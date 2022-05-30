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авто (4067) законопроект (3039) Кабмин (13798) пошлина (366) растаможка (177)

Правительство предлагает отменить беспошлинный ввоз автомобилей, - законопроект

Новости Цензор.НЕТ Общество

авто

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий возобновление налогообложения для транспортных средств.

С текстом законопроекта №7418 можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы законопроекта указывают, что в Украину уже ввезено без налогообложения импорта более 119 тыс. автомобилей, часть из них – машины премиум-класса. В результате госбюджет понес убытки в размере 13 млрд грн.

В правительстве заявляют, что в условиях военного положения, когда все доходы должны быть консолидированы для борьбы с агрессором, введение льгот на импорт товаров, не являются товарами первой необходимости, и при этом являются бюджетоформирующими, должно быть переоценено и пересмотрено.

Кроме того, законопроектом отменяются льготы для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

"По данным таможенной статистики, в среднем ежемесячные потери доходов бюджета составляют около 3 млрд грн НДС и ввозной пошлины", - говорится в документе.

В то же время, предлагается освободить от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями.
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Топ комментарии
+22
а чего нельзя сделать что б просто была доступной растаможка без вот этих ********?
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30.05.2022 17:00
+17
То відмінили мито, то повернули. Все через жопу. Невже не можна оподатковувати ті авто, що завозяться для цивільних і не оподатковувати ті, що завозять для військових? Якісь дібіли рукожопі при владі, за що нам це все?
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30.05.2022 16:55
+12
Те, кому надо было, уже ввезли.
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30.05.2022 16:51
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Те, кому надо было, уже ввезли.
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30.05.2022 16:51 Ответить
цирк мазафака ... введите безпошлинный ввоз танков и САУ ... глядишь наши автобарыги подсуетятся 😄
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30.05.2022 16:54 Ответить
Які бариги? Авто придбане за 5 по таблиці коштує 15!?
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30.05.2022 16:57 Ответить
Дебіли б...
Спитайте скільки коштує привезти зараз авто в Україну, знову прикордонники вимагають на лапу🤮
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30.05.2022 16:55 Ответить
То відмінили мито, то повернули. Все через жопу. Невже не можна оподатковувати ті авто, що завозяться для цивільних і не оподатковувати ті, що завозять для військових? Якісь дібіли рукожопі при владі, за що нам це все?
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30.05.2022 16:55 Ответить
а чего нельзя сделать что б просто была доступной растаможка без вот этих ********?
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30.05.2022 17:00 Ответить
Ні не можна, бо зняли мито для своїх схем. Для військових просто зняти мито - це любий дурень зможе, а який з цього профіт у влади.
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30.05.2022 17:01 Ответить
Головою Чернівецької ОВА Осачуком має впритул зайнятись НАБУ за фальшування документів військових частин і прикриття контрабандних схем на кордоні
Вчора голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук своєю реакцією та миттєвим підвиванням підручних псів з «чернівецького продана» на наш матеріал від 25 травня цього року під заголовком «Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ» спалився остаточно. Він, використовуючи свою посаду та задіюючи необмежені повноваження у час війни, схоже, таки причетний до серйозних махінацій щодо закордонної гуманітарної допомоги, зокрема ввезення автомобілів для Збройних Сил України. І ми отримали сенсаційні докази.
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golovoyu-cherniveckoji-ova-osachukom-maye-vprytul-zaynyatys-nabu-za-falshuvannya-dokumentiv-viyskovyh-chastyn-i-prykryttyam-kontrabandnyh-shem-na-kordoni-dlya-svogo-korumpovanogo-otochennya
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30.05.2022 17:08 Ответить
Если нас в Евросоюз будут брать, у нас такие же пошлины и останутся? Или этим ***** не выгодно в Евросоюз вступать?
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30.05.2022 17:05 Ответить
с ****** в ЕС не берут ...
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30.05.2022 17:15 Ответить
Так наши власти не особо то и стремятся в ЕС, кроме слов, действий не делали.. если б мы вошли в ЕС то где ж поавители будут харчеваться? Все схемы с контрабасом отпадут, выживают только за счет налогов с импорта.. если не будет границ с ЕС то половина западной, кто на контрабасе сидит - просто взвоют.. вобщем ЕС не ввгоден в первую очередь для прааительства, а людей просто взьпдривают для поднятия боевого духа.. типа вот победим и сразу в ЕС, но уверен, после победы путь в ЕС снова затормозится, под любыми скрытыми предлогами
