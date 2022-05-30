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Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ,розвідка

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі", - заявила вона.

Читайте також: ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії, - Bloomberg
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Топ коментарі
+5
Те, что начинают бурить, это перспективные и еще не освоенные месторождения
У Израиля уже имеются огромные разведанные морские месторождения газа. Для внутреннего пользования вполне хватает, хватило бы и для снабжения Европы. Это одно газовое поле поделенное между Израилем и Кипром.
Вопрос в доставке.
Был вариант - подводный трубопровод до Кипра -Кипр - опять подводный, Греция-континент. Но воспротивилась Турция. Она сколько не искала в море, но ничего не нашла, поэтому затребовала, чтобы труба пошла через ее территорию. Вроде бы сейчас этот вопрос прорабатывается и впервые за 15 лет отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели.
Очень большие перспективы у этой трубы.
Тем более, что и Египет тоже нашел газ на своем шельфе.
Газа на востоке Средиземного моря столько, что Россия может забыть о своей газовой монополии
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30.05.2022 15:42
+4
"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі ..."
Прям не Ізраіль, а благодійна організація якась.
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30.05.2022 15:27
+3
Ізраїль вже експортує газ до Європи з родовища Левіафан через Єгипет, але хоче побудувати трубу в Турцію по морю через Кіпр, щоб збільшити обсяги видобутку і прокачки газу, але на тлі кризи з природнім газом в Європі вони вирішили розвідати всі свої родовища, щоб максимально наростити добуток газу.
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30.05.2022 15:33
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Между началом разведки и первым газом у покупателей очень большая дорога. Удивительные сегодня "новости" могут быть : один сослался на другого, который услышал чего-то от третьего, которому что-то показалось или захотелось
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30.05.2022 15:20 Відповісти
Ізраїль вже експортує газ до Європи з родовища Левіафан через Єгипет, але хоче побудувати трубу в Турцію по морю через Кіпр, щоб збільшити обсяги видобутку і прокачки газу, але на тлі кризи з природнім газом в Європі вони вирішили розвідати всі свої родовища, щоб максимально наростити добуток газу.
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30.05.2022 15:33 Відповісти
Те, что начинают бурить, это перспективные и еще не освоенные месторождения
У Израиля уже имеются огромные разведанные морские месторождения газа. Для внутреннего пользования вполне хватает, хватило бы и для снабжения Европы. Это одно газовое поле поделенное между Израилем и Кипром.
Вопрос в доставке.
Был вариант - подводный трубопровод до Кипра -Кипр - опять подводный, Греция-континент. Но воспротивилась Турция. Она сколько не искала в море, но ничего не нашла, поэтому затребовала, чтобы труба пошла через ее территорию. Вроде бы сейчас этот вопрос прорабатывается и впервые за 15 лет отношения между Израилем и Турцией значительно потеплели.
Очень большие перспективы у этой трубы.
Тем более, что и Египет тоже нашел газ на своем шельфе.
Газа на востоке Средиземного моря столько, что Россия может забыть о своей газовой монополии
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30.05.2022 15:42 Відповісти
нехай ізраїлт не забуде зеле запропонувати через каламоньку.. рибак рибака...---здалека
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30.05.2022 15:25 Відповісти
"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі ..."
Прям не Ізраіль, а благодійна організація якась.
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30.05.2022 15:27 Відповісти
Скоро люди выяснят что газ есть везде, это реальный факт. Да, будут затраты, да будет первое время тяжело, но в итоге - профит будет у всех, это и рабочие места и заказы нефтесервисным компаниям добывающим газ и производящим оборудование для его добычи. Диверсификация как раз для этого и нужна, нет больше стабильного мира, в любой момент кто то может слететь с катушек!
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30.05.2022 15:39 Відповісти
Кстати, в Черном море валом разведанного газа, выбить корабли гарпунами и добывать свой
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30.05.2022 15:39 Відповісти
евреи могут выдыхать 😄... им султан и арабы не дадут трубу проложить ... в турцию идет газ из орды и азербайджана ... кашерный газ им никчему ...
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30.05.2022 15:48 Відповісти
И шо, воевать на Изгаиль пойдут? Там Эрдоган довиляет дупой, что его в 3 смычка порвут экономически
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30.05.2022 16:14 Відповісти
кто куда пойдет? ... труба в европе как окажется с газом этим?

... в любом случае, это вопрос не этого десятилетия, даже если бы все было гладко
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30.05.2022 16:21 Відповісти
Пан не в курсі , але той газ вже йде з Левіофану до Єгіпту !

А турки самі вимагають , що труба пройшла не через Кіпр на Грецію , а через Турцію -- це їх прагнення .
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30.05.2022 16:39 Відповісти
Грьобані ********, хай дають зброю, та йдуть до газових.... родовищ.
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30.05.2022 16:39 Відповісти
На таке звернення єдине, що можуть дати, це по морді.
Якщо хочете людського ставлення, насамперед самі ставитеся до інших, як людина
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30.05.2022 16:51 Відповісти
Свою треба мати ,а на майбутнє пораджу тобі фільтрувати своє хрюкання
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30.05.2022 17:21 Відповісти
По морді, чортику, дуже дорого. Якщо ти "інший", то тобі або до ЛГБТ,або до орків. Усі, хто в цю скрутну годину морозяться допомагати Україні та заграють с ******, Ярику, йдуть у відомому напрямку і це назавжди.
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30.05.2022 17:30 Відповісти
Поводьтеся пристойно і відповіді теж отримуватимете пристойні.
Ізраїль усім серцем співчуває Україні, але має своїх ворогів і своєї війни. Щороку маленька і раз на 10 років велика.
На даний момент головний ворог - це Іран, який практично підім'яв під себе всю Сирію. І єдине, що поділяє Ізраїль та Іран у Сирії, це російські війська. Відносини Росії та Ізраїлю на сьогодні - холодний нейтралітет. Якщо з ізраїльської зброї почнуть вбивати росіян, цей холодний нейтралітет перетвориться на гарячу ворожнечу і тоді Ізраїль матиме замість одного два ворога.
На жаль, почуття це одне, а real politik інше.
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30.05.2022 17:49 Відповісти
Бурмотіння піськограя, зійде Українське сонце з допомогою або без. Така воля Господа.
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30.05.2022 18:05 Відповісти
 
 