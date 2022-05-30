УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15012 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
9 219 65
авто (2015) законопроєкт (1774) Кабмін (6258) мито (155) розмитнення (156)

Уряд пропонує скасувати безмитне ввезення автівок, - законопроєкт

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

авто

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає відновлення оподаткування для транспортних засобів.

З текстом законопроєкту №7418 можна ознайомитися на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори законопроєкту вказують, що в Україну вже ввезено без оподаткування імпорту понад 119 тис. автомобілів, частина з них - преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.

В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Крім того, законопроектом скасовуються пільги для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

Також читайте: Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

"За даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита", - йдеться в документі.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
а чего нельзя сделать что б просто была доступной растаможка без вот этих ********?
показати весь коментар
30.05.2022 17:00
+17
То відмінили мито, то повернули. Все через жопу. Невже не можна оподатковувати ті авто, що завозяться для цивільних і не оподатковувати ті, що завозять для військових? Якісь дібіли рукожопі при владі, за що нам це все?
показати весь коментар
30.05.2022 16:55
+12
Те, кому надо было, уже ввезли.
показати весь коментар
30.05.2022 16:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Те, кому надо было, уже ввезли.
показати весь коментар
30.05.2022 16:51 Відповісти
цирк мазафака ... введите безпошлинный ввоз танков и САУ ... глядишь наши автобарыги подсуетятся 😄
показати весь коментар
30.05.2022 16:54 Відповісти
Які бариги? Авто придбане за 5 по таблиці коштує 15!?
показати весь коментар
30.05.2022 16:57 Відповісти
Дебіли б...
Спитайте скільки коштує привезти зараз авто в Україну, знову прикордонники вимагають на лапу🤮
показати весь коментар
30.05.2022 16:55 Відповісти
То відмінили мито, то повернули. Все через жопу. Невже не можна оподатковувати ті авто, що завозяться для цивільних і не оподатковувати ті, що завозять для військових? Якісь дібіли рукожопі при владі, за що нам це все?
показати весь коментар
30.05.2022 16:55 Відповісти
а чего нельзя сделать что б просто была доступной растаможка без вот этих ********?
показати весь коментар
30.05.2022 17:00 Відповісти
Ні не можна, бо зняли мито для своїх схем. Для військових просто зняти мито - це любий дурень зможе, а який з цього профіт у влади.
показати весь коментар
30.05.2022 17:01 Відповісти
Головою Чернівецької ОВА Осачуком має впритул зайнятись НАБУ за фальшування документів військових частин і прикриття контрабандних схем на кордоні
Вчора голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук своєю реакцією та миттєвим підвиванням підручних псів з «чернівецького продана» на наш матеріал від 25 травня цього року під заголовком «Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ» спалився остаточно. Він, використовуючи свою посаду та задіюючи необмежені повноваження у час війни, схоже, таки причетний до серйозних махінацій щодо закордонної гуманітарної допомоги, зокрема ввезення автомобілів для Збройних Сил України. І ми отримали сенсаційні докази.
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golovoyu-cherniveckoji-ova-osachukom-maye-vprytul-zaynyatys-nabu-za-falshuvannya-dokumentiv-viyskovyh-chastyn-i-prykryttyam-kontrabandnyh-shem-na-kordoni-dlya-svogo-korumpovanogo-otochennya
показати весь коментар
30.05.2022 17:08 Відповісти
Если нас в Евросоюз будут брать, у нас такие же пошлины и останутся? Или этим ***** не выгодно в Евросоюз вступать?
показати весь коментар
30.05.2022 17:05 Відповісти
с ****** в ЕС не берут ...
показати весь коментар
30.05.2022 17:15 Відповісти
Так наши власти не особо то и стремятся в ЕС, кроме слов, действий не делали.. если б мы вошли в ЕС то где ж поавители будут харчеваться? Все схемы с контрабасом отпадут, выживают только за счет налогов с импорта.. если не будет границ с ЕС то половина западной, кто на контрабасе сидит - просто взвоют.. вобщем ЕС не ввгоден в первую очередь для прааительства, а людей просто взьпдривают для поднятия боевого духа.. типа вот победим и сразу в ЕС, но уверен, после победы путь в ЕС снова затормозится, под любыми скрытыми предлогами
