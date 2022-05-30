Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики

Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.

За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

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