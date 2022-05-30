Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв'язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

"Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі", - заявила вона.

Читайте також: ЄС працює над газовою угодою з Єгиптом та Ізраїлем для зменшення залежності від Росії, - Bloomberg