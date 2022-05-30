Уряд пропонує скасувати безмитне ввезення автівок, - законопроєкт

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, що передбачає відновлення оподаткування для транспортних засобів.

З текстом законопроєкту №7418 можна ознайомитися на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Автори законопроєкту вказують, що в Україну вже ввезено без оподаткування імпорту понад 119 тис. автомобілів, частина з них - преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.

В уряді заявляють, що в умовах воєнного стану, коли всі доходи мають бути консолідовані для боротьби з агресором, запровадження пільг на імпорт товарів, що не є товарами першої необхідності і водночас є бюджетоформуючими, має бути переоцінено та переглянуто.

Крім того, законопроектом скасовуються пільги для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи.

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"За даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становлять близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита", - йдеться в документі.

Водночас пропонується звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.