показати весь коментар
30.05.2022 17:23 Відповісти
Если не будет границ с ЕС и соответственно пошлин, запретов, таможенных правил то зАмки вдоль границ на западной Украине придется продавать по 1 евро как европейских забытых селах. Ибо неначто будет их содержать стражам границы и прочим мошенникам в форме и без. Да и пересесть сержант погранвойск вместе с младшим таможенным инспектором должны будут из нового мерседеса в подержаный ланос.
показати весь коментар
30.05.2022 18:13 Відповісти
Якби не було безмитного ввезення, цілу купу цих авто просто не везли б. Доходу держава з цього так само б не отримала. Цікаво, чи сума розрахована відносно попередніх років/місяців, чи просто всіх ввезених авто за безмитний період.
показати весь коментар
30.05.2022 17:06 Відповісти
Не пишите Бред
1, люди завезли себе авто недорогие и хорошие - а это уже плюс для Украины
2. 5% пенсионного платят все с завезённых авто - это колоссальное пополнение пенсионного фонда
а не будет нулевой растаможки - не будет и пенсионного фонда , бо дорого никто авто не повезёт
показати весь коментар
30.05.2022 23:31 Відповісти
Підараси, що тут скажеш?
показати весь коментар
30.05.2022 17:08 Відповісти
Все не могут успокоиться с налогом, будь то если налог вернут, люди продолжат машины покупать...идиоты
показати весь коментар
30.05.2022 17:12 Відповісти
Надо вычислить группу автобарыг, лоббирующий свои интересы и НАБИТЬ ИМ МОРДЫ
показати весь коментар
30.05.2022 23:33 Відповісти
Одни под обстрелами защищают страну, а другие гоняют машины и рубают бабло .....
Видел на границе этих крутяков - там надо поставить военкоматовский пост и раздавать повестки !
показати весь коментар
30.05.2022 17:13 Відповісти
Чекай - Зе по email мєдальку вишле.
показати весь коментар
30.05.2022 17:27 Відповісти
а как эти крутяки выезжают из страны и заежают назад, кто их выпускает, как это им удаётся?
показати весь коментар
30.05.2022 17:52 Відповісти
Не пишите бред , троль от автобарыг.
женщины стоят в очереди по 4-8 суток на границе
показати весь коментар
30.05.2022 23:35 Відповісти
С каждым решением депутатов и прочей верховной нечисти растет уровень недовольства среди граждан. Вместо того, чтоб разрешить ввезд гражданам Украины на работу за границу, в таком случае прилив валюты в страну вырос бы кратно, депутаты решили по другому, дали добро барыгам нагнать машин без налогов. Теперь, когда барыги нагнали тачки, можно конечно и налоги вернуть, чтоб с каждой машины можно было заработать не 500 а 2000-5000+ уе.. сейчас введут налоги и пошлины и разрешат обычно ым людям ввезжать за кордон за машиной..
показати весь коментар
30.05.2022 17:16 Відповісти
про барыг не знаю, но знакомый в ВСУ купил машину за границей и ее ему пригнали (не для войны, а просто для себя). И у них в части таких людей много как я слышел
показати весь коментар
30.05.2022 17:30 Відповісти
1500евро и посредники привезут, не проблема
показати весь коментар
30.05.2022 19:16 Відповісти
Так для ВСУ и сейчас не проблема будет, для армии можно тачки пригонять и дальше, а для гражданских - лавочка прикрыта будет, хотите машину - покупайте у барыг за дорого, самому в европу за машиной нельз
показати весь коментар
30.05.2022 20:55 Відповісти
В стране не одного производителя авто , а они людей из-за авто раком ставят
ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
показати весь коментар
30.05.2022 23:37 Відповісти
После таких решений нашей власти ниодин человек ни слезинки не уронит если в этих тварей чтото прилетит.
показати весь коментар
30.05.2022 17:17 Відповісти
Расчеты по типу: "не купил себе майбах - сэкономил кучу денег".....
показати весь коментар
30.05.2022 17:18 Відповісти
Кому вони без бензина потрібні? ЗЕля ти дурак?
показати весь коментар
30.05.2022 17:20 Відповісти
Козли. Бариги то вже натаскали, бо мають групи інвалідності і відьний виїзд закордон. Вже і черги на митницях зменшилися. Все як в Україні, одному все, а іншому нічого.
показати весь коментар
30.05.2022 17:21 Відповісти
Шо, нажерлися уже?
показати весь коментар
30.05.2022 17:22 Відповісти
Взагалі розмитення має бути десь 500-1000 доларів, але ніяк не 2500.
показати весь коментар
30.05.2022 17:23 Відповісти
Розмитнення має бути рівно нуль поки ми не налагодимо своє виробництво з декількома конкуруючими брендами.
показати весь коментар
30.05.2022 18:16 Відповісти
Зе КЛОУНІВ ВЖЕ ОСТАТОЧНО ЖАБА ЗАДАВИЛА - СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ МИМО ЇХ ТОЧОК
НА МИТНИЦІ ПРОХОДИТЬ МИМО, ЯКА НА ХРЄН ВІЙНА, ХТО СКАЗАВ ?

