Правительство предлагает отменить беспошлинный ввоз автомобилей, - законопроект
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Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий возобновление налогообложения для транспортных средств.
С текстом законопроекта №7418 можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы законопроекта указывают, что в Украину уже ввезено без налогообложения импорта более 119 тыс. автомобилей, часть из них – машины премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.
В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являются товарами первой необходимости, и при этом являются бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.
Кроме того, законопроектом отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.
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"По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины", - говорится в документе.
В то же время, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
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Спитайте скільки коштує привезти зараз авто в Україну, знову прикордонники вимагають на лапу🤮
Вчора голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук своєю реакцією та миттєвим підвиванням підручних псів з «чернівецького продана» на наш матеріал від 25 травня цього року під заголовком «Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ» спалився остаточно. Він, використовуючи свою посаду та задіюючи необмежені повноваження у час війни, схоже, таки причетний до серйозних махінацій щодо закордонної гуманітарної допомоги, зокрема ввезення автомобілів для Збройних Сил України. І ми отримали сенсаційні докази.
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golovoyu-cherniveckoji-ova-osachukom-maye-vprytul-zaynyatys-nabu-za-falshuvannya-dokumentiv-viyskovyh-chastyn-i-prykryttyam-kontrabandnyh-shem-na-kordoni-dlya-svogo-korumpovanogo-otochennya
1, люди завезли себе авто недорогие и хорошие - а это уже плюс для Украины
2. 5% пенсионного платят все с завезённых авто - это колоссальное пополнение пенсионного фонда
а не будет нулевой растаможки - не будет и пенсионного фонда , бо дорого никто авто не повезёт
Видел на границе этих крутяков - там надо поставить военкоматовский пост и раздавать повестки !
женщины стоят в очереди по 4-8 суток на границе
ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
НА МИТНИЦІ ПРОХОДИТЬ МИМО, ЯКА НА ХРЄН ВІЙНА, ХТО СКАЗАВ ?
вот кого из страны надо выгнать в его сраный афган
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів
Ти забезпечив армію транспортом на 100 відсотків, за державний кошт???
свого часу зє бидлота загравала довго з євробляхєрами, подовжуючи їм термін розмитненя, бо рейтинх їм потрібен був і башляли ті, хто на цьому бізнес робив, а тепер жаба давить, що волонтери їм не відкочують…
собаки…
как можно оподатковывать то, что не производится в країні? Это нарушение всех нормэкономики
це Найему пора морду бити - працює на автобариг
Пошлины защищают национального производителя - а его в Украине НЕТ
В ОТСТАВКУ КАБМИН И ШМЫГАЛЯ- незачем идиотам платить зарплату ‼️‼️‼️
ИДИОТЫ , какие убытки ? Люди просто не будут везти авто. КАБМИН В ОТСТАВКУ , зато что считает шкуру неубитого медведя
Это не профессионально ‼️‼️‼️
а то , что с каждой авто заплачен пенсионный сбор 5% - это никто не считает ?
не будут везти авто- не будет пенсионного сбора !!