Шольц про запровадження нафтового ембарго стосовно РФ: Є воля до консенсусу
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У Євросоюзі є прагнення досягти консенсусу щодо ембарго на російську нафту.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц журналістам у понеділок перед початком позачергового саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є відчуття, що всі конструктивно обговорюють тему... Відбуваються переговори, і є воля до консенсусу, це добре", - заявив Шольц.
"Усі розуміють, що це працюватиме лише в тому разі, якщо всі діятимуть спільно", - додав він.
У квітні глава МЗС ФРН Анналена Бербок уже повідомила, що Німеччина поступово відмовлятиметься від купівлі російських енергоносіїв і до кінця року повністю припинить імпорт російської нафти. До кінця літа планується також відмовитися від постачання вугілля.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше написав голові Євроради Шарлю Мішелю листа, в якому заявив, що вважає контрпродуктивним обговорення нафтового ембарго стосовно РФ на рівні лідерів ЄС, оскільки консенсусу щодо цих заходів поки що немає.
Глава Мінекономіки ФРН Роберт Габек зазначив раніше у Давосі, що очікує від республіки роботи над вирішенням питання щодо ембарго.
"Я очікую від усіх, зокрема Угорщини, роботи над рішенням", – заявив Габек.
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А сили волі немає((
Мелкое мне утешение то, что на фронте сейчас по мобилизации 7 из 10 - зелебобики и отлавливают они сейчас то, от чего они устали в 19-ом.
Я их всех так просил в апреле'19 - не меняйте мне Верховного, дайте доделать начатую работу! Втолковывал, что если по другому, то придётся им всем свои жопы подрывать и идти вслед за своим Говнокомандувачем! Не слушали, ржали, прикалывались. А теперь мои пацаны гибнут и Украина под страшным ударом. Мои выживут, у них опыт войны с 14-го, а ряды этих пусть война зачистит, меньше тупорылых буде в Неньці!
Усе буде добре!