показати весь коментар
30.05.2022 17:26 Відповісти
Це КАБМИН , там клоун Найем воду мутит . ‼️‼️‼️

вот кого из страны надо выгнать в его сраный афган
показати весь коментар
30.05.2022 23:40 Відповісти
Земударастія у всій красі.
показати весь коментар
30.05.2022 17:28 Відповісти
уже б отблагодарили ЕС, ввозом их автохлама...фиг нам, а не эмбарго будет...
показати весь коментар
30.05.2022 17:31 Відповісти
Сначала уберите советский автохлам 40-50 летний с дорог , а потом умничайте по 10 летним европейским авто
показати весь коментар
30.05.2022 23:42 Відповісти
Очевидно, что депутаты не делают ничего хорошего для своего народа. В связи с этим возникает один простой вопрос - зачем они такие нужны?
показати весь коментар
30.05.2022 17:32 Відповісти
автомобілізація - драйвер росту економіки
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів
показати весь коментар
30.05.2022 17:34 Відповісти
119 тис. автомобілів за такий короткий час? Ну-ну. Хтось авто собі тягає, а в цей же час, наші хлопці на фронті гинуть. Якось це невірно...
показати весь коментар
30.05.2022 17:34 Відповісти
Хто зараз має змогу купувати те авто навіть за 4-5 тис окрім хлопців з фронту? Для них і привозять під замовлення.
показати весь коментар
30.05.2022 18:19 Відповісти
100 баллов , это правда
показати весь коментар
30.05.2022 23:48 Відповісти
Або дозволити, або заборонити. У декого мозку тільки на це вистачає замість того щоб зформувати перелік моделей звільнених від мита (от що може робити на фронті паркетник бізнес чи преміум класу)
показати весь коментар
30.05.2022 17:35 Відповісти
От жеж **** гєтьманцев.
Ти забезпечив армію транспортом на 100 відсотків, за державний кошт???
свого часу зє бидлота загравала довго з євробляхєрами, подовжуючи їм термін розмитненя, бо рейтинх їм потрібен був і башляли ті, хто на цьому бізнес робив, а тепер жаба давить, що волонтери їм не відкочують…
собаки…
показати весь коментар
30.05.2022 17:36 Відповісти
а когда будет реформа судей, прокуратуры и ментов? ктото считал сколько от коррупции теряет страна??
показати весь коментар
30.05.2022 17:54 Відповісти
Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.
показати весь коментар
30.05.2022 17:55 Відповісти
В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...
показати весь коментар
30.05.2022 18:02 Відповісти
Нові авто преміум класу безумовно мають оподатковуватися, що до "робочих конячок" а-ля б/у народний автомобіль, то такі авто, зокрема електричні, не повинні оподатковувати взагалі якщо ми хочемо відновити економічне життя в країні.
показати весь коментар
30.05.2022 18:01 Відповісти
В Украине производят мерсы? Бмв?

