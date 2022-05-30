Україна вперше взяла участь у засіданні Керівного комітету кіберцентру при НАТО

Українська делегація сьогодні, 30 травня, вперше взяла участь у засіданні Керівного комітету Об’єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE), яке відбулося в Таллінні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони України.

Заявку на приєднання України до CCDCOE було подано Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України у серпні минулого року. 4 березня 2022 її було підтримано всіма членами Керівного комітету одностайно. Нині триває підготовка технічної угоди про вступ, яка формалізує участь України.

Приєднання України до CCDCOE є значним досягненням для нашої держави у частині посилення міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки та кібероборони, а також важливим кроком на шляху вступу України до НАТО.

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Голова української делегації - керівниця служби з питань інформаційної та кібербезпеки Апарату РНБО України, секретарка Національного координаційного центру кібербезпеки Наталія Ткачук у своїй промові подякувала членам Керівного комітету за підтримку України, зазначивши, що CCDCOE продемонстрував єдність у цьому питанні - тоді як раніше заявку України на вступ блокували деякі країни.

Ткачук наголосила, що підняття прапору України в CCDCOE стало важливим знаком для нашої держави щодо розвитку спроможностей у сфері кібероборони, та висловила сподівання, що рішення CCDCOE стане прикладом для інших міжнародних організації, зокрема НАТО, ЄС та ООН, які зможуть без жодних політичних застережень правильно пріоритезувати підтримку України, яка зараз означає підтримку міжнародної безпеки та основоположних цінностей усього демократичного світу.