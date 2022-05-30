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Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.

За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.

Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.

Також читайте: До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ

Автор: Ольга Лузан
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Зе подарував після домовленості в Омані ?
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30.05.2022 15:13 Відповісти
наслідки відкритого Чонгару. Хто хазяїн на Херсощині??
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30.05.2022 16:14 Відповісти
У вас був рік, щоб вивезти і зерно, і цінності.
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30.05.2022 15:16 Відповісти
Та то не главное ведь. Европейские дороги - это нашефсе было ! Чтобы рашистским танкам удобно было передвигаться.
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30.05.2022 15:20 Відповісти
Глвное - земля.Если земля не принадлежит Украине, то людям пісец.
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30.05.2022 16:18 Відповісти
И дороги в Луганской и Херсонской области тоже передали вместе с зерном. Получается, зеля знал весь год что нападут и все равно строил.
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30.05.2022 15:25 Відповісти
Головне доїти державу на підприємствах Коломийського.
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30.05.2022 17:04 Відповісти
не надейтесь что война все спишет!
за каждый про** , саботаж и предательство - каждая ответственная (и безответственняа) тварь должна быть вытащена на свет и получить свою порцию "славы" !
ибо когда за 3 месяца до войны всё закордонье кричало криком предупреждая об опасности эти хробаки не пошевелились ни архивы и музейные фонды спрятать, ни зерно вывезти, ни окопов нарыть (мосты уже заминированные проверить!!), ни легендарную Мрию отогнать...
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30.05.2022 15:39 Відповісти
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30.05.2022 15:42 Відповісти
А Арестович говорил, что правительство знало о нападении еще в декабре 2021.....

Или Арестович врет, или 95 квартал сдал зерно оккупантам......
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30.05.2022 15:59 Відповісти
Нет, не врет. Зеленский подтвердил это и поэтому у него и правительства руки в крови 90% всех погибших украинцев.
https://youtu.be/BXY7O8BzuDY?t=944
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30.05.2022 16:22 Відповісти
2600*60=156000
================
А когда слуги народа украли 2600 вагонов зерна из Госрезерва или 156000 тонн (в три раза меньше, чем русские), то никто так не волновался.
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30.05.2022 16:20 Відповісти
Что вы все занимаетесь только статистикой !!Какого хрена не спалили или не взорвали циклоны и зернохранилища с зерном!! Точно также как и не взорвали мосты на Чонгаре и под Херсоном и многое чего ещё! Ведь кто -то давал определённые дебильные команды..И этот кто-то должен сегодня ответить!! Потому . что на завтра все это забудут или замнут!!
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30.05.2022 17:21 Відповісти
 
 