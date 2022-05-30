Венгрия требует расследовать военные преступления РФ в Украине, – президент Новак

Венгрия решительно осуждает российскую агрессию против Украины и требует расследовать совершенные военные преступления во время широкомасштабного вторжения в РФ.

Об этом заявила президентка Каталина Новак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Венгрия однозначно осуждает российскую агрессию и вооруженное вторжение в Украину. Мы требуем расследования всех военных преступлений и наказания тех, кто совершил эти варварские поступки против человечества", - подчеркнула она.

По словам президентки, Венгрия будет продолжать выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению убежища для более 700 тысяч беженцев из Украины.

"Мы продолжим помогать раненым, предоставлять образование детям, прибывающим в нашу страну, и обеспечивать приезжающих семей крышей над головой, едой и работой сколько это будет нужно", - отметила Новак.

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