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30.05.2022 17:23 Ответить
Если не будет границ с ЕС и соответственно пошлин, запретов, таможенных правил то зАмки вдоль границ на западной Украине придется продавать по 1 евро как европейских забытых селах. Ибо неначто будет их содержать стражам границы и прочим мошенникам в форме и без. Да и пересесть сержант погранвойск вместе с младшим таможенным инспектором должны будут из нового мерседеса в подержаный ланос.
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30.05.2022 18:13 Ответить
Якби не було безмитного ввезення, цілу купу цих авто просто не везли б. Доходу держава з цього так само б не отримала. Цікаво, чи сума розрахована відносно попередніх років/місяців, чи просто всіх ввезених авто за безмитний період.
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30.05.2022 17:06 Ответить
Не пишите Бред
1, люди завезли себе авто недорогие и хорошие - а это уже плюс для Украины
2. 5% пенсионного платят все с завезённых авто - это колоссальное пополнение пенсионного фонда
а не будет нулевой растаможки - не будет и пенсионного фонда , бо дорого никто авто не повезёт
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30.05.2022 23:31 Ответить
Підараси, що тут скажеш?
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30.05.2022 17:08 Ответить
Все не могут успокоиться с налогом, будь то если налог вернут, люди продолжат машины покупать...идиоты
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30.05.2022 17:12 Ответить
Надо вычислить группу автобарыг, лоббирующий свои интересы и НАБИТЬ ИМ МОРДЫ
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30.05.2022 23:33 Ответить
Одни под обстрелами защищают страну, а другие гоняют машины и рубают бабло .....
Видел на границе этих крутяков - там надо поставить военкоматовский пост и раздавать повестки !
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30.05.2022 17:13 Ответить
Чекай - Зе по email мєдальку вишле.
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30.05.2022 17:27 Ответить
а как эти крутяки выезжают из страны и заежают назад, кто их выпускает, как это им удаётся?
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30.05.2022 17:52 Ответить
Не пишите бред , троль от автобарыг.
женщины стоят в очереди по 4-8 суток на границе
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30.05.2022 23:35 Ответить
С каждым решением депутатов и прочей верховной нечисти растет уровень недовольства среди граждан. Вместо того, чтоб разрешить ввезд гражданам Украины на работу за границу, в таком случае прилив валюты в страну вырос бы кратно, депутаты решили по другому, дали добро барыгам нагнать машин без налогов. Теперь, когда барыги нагнали тачки, можно конечно и налоги вернуть, чтоб с каждой машины можно было заработать не 500 а 2000-5000+ уе.. сейчас введут налоги и пошлины и разрешат обычно ым людям ввезжать за кордон за машиной..
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30.05.2022 17:16 Ответить
про барыг не знаю, но знакомый в ВСУ купил машину за границей и ее ему пригнали (не для войны, а просто для себя). И у них в части таких людей много как я слышел
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30.05.2022 17:30 Ответить
1500евро и посредники привезут, не проблема
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30.05.2022 19:16 Ответить
Так для ВСУ и сейчас не проблема будет, для армии можно тачки пригонять и дальше, а для гражданских - лавочка прикрыта будет, хотите машину - покупайте у барыг за дорого, самому в европу за машиной нельз
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30.05.2022 20:55 Ответить
В стране не одного производителя авто , а они людей из-за авто раком ставят
ШМЫГАЛЯ В ОТСТАВКУ
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30.05.2022 23:37 Ответить
После таких решений нашей власти ниодин человек ни слезинки не уронит если в этих тварей чтото прилетит.
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30.05.2022 17:17 Ответить
Расчеты по типу: "не купил себе майбах - сэкономил кучу денег".....
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30.05.2022 17:18 Ответить
Кому вони без бензина потрібні? ЗЕля ти дурак?
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30.05.2022 17:20 Ответить
Козли. Бариги то вже натаскали, бо мають групи інвалідності і відьний виїзд закордон. Вже і черги на митницях зменшилися. Все як в Україні, одному все, а іншому нічого.
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30.05.2022 17:21 Ответить
Шо, нажерлися уже?
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30.05.2022 17:22 Ответить
Взагалі розмитення має бути десь 500-1000 доларів, але ніяк не 2500.
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30.05.2022 17:23 Ответить
Розмитнення має бути рівно нуль поки ми не налагодимо своє виробництво з декількома конкуруючими брендами.
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30.05.2022 18:16 Ответить
Зе КЛОУНІВ ВЖЕ ОСТАТОЧНО ЖАБА ЗАДАВИЛА - СТІЛЬКИ ГРОШЕЙ МИМО ЇХ ТОЧОК
НА МИТНИЦІ ПРОХОДИТЬ МИМО, ЯКА НА ХРЄН ВІЙНА, ХТО СКАЗАВ ?

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30.05.2022 17:26 Ответить
Це КАБМИН , там клоун Найем воду мутит . ‼️‼️‼️

вот кого из страны надо выгнать в его сраный афган
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30.05.2022 23:40 Ответить
Земударастія у всій красі.
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30.05.2022 17:28 Ответить
уже б отблагодарили ЕС, ввозом их автохлама...фиг нам, а не эмбарго будет...
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30.05.2022 17:31 Ответить
Сначала уберите советский автохлам 40-50 летний с дорог , а потом умничайте по 10 летним европейским авто
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30.05.2022 23:42 Ответить
Очевидно, что депутаты не делают ничего хорошего для своего народа. В связи с этим возникает один простой вопрос - зачем они такие нужны?
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30.05.2022 17:32 Ответить
автомобілізація - драйвер росту економіки
ті, хто проти дешевих, доступних автівок для українців - шкідники, злочинці та пособники рашистів
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30.05.2022 17:34 Ответить
119 тис. автомобілів за такий короткий час? Ну-ну. Хтось авто собі тягає, а в цей же час, наші хлопці на фронті гинуть. Якось це невірно...
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30.05.2022 17:34 Ответить
Хто зараз має змогу купувати те авто навіть за 4-5 тис окрім хлопців з фронту? Для них і привозять під замовлення.
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30.05.2022 18:19 Ответить
100 баллов , это правда
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30.05.2022 23:48 Ответить
Або дозволити, або заборонити. У декого мозку тільки на це вистачає замість того щоб зформувати перелік моделей звільнених від мита (от що може робити на фронті паркетник бізнес чи преміум класу)
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30.05.2022 17:35 Ответить
От жеж **** гєтьманцев.
Ти забезпечив армію транспортом на 100 відсотків, за державний кошт???
свого часу зє бидлота загравала довго з євробляхєрами, подовжуючи їм термін розмитненя, бо рейтинх їм потрібен був і башляли ті, хто на цьому бізнес робив, а тепер жаба давить, що волонтери їм не відкочують…
собаки…
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30.05.2022 17:36 Ответить
а когда будет реформа судей, прокуратуры и ментов? ктото считал сколько от коррупции теряет страна??
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30.05.2022 17:54 Ответить
Наступною буде пропозиція про заборону кабміну.
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30.05.2022 17:55 Ответить
В Швеції Кабінет Міністрів налічує всього 9 міністрів, які їздять на роботу на велосипедах...
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30.05.2022 18:02 Ответить
Нові авто преміум класу безумовно мають оподатковуватися, що до "робочих конячок" а-ля б/у народний автомобіль, то такі авто, зокрема електричні, не повинні оподатковувати взагалі якщо ми хочемо відновити економічне життя в країні.
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30.05.2022 18:01 Ответить
В Украине производят мерсы? Бмв?

как можно оподатковывать то, что не производится в країні? Это нарушение всех нормэкономики
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30.05.2022 23:53 Ответить
Ну супер, чому ні. Поки я на передку воюю хто хотів халяву отримали, після війни я змушений буду платити всі митні платежі... Справедливість аж зашкалює.
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30.05.2022 18:09 Ответить
Як завжди є прихильники і оппоненти даного законопроекту. А ніхто не задавав собі питання,чому стільки зайшло авто в Україну тепер,а скільки авто пригнано еліт-класу,а які авто в основному приганяли і поякій ціні і купа ще ЧОГО!!! Приклад, ВАЗ 2010року коштує 2000$,але за таку ціну можно придбати **фольца** з Німеччини,Я ТАК РОЗУМІЮ,ЩО ВСІ ХТО ОБУРЮЄТЬСЯ,РІЗНИЦІ ПРОСТО НЕ БАЧУТЬ!!! Мабуть **підтримують** вітчизняного виробника
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30.05.2022 18:13 Ответить
Вітчизняного виробника нема зовсім . Е - кацапи - вбивці і ОККУПАНТи
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30.05.2022 23:55 Ответить
Да в чём Проблема ? Нехватает на новые Яхты и новую недвижимость? Все никак не нажруца. Они вообще в курсе, что в Украине автомобилей не выпускают, защита автомобильной промышленности Защищать НЕЧЕГО, просто тупо ЗАБИРАЮТ у людей деньги
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30.05.2022 18:43 Ответить


це Найему пора морду бити - працює на автобариг
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30.05.2022 23:57 Ответить
Ну, да, за май месяц ввезли 80 тысяч авто, из них 30% элитных стоимостью выше 30 т.эвро. И не заплатили мыто - по формуле - для ЗСУ - это ж у нас уже каждый четвёртый военный на фронте ездит на автивке. Бюджет страны не получил порядка 10 лярдов гривнов - примерно 300 лямов $. Уже можно и отменить - кто же это так поднялся?
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30.05.2022 18:45 Ответить
Не пишите бред Вы даже не в курсе как пишется слово ЕВРО , а лезете со своими придуманными комментами
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30.05.2022 23:59 Ответить
погуляли гуси, пора уже общипывать . ишь чего удумали брички себе купляют без оброка барину
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30.05.2022 18:46 Ответить
Геттманцев в первых рядах общипывателей

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31.05.2022 00:02 Ответить
Сейчас надо вообще все пошлины снять на авто, включая новые. Может за исключением премиальных. Экономику нужно восстанавливать. Экономика пешком с тачками и лопатами не восстанавливается...
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30.05.2022 19:12 Ответить
достали идиоты зеленые, почему нельзя сделать растаможку на авто доступной, как об этом говорилось последние несколько лет. кто смог сейчас купить эти авто с нулевой пошлиной? уж точно не те кто все потерял на войне.
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30.05.2022 22:51 Ответить
О каких таможенных пошлинах и акцизах можно говорить , если в Украине нет НИ ОДНОГО АВТОЗАВОДА
Пошлины защищают национального производителя - а его в Украине НЕТ
В ОТСТАВКУ КАБМИН И ШМЫГАЛЯ- незачем идиотам платить зарплату ‼️‼️‼️
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30.05.2022 23:22 Ответить
В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3344812

ИДИОТЫ , какие убытки ? Люди просто не будут везти авто. КАБМИН В ОТСТАВКУ , зато что считает шкуру неубитого медведя
Это не профессионально ‼️‼️‼️

а то , что с каждой авто заплачен пенсионный сбор 5% - это никто не считает ?

не будут везти авто- не будет пенсионного сбора !!
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30.05.2022 23:24 Ответить
Назовите фамилии авторов законопроекта !
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30.05.2022 23:25 Ответить
За кордон вывезено валюту яка зараз потрібна Україні. Автомобілі повинні були закуповуватись тільки спеціалізовані типа лендровер дефендер, або бусики, а на роскішні навпаки мито треба піднімати. Цей закон зараз , удар по економіці, він недолугий.
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31.05.2022 09:46 Ответить
 
 