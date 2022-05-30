Оккупанты украли полмиллиона тонн украинского зерна, - Минагрополитики

Россияне вывезли с захваченных украинских территорий в Россию около полумиллиона тонн зерна.

Об этом заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Видим, что около полумиллиона тонн зерна украдены. Есть факты из всех временно оккупированных областей – Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, а также Харьковской", – сказал он.

По словам Высоцкого, зерно доставляют в Россию либо из Харьковской, Донецкой, Луганской областей, либо через временно оккупированный Крым.

Оккупанты пытаются реализовать краденое зерно в Египте и Ливане, но эти страны отказались покупать такой товар. Тем не менее, российские корабли с украинским зерном зафиксировали в Сирии.

Также читайте: В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