Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики
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Росіяни вивезли із захоплених українських територій у Росію майже пів мільйона тонн зерна.
Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
"Бачимо, що близько пів мільйона тонн зерна вкрадено. Є факти з усіх тимчасово окупованих областей – Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, а також Харківської", – сказав він.
За словами Висоцького, зерно доставляють у Росію або з Харківської, Донецької, Луганської областей, або через тимчасово окупований Крим.
Окупанти намагаються реалізувати крадене зерно у Єгипті та Лівані, але ці країни відмовилися купувати такий товар. Проте російські кораблі з українським зерном зафіксували в Сирії.
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за каждый про** , саботаж и предательство - каждая ответственная (и безответственняа) тварь должна быть вытащена на свет и получить свою порцию "славы" !
ибо когда за 3 месяца до войны всё закордонье кричало криком предупреждая об опасности эти хробаки не пошевелились ни архивы и музейные фонды спрятать, ни зерно вывезти, ни окопов нарыть (мосты уже заминированные проверить!!), ни легендарную Мрию отогнать...
Или Арестович врет, или 95 квартал сдал зерно оккупантам......
https://youtu.be/BXY7O8BzuDY?t=944
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А когда слуги народа украли 2600 вагонов зерна из Госрезерва или 156000 тонн (в три раза меньше, чем русские), то никто так не волновался.