как можно оподатковывать то, что не производится в країні? Это нарушение всех нормэкономики
показати весь коментар
30.05.2022 23:53 Відповісти
Ну супер, чому ні. Поки я на передку воюю хто хотів халяву отримали, після війни я змушений буду платити всі митні платежі... Справедливість аж зашкалює.
показати весь коментар
30.05.2022 18:09 Відповісти
Як завжди є прихильники і оппоненти даного законопроекту. А ніхто не задавав собі питання,чому стільки зайшло авто в Україну тепер,а скільки авто пригнано еліт-класу,а які авто в основному приганяли і поякій ціні і купа ще ЧОГО!!! Приклад, ВАЗ 2010року коштує 2000$,але за таку ціну можно придбати **фольца** з Німеччини,Я ТАК РОЗУМІЮ,ЩО ВСІ ХТО ОБУРЮЄТЬСЯ,РІЗНИЦІ ПРОСТО НЕ БАЧУТЬ!!! Мабуть **підтримують** вітчизняного виробника
показати весь коментар
30.05.2022 18:13 Відповісти
Вітчизняного виробника нема зовсім . Е - кацапи - вбивці і ОККУПАНТи
показати весь коментар
30.05.2022 23:55 Відповісти
Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги
показати весь коментар
30.05.2022 18:43 Відповісти


це Найему пора морду бити - працює на автобариг
показати весь коментар
30.05.2022 23:57 Відповісти
Ну, да, за май месяц ввезли 80 тысяч авто, из них 30% элитных стоимостью выше 30 т.эвро. И не заплатили мыто - по формуле - для ЗСУ - это ж у нас уже каждый четвёртый военный на фронте ездит на автивке. Бюджет страны не получил порядка 10 лярдов гривнов - примерно 300 лямов $. Уже можно и отменить - кто же это так поднялся?
показати весь коментар
30.05.2022 18:45 Відповісти
Не пишите бред Вы даже не в курсе как пишется слово ЕВРО , а лезете со своими придуманными комментами
показати весь коментар
30.05.2022 23:59 Відповісти
погуляли гуси, пора уже общипывать . ишь чего удумали брички себе купляют без оброка барину
показати весь коментар
30.05.2022 18:46 Відповісти
Геттманцев в первых рядах общипывателей

показати весь коментар
31.05.2022 00:02 Відповісти
Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
показати весь коментар
30.05.2022 19:12 Відповісти
достали идиоты зеленые, почему нельзя сделать растаможку на авто доступной, как об этом говорилось последние несколько лет. кто смог сейчас купить эти авто с нулевой пошлиной? уж точно не те кто все потерял на войне.
показати весь коментар
30.05.2022 22:51 Відповісти
О каких таможенных пошлинах и акцизах можно говорить , если в Украине нет НИ ОДНОГО АВТОЗАВОДА
Пошлины защищают национального производителя - а его в Украине НЕТ
В ОТСТАВКУ КАБМИН И ШМЫГАЛЯ- незачем идиотам платить зарплату ‼️‼️‼️
показати весь коментар
30.05.2022 23:22 Відповісти
В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3344812

ИДИОТЫ , какие убытки ? Люди просто не будут везти авто. КАБМИН В ОТСТАВКУ , зато что считает шкуру неубитого медведя
Это не профессионально ‼️‼️‼️

а то , что с каждой авто заплачен пенсионный сбор 5% - это никто не считает ?

не будут везти авто- не будет пенсионного сбора !!
показати весь коментар
30.05.2022 23:24 Відповісти
Назовите фамилии авторов законопроекта !
показати весь коментар
30.05.2022 23:25 Відповісти
За кордон вывезено валюту яка зараз потрібна Україні. Автомобілі повинні були закуповуватись тільки спеціалізовані типа лендровер дефендер, або бусики, а на роскішні навпаки мито треба піднімати. Цей закон зараз , удар по економіці, він недолугий.
показати весь коментар
31.05.2022 09:46 Відповісти
 
 