Оккупанты украли полмиллиона тонн украинского зерна, - Минагрополитики
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Россияне вывезли с захваченных украинских территорий в Россию около полумиллиона тонн зерна.
Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Видим, что около полумиллиона тонн зерна украдены. Есть факты из всех временно оккупированных областей – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, а также Харьковской", – сказал он.
По словам Высоцкого, зерно доставляют в Россию либо из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, либо через временно оккупированный Крым.
Оккупанты пытаются реализовать краденое зерно в Египте и Ливане, но эти страны отказались покупать такой товар. Тем не менее, российские корабли с украинским зерном зафиксировали в Сирии.
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за каждый про** , саботаж и предательство - каждая ответственная (и безответственняа) тварь должна быть вытащена на свет и получить свою порцию "славы" !
ибо когда за 3 месяца до войны всё закордонье кричало криком предупреждая об опасности эти хробаки не пошевелились ни архивы и музейные фонды спрятать, ни зерно вывезти, ни окопов нарыть (мосты уже заминированные проверить!!), ни легендарную Мрию отогнать...
Или Арестович врет, или 95 квартал сдал зерно оккупантам......
https://youtu.be/BXY7O8BzuDY?t=944
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А когда слуги народа украли 2600 вагонов зерна из Госрезерва или 156000 тонн (в три раза меньше, чем русские), то никто так не волновался.