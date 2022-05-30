Уряд пропонує скасувати безмитне ввезення автівок, - законопроєкт
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Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає відновлення оподаткування для транспортних засобів.
З текстом законопроєкту №7418 можна ознайомитися на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Автори законопроєкту вказують, що в Україну вже ввезено без оподаткування імпорту понад 119 тис. автомобілів, частина з них - преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.
В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.
Крім того, законопроектом скасовуються пільги для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.
"За даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита", - йдеться в документі.
Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.
Будь ласка, зачекайте...
Спитайте скільки коштує привезти зараз авто в Україну, знову прикордонники вимагають на лапу🤮
Вчора голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук своєю реакцією та миттєвим підвиванням підручних псів з «чернівецького продана» на наш матеріал від 25 травня цього року під заголовком «Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ» спалився остаточно. Він, використовуючи свою посаду та задіюючи необмежені повноваження у час війни, схоже, таки причетний до серйозних махінацій щодо закордонної гуманітарної допомоги, зокрема ввезення автомобілів для Збройних Сил України. І ми отримали сенсаційні докази.
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golovoyu-cherniveckoji-ova-osachukom-maye-vprytul-zaynyatys-nabu-za-falshuvannya-dokumentiv-viyskovyh-chastyn-i-prykryttyam-kontrabandnyh-shem-na-kordoni-dlya-svogo-korumpovanogo-otochennya
1, люди завезли себе авто недорогие и хорошие - а это уже плюс для Украины
2. 5% пенсионного платят все с завезённых авто - это колоссальное пополнение пенсионного фонда
а не будет нулевой растаможки - не будет и пенсионного фонда , бо дорого никто авто не повезёт
Видел на границе этих крутяков - там надо поставить военкоматовский пост и раздавать повестки !
женщины стоят в очереди по 4-8 суток на границе
ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
НА МИТНИЦІ ПРОХОДИТЬ МИМО, ЯКА НА ХРЄН ВІЙНА, ХТО СКАЗАВ ?
вот кого из страны надо выгнать в его сраный афган
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів
Ти забезпечив армію транспортом на 100 відсотків, за державний кошт???
свого часу зє бидлота загравала довго з євробляхєрами, подовжуючи їм термін розмитненя, бо рейтинх їм потрібен був і башляли ті, хто на цьому бізнес робив, а тепер жаба давить, що волонтери їм не відкочують…
собаки…
как можно оподатковывать то, что не производится в країні? Это нарушение всех нормэкономики
це Найему пора морду бити - працює на автобариг
Пошлины защищают национального производителя - а его в Украине НЕТ
В ОТСТАВКУ КАБМИН И ШМЫГАЛЯ- незачем идиотам платить зарплату ‼️‼️‼️
ИДИОТЫ , какие убытки ? Люди просто не будут везти авто. КАБМИН В ОТСТАВКУ , зато что считает шкуру неубитого медведя
Это не профессионально ‼️‼️‼️
а то , что с каждой авто заплачен пенсионный сбор 5% - это никто не считает ?
не будут везти авто- не будет пенсионного сбора !!