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В Сирию прибыло очередное судно РФ с украденным в Украине зерном, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

зерно,порт

На новых спутниковых снимках видно, что российское грузовое судно с зерном, предположительно украденным с украинских ферм, прибыло в Сирию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

Украденный груз был доставлен в сирийский порт Латакию, и это уже второй рейс за четыре недели, сообщает CNN со ссылкой на новые изображения, предоставленные Maxar Technologies.

Новые фото показывают сухогруз Matros Pozynich в Латакии 27 мая.

Читайте также: В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN. ФОТО

Это одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна.

Напомним, судно "Матрос Позынич" в последние две недели также грузил зерно в Севастополе. Ранее в этом месяце украинские власти подсчитали, что российские войска на оккупированных территориях захватили более 400 000 тонн зерна.

Читайте также: Кулеба о мировом продовольственном кризисе: Требуйте от Москвы прекращения блокады украинского экспорта
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Топ комментарии
+16
щоб вони ним вдавилися
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29.05.2022 19:29
+16
Литовец Томас Упскас создал коллекцию фигурок рашистов и выставил ее на аукцион.

Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.

Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
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29.05.2022 19:53
+12
ОЙ! Проблема! Кацапи і матроса Кішку (героя Севастопольської оборони) записали в "русские герои" А він - з Вінничини!
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29.05.2022 19:41
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Шото я не понял , так у муслимов Же в заподло покупать варованое , или Башарке пiхуй , офтальмолог может доиграться
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29.05.2022 19:28 Ответить
Башарик конченый,ему по барабану,там при власти сектанты алавиты,они и мусульманские праздники празднуют и христианские и ещё чьи то, короче говно а не человек.
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29.05.2022 19:33 Ответить
Был знаком с несколькими сирийцами-алавитами. Мусульмане, свинину не едят. Вино, водку и прочее пъют, своих жен дочерей в тряпки не заматывают. Те ходят в нормальных платьях и юбках. Не знаю в чем их обвиняют наши радикалы с сайта Цензор.
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29.05.2022 20:02 Ответить
Може в тому, що вони скуповують у росії зерно, яке русскіє вкрали в України?
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29.05.2022 23:31 Ответить
А кто Вам сказал, шо алавиты - мусульмане?
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29.05.2022 19:47 Ответить
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!!----Короче,мудазвон он!!))
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29.05.2022 19:58 Ответить
Ва-Алейкум Селям, земляче!. Навзаем.
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29.05.2022 21:04 Ответить
Ну они и есть мусульмане! Вот только кто там разберет где есть правильное учение? У мусульман еще с 6 века идут религиозные войны между собой ...все никак не приймут "единую" веру.

Наверное Аллах не разрешает
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29.05.2022 20:00 Ответить
Ну так христиане тоже друг дружку режут вполне вдохновенно. На Украину разве не православная страна напала?
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29.05.2022 21:03 Ответить
щоб вони ним вдавилися
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29.05.2022 19:29 Ответить
Мабуть кажуть що на запаребріку небувалий врожай.
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29.05.2022 19:30 Ответить
в мае. раися чудная страна
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29.05.2022 19:47 Ответить
задолбали вы люсиабрестовичи...
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29.05.2022 20:45 Ответить
Пазинич, - українське прізвище. Карта поширення:

