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Ставка на роботу "друкарського верстата" - найбільша помилка Уряду, - Уманський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гривня

За перші три місяці війни Національний банк України надрукував для фінансування потреб Уряду 120 млрд грн.

Про це написав у колонці для lb.ua ексміністр фінансів Ігор Уманський, інформує Цензор.НЕТ.

З початку запровадження воєнного стану в Україні Уряд на первинних аукціонах через продаж військових облігацій залучив загалом майже 90 млрд грн, з яких 77 млрд грн через розміщення ОВДП у гривні та 13 млрд грн (в еквіваленті) через розміщення ОВДП в іноземній валюті. При цьому, за цей же час Національний банк України здійснив прямий викуп ОВДП на суму 120 млрд грн. Уряд занадто покладається на роботу "друкарського верстату",нехтуючи іншими джерелами наповнення бюджету, і це – одна із найбільших його помилок, переконаний Уманський.

"Звичайно, у період воєнного стану залучення центрального банку до прямої допомоги бюджету у певних обсягах є цілком виправданим. Але якщо ми не хочемо потім відчути на собі усі наслідки роботи "друкарського верстату" і дивуватися, чому відчувається тиск на гривню та чому зменшуються міжнародні резерви, то використовувати цей канал слід максимально виважено. Принаймні, він не має превалювати над ринковими розміщеннями і НБУ має бути "кредитором останньої надії", - написав Уманський

За словами експерта, подальша ставка Уряду винятково на додаткову емісію гривні та пряме фінансування бюджету Національним банком України може обернутися для країни колосальними наслідками – стрімкою інфляцією, девальвацією грнивні та у результаті – зубожінням населення,чиї доходи втрачатимуть купівельну спроможність. "За рахунками, які зараз оплачуватимуться через друкарський верстат, з певного моменту все суспільство муситиме заплатити значно більшу ціну – і ми вже в цьому пересвідчувалися не раз", - констатує Уманський.

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Натомість, за словами ексміністра, Уряду варто звернути увагу на питання збільшення привабливості ОВДП для інесторів за рахунок зростання їх доходності, та докладати більше зусиль для отримання обіцяної міжнародної допомоги. "Війна негативно впливає на державні фінанси. Тут об’єктивно. База для збору доходів падає через руйнації та зменшення можливостей для економічної діяльності. Щоправда у випадку України – маємо ще й цілу низку необґрунтованих популістських рішень щодо звільнення від оподаткування. Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто не для потреб ЗСУ та медзакладів, а назад для усіх.Натомість, потреби у фінансуванні, навпаки, зростають. Тобто гроші все одно необхідно десь брати. Тому, зокрема, канал боргового фінансування у цей час має працювати на повну потужність", - підсумував Уманський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Так слуги окрім друкарського станка нічого і не знають. Розумом не вийшли,а в сценарії не прописано
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31.05.2022 10:05
+19
А їм то що, у них зарплатні в зелених конвертах.
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31.05.2022 10:03
+12
"Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто..."
А ви не думали на час війни скасувати премії та бонуси у державних корпораціях які вимивають мільярди доларів з бюджету??
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31.05.2022 10:09
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А їм то що, у них зарплатні в зелених конвертах.
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31.05.2022 10:03 Відповісти
То не зарплатня, а хабар.
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31.05.2022 10:14 Відповісти
Відкати теж зелені
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31.05.2022 10:15 Відповісти
Так слуги окрім друкарського станка нічого і не знають. Розумом не вийшли,а в сценарії не прописано
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31.05.2022 10:05 Відповісти
а ставку забрать всё уворованное олигархами, национализировать и заставить работать на бюджет возвращенное имущество не рассматривается?
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31.05.2022 10:06 Відповