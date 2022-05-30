РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15658 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 422 13
война (46615) зерно (995) Минагрополитики (397) оккупация (9500) Высоцкий Тарас (32)

Оккупанты украли полмиллиона тонн украинского зерна, - Минагрополитики

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Россияне вывезли с захваченных украинских территорий в Россию около полумиллиона тонн зерна.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Видим, что около полумиллиона тонн зерна украдены. Есть факты из всех временно оккупированных областей – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, а также Харьковской", – сказал он.

По словам Высоцкого, зерно доставляют в Россию либо из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, либо через временно оккупированный Крым.

Оккупанты пытаются реализовать краденое зерно в Египте и Ливане, но эти страны отказались покупать такой товар. Тем не менее, российские корабли с украинским зерном зафиксировали в Сирии.

Также читайте: В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе подарував після домовленості в Омані ?
показать весь комментарий
30.05.2022 15:13 Ответить
наслідки відкритого Чонгару. Хто хазяїн на Херсощині??
показать весь комментарий
30.05.2022 16:14 Ответить
У вас був рік, щоб вивезти і зерно, і цінності.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:16 Ответить
Та то не главное ведь. Европейские дороги - это нашефсе было ! Чтобы рашистским танкам удобно было передвигаться.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:20 Ответить
Глвное - земля.Если земля не принадлежит Украине, то людям пісец.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:18 Ответить
И дороги в Луганской и Херсонской области тоже передали вместе с зерном. Получается, зеля знал весь год что нападут и все равно строил.
показать весь комментарий
30.05.2022 15:25 Ответить
Головне доїти державу на підприємствах Коломийського.
показать весь комментарий
30.05.2022 17:04 Ответить
не надейтесь что война все спишет!
за каждый про** , саботаж и предательство - каждая ответственная (и безответственняа) тварь должна быть вытащена на свет и получить свою порцию "славы" !
ибо когда за 3 месяца до войны всё закордонье кричало криком предупреждая об опасности эти хробаки не пошевелились ни архивы и музейные фонды спрятать, ни зерно вывезти, ни окопов нарыть (мосты уже заминированные проверить!!), ни легендарную Мрию отогнать...
показать весь комментарий
30.05.2022 15:39 Ответить
показать весь комментарий
30.05.2022 15:42 Ответить
А Арестович говорил, что правительство знало о нападении еще в декабре 2021.....

Или Арестович врет, или 95 квартал сдал зерно оккупантам......
показать весь комментарий
30.05.2022 15:59 Ответить
Нет, не врет. Зеленский подтвердил это и поэтому у него и правительства руки в крови 90% всех погибших украинцев.
https://youtu.be/BXY7O8BzuDY?t=944
показать весь комментарий
30.05.2022 16:22 Ответить
2600*60=156000
================
А когда слуги народа украли 2600 вагонов зерна из Госрезерва или 156000 тонн (в три раза меньше, чем русские), то никто так не волновался.
показать весь комментарий
30.05.2022 16:20 Ответить
Что вы все занимаетесь только статистикой !!Какого хрена не спалили или не взорвали циклоны и зернохранилища с зерном!! Точно также как и не взорвали мосты на Чонгаре и под Херсоном и многое чего ещё! Ведь кто -то давал определённые дебильные команды..И этот кто-то должен сегодня ответить!! Потому . что на завтра все это забудут или замнут!!
показать весь комментарий
30.05.2022 17:21 Ответить
 
 