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29.05.2022 19:31 Ответить
ОЙ! Проблема! Кацапи і матроса Кішку (героя Севастопольської оборони) записали в "русские герои" А він - з Вінничини!
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29.05.2022 19:41 Ответить
В Московії таких "русских" тисячи-Гоголь,Айвазовский,Куинджи,Беринг Багратион та далі за списком !!!)))
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29.05.2022 19:48 Ответить
mne vot interesno pachimu eto tuda voobshe doplyvaet.....mogli by arestovati po doroge....
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29.05.2022 19:31 Ответить
абізянам і арабам голодним пофіг чия їжа приїхала
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29.05.2022 19:34 Ответить
tut e nians - za tavar nado platitj , a tak....pizzenoe.... mozhno prosto IZJATJ
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29.05.2022 19:39 Ответить
вони міняють зерно на зброю яку раніше їм рашка і продавала а зараз відчуває її брак,тому по сусекам вишкрібає все...
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29.05.2022 19:55 Ответить
Баригі,в натуре!!!))
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29.05.2022 19:35 Ответить
Кто-то кричал: «мы бы все там умерли, но не сдали бы…». И далее по тексту. На самом деле курилка жив, и таки очень многое сдал. Грамотно запиленный видос чудеса творит.
а вообще, у нас есть дипотношения с Асадом? Потому как если есть, то их быть не должно
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29.05.2022 19:37 Ответить
Чому крадене вільно проходить Босфор? Невже турки на вимогу України не можуть заарештувати судно?
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29.05.2022 19:39 Ответить
Ви вважаєте що на крадене зерно кацапи не зробили ніяких документів?
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29.05.2022 19:46 Ответить
tak vsegda mozhno skazati shto dokumenty poddelnye i cho ? pustj sudjatsa i dokazyvajut
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29.05.2022 19:52 Ответить
Тільки хотів написати, але Ви мене випередили. Якщо всі бачать, що це зерно крадене - чому кораблі з ним так вільно пливуть і торгують по світу? До речі, вже купа є новин, що кацапи в Маріуполі метал вантажать і хочуть вивезти. Теж через кілька днів будемо жалітися, що "вже вкрали", чи може потрібно щось робити? Ну мають же бути якісь закони на такий випадок?!
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29.05.2022 19:47 Ответить
Був такий Будапештський меморандум,є якісь Женевські конвенції,Хельсінгські угоди та т.ін.!!!)))
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29.05.2022 19:53 Ответить
На жаль, Ваша правда. Але ж все одно якась ідіотська ситуація - розблокувати зерно в Україні не можуть, і затримати вкрадене теж не можуть....
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29.05.2022 20:06 Ответить
Казали,що Асад зараз віддає зброю яку раніше постачала рф до сирії,так як рф економить валюту вирішили краденим платити...
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29.05.2022 19:51 Ответить
Литовец Томас Упскас создал коллекцию фигурок рашистов и выставил ее на аукцион.

Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.

Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
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29.05.2022 19:53 Ответить
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29.05.2022 21:27 Ответить
собачью будку забыл...
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29.05.2022 23:30 Ответить
ЗЕгниді воно не потрібне було, хай хоч сирійцям зоодиться
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29.05.2022 19:53 Ответить
Дибільна ситуація, як розблокувати вони не можуть , а як не затримати вкрадене то норм?
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29.05.2022 20:00 Ответить
международные воры-террористы ведут между собой бизнес.

бизнес убогих отщепенцев.
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29.05.2022 20:07 Ответить
а нельзя было по дороге его арестовать или утопить?
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29.05.2022 20:15 Ответить
... для чого такі "партнери", що тільки виражають азабочєносіті, як через Босфор пропускають судна терористів з награбованим. Довбані імпотенти нездатні продемострувати силу навіть на території НАТО і ми ще хочемо вступити в цей клуб "нанабундючених гівнюків" - боягузи з військово-технічним потенціалом, яких залякує як дітей недоросток з купою металобрухту минулого століття та дебільнопяним насєлєнієм. Ганьба вашим ООНам-НАТам-Євросоюзам нездатним захистити свободу зараз України а потім і свою. Продажні суки.
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29.05.2022 20:17 Ответить
одним словом турецький ердоган-оглу , допомагає рашистському другу -куйлу продавати вкрадене в українського народу зерно,пропускаючи зерновози через Босфор. Проценти свої отримує, що за пропуск рашистських корит із зброєю в Чорне море для війни з Україною, що за крадене зерно і метал .
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29.05.2022 20:36 Ответить
чого на судно, команду і власників не завести кримінальну справу і подавати на конфіскацію судна, хіба нема свідків чи доказів
щоб не було бажаючих плавати

ясно вже що стріляти по цих кораблях не хочуть
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29.05.2022 20:42 Ответить
Редкие 3,14дарасы! Сначала в Сирии разбомбили МИНИМУ два крупных зернохранилища (видео до сих пор на их сайте нападения), а потом ворованное выдают как гумпомощь. Мразотнее РОССИЯНИНА в мире нет НИКОГО!
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29.05.2022 22:17 Ответить
 
 