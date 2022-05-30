УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16234 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
2 401 15
війна (56233) нафта (704) Росія (47144) санкції (6834) ембарго (164) Шольц Олаф (716)

Шольц про запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є воля до консенсусу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нафта

У Євросоюзі є прагнення досягти консенсусу щодо ембарго на російську нафту.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у понеділок перед початком позачергового саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є відчуття, що всі конструктивно обговорюють тему... Відбуваються переговори, і є воля до консенсусу, це добре", - заявив Шольц.

"Усі розуміють, що це працюватиме лише в тому разі, якщо всі діятимуть спільно", - додав він.

У квітні глава МЗС ФРН Анналена Бербок уже повідомила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв і до кінця року повністю припинить імпорт російської нафти. До кінця літа планується також відмовитися від постачання вугілля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не очікую, що на цьому саміті ЄС ми досягнемо згоди щодо нафтового ембарго, - фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше написав голові Євроради Шарлю Мішелю листа, в якому заявив, що вважає контрпродуктивним обговорення нафтового ембарго стосовно РФ на рівні лідерів ЄС, оскільки консенсусу щодо цих заходів поки що немає.

Глава Мінекономіки ФРН Роберт Габек зазначив раніше у Давосі, що очікує від республіки роботи над вирішенням питання щодо ембарго.

"Я очікую від усіх, зокрема Угорщини, роботи над рішенням", – заявив Габек.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Воля до консенсусу є, а самого консенсуса - нема...
показати весь коментар
30.05.2022 17:20
+2
Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы - это убийцы нацисты, несучие кровавую пропаганду всему миру и привозящие себе технологии, чтобы лучше убивать европейцев
показати весь коментар
30.05.2022 17:21
+2
Як в анекдоті. І сила є, і воля є!
А сили волі немає((
показати весь коментар
30.05.2022 17:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воля до консенсусу є, а самого консенсуса - нема...
показати весь коментар
30.05.2022 17:20 Відповісти
Швидше є воля до волі до консенсусу.
показати весь коментар
30.05.2022 20:53 Відповісти
Щось Шольц в останній час багато балакати став, у боневтіка навчився?
показати весь коментар
30.05.2022 17:21 Відповісти
Воля-є, ембарго- нема , прям як зі зброєю, чисто німецький прикол...
показати весь коментар
30.05.2022 17:21 Відповісти
Железный занавес для РФ: Украина просит мир не признавать российские дипломы - это убийцы нацисты, несучие кровавую пропаганду всему миру и привозящие себе технологии, чтобы лучше убивать европейцев
показати весь коментар
30.05.2022 17:21 Відповісти
Консенсус є, ембарго немає. Нам те ембарго, як моркву перед віслюком виставляють.
показати весь коментар
30.05.2022 17:23 Відповісти
а на цензоре слабо сделать новость с нормальной аналитикой по венгерской нефтеперерабатывающей промышленности, с чего там кипеж вообще? ... или тут могут только могут ctrl+C/ctrl+V с твиттера арестовича, маляр, подоляка и прочих чмонь "новости" делать?
показати весь коментар
30.05.2022 17:23 Відповісти
... йди до ЛюсчОбдристовича, Маряр, Подоляка і вимагай у них. Нафіга нам тут твої жирні літери.
показати весь коментар
30.05.2022 17:52 Відповісти
Щось вони. падли європєйські. задумали. З чого це вони з макрончіком один поперед одного вискакують??
показати весь коментар
30.05.2022 17:25 Відповісти
Руками ******** відбили собі нафту до Шведта!!))
показати весь коментар
30.05.2022 17:28 Відповісти
Як в анекдоті. І сила є, і воля є!
А сили волі немає((
показати весь коментар
30.05.2022 17:32 Відповісти
У Шольца є воля? Ото насмішили!
показати весь коментар
30.05.2022 17:45 Відповісти
Порошенко создал международную коалицию против путлера, а это чмо её грохнуло. Что и следовало ожидать при таком зебиле..
Мелкое мне утешение то, что на фронте сейчас по мобилизации 7 из 10 - зелебобики и отлавливают они сейчас то, от чего они устали в 19-ом.

Я их всех так просил в апреле'19 - не меняйте мне Верховного, дайте доделать начатую работу! Втолковывал, что если по другому, то придётся им всем свои жопы подрывать и идти вслед за своим Говнокомандувачем! Не слушали, ржали, прикалывались. А теперь мои пацаны гибнут и Украина под страшным ударом. Мои выживут, у них опыт войны с 14-го, а ряды этих пусть война зачистит, меньше тупорылых буде в Неньці!
Усе буде добре!
показати весь коментар
30.05.2022 18:04 Відповісти
Трєпло цей Шольц. Як продати обладнання для 1500 танків і 2500 БТР в рашку він може, а як надати Україні озброєння в товарних кількостях на 96 день війни не чули поки. І Мікрон те саме.
показати весь коментар
30.05.2022 18:39 Відповісти
 
 