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30.05.2022 14:33
+10
Злякали "тривалого ремонту" нафтопроводу "Дружба". А переселенці з України, про яких Будапешт волає на усіх площадках, це - мад₴яри з громадянством Угорщини, які утікли за кордон від призову до лав ВСУ. Тепер гловне - не пустити їх назад до нашої країни.
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30.05.2022 15:14
+7
Так і є.
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30.05.2022 14:32
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Угорщина вимагає .....zvuchit kak to.....stranno
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30.05.2022 14:30 Ответить
******* свого досягли,почали укрофілію імітують!!!)))
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30.05.2022 14:41 Ответить
И где у нас случилось?
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30.05.2022 14:30 Ответить
Та пара незаметных пустяков.
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30.05.2022 17:05 Ответить
А кто вкурсе насчет полит. строя Венгрии, у премьерминистра или президента больше прав и власти? Что-то похоже на то, что у президентшы роль Королевы Британии, а у премьера все полномочия.
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30.05.2022 14:31 Ответить
Так і є.
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30.05.2022 14:32 Ответить
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30.05.2022 14:33 Ответить
Писати треба русскага або русскава. "
"руського" від слова "Русь" немає ніякого відношення до ху@лостана.
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30.05.2022 14:40 Ответить
"рускага" більш по жЮльські звучить
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30.05.2022 14:44 Ответить
Насправді, у Іпат'євському летопису від 1187р згадується "Оукраїна", а ось похідні від кореню "рус" почали вигадувати десь у ХVIII ст. Я вважаю, що Україною можна вважати державу із столицею у Києві якнайменше з 1187 року і позбавитись взагалі цього кореню "рус" у будь-яких його проявах.
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30.05.2022 14:48 Ответить
Чого це ми маємо віддавати московитам нашу історію? Не можна віддавати злодіям нічого, а то знахабніють і почнуть ще більше красти (хоча, здавалося б, куди ще більше?).
Термін "Україна" означає "край", "країна", тобто таким чином автохтонне населення (наші предки) називало країну, у якій жило. Термін має як мінімум 900 років.
Як називались терени Русі в 12 ст.? Україна! Як називались наші землі у епоху козацтва? Україна! Як називається наш край і наша держава зараз? Україна!
Тобто виходить так, що офіційна назва держави протягом тисячі років змінювалась (Русь, Королівство Руське, Військо Запорізьке, Гетьманщина), але населення протягом тисячоліття називало свій край Україною. Тяглість у більше ніж тисячоліття! І саме ми успадкували цю державність, історію та культуру. Уявіть собі, що у епоху Київської Русі дружинник з Києва, коли повертався з походу додому, казав "Повертають до України" (свого краю). І козак у 17 ст. казав так само. І ми зараз, через тисячу років, кажемо так само! Вражає, чи не так?

А московити нехай заберуть руки геть від нашої історії і йдуть на х*й зі своїм Пєтром Пєрвим, який рубав "вікна в Європу", бо не вмів ходити через двері.
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30.05.2022 16:47 Ответить
Не все россияне - русские! Не все русские - россияне! Я даже ХЗ сколько там народов, но среди всех них - убийцы! Наш враг РОССИЯНИН !
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30.05.2022 14:51 Ответить
Вы не поняли. Слово "русский", "русское" НИКОГДА не переводится на украинский язык как "руській", "руське" - это просто безграмотно. Грамотный перевод - "росіянин", "російське".

А "руське" - это давно устаревшее прилагательное от слова "Русь", не имеющее никакого отношения к современности и касающееся только древней (Киевской) Руси.
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30.05.2022 15:12 Ответить
Цо то є?? Хто,їм,заважає ?? Нехай приїздять й насолоджуються!!
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30.05.2022 14:33 Ответить
Лучше бы на 5 процентов отказались закупать нефть газ у ***** и так хотя бы каждый месяц два по 5 процентов снижали объем закупок...
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30.05.2022 14:35 Ответить
Ми теж вимагамо це. А ще ми вимагаємо від президента Угорщини заклеїти рота Орбану й Ко й на дії підтримувати Україну.
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30.05.2022 14:36 Ответить
Граждане Угорщини!!! Не дайте вашему руководству превратить вашу страну в проститутку, готовую принимать со всех сторон. Посмотрите на нашего гундосого юмориста, который пытается сейчас это делать.
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30.05.2022 14:37 Ответить
кацапская разведка внутри нашей страны....прэлэстно
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30.05.2022 14:37 Ответить
"Угорщина однозначно засуджує російську агресію та збройне вторгнення в Україну" - але й одночасто сприяє, купуючи у них нафту і газ...
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30.05.2022 14:43 Ответить
Когнітивний дисонанс!!!)))
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30.05.2022 14:53 Ответить
З таким прем'єром чи не стануть наші біженці там заручниками?
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30.05.2022 14:56 Ответить
Щось не те.
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30.05.2022 15:01 Ответить
Это только слова. Венгрия требует расследовать ? Это тогда, как Германия, Франция, Литва, Испания, Швеция уже ведут следствие по военным преступлениям Расеи в Украине. Мадьяры хотят, как та обезьяна, быть одновременно и умной и красивой.
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30.05.2022 15:08 Ответить
Злякали "тривалого ремонту" нафтопроводу "Дружба". А переселенці з України, про яких Будапешт волає на усіх площадках, це - мад₴яри з громадянством Угорщини, які утікли за кордон від призову до лав ВСУ. Тепер гловне - не пустити їх назад до нашої країни.
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30.05.2022 15:14 Ответить
Не можу зрозуміти звідки з'явилася ця кількість - 700тис.
Немає стільки українців з угорськими паспортами, а інших вони не приймають.
Може, стільки виїхало через їхній кордон, але всі їхали кудись далі - Словаччина, Чехія, Австрія, Німеччина та так далі
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30.05.2022 17:25 Ответить
смітник европи може шось вимагати??? тільки грубого довгого прутня між своїх сідниць
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30.05.2022 15:28 Ответить
Пошліть йо.бо.би.ків у сра..ку. Там, де російський газ.
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30.05.2022 16:29 Ответить
У кого вона вимагає?
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30.05.2022 17:19 Ответить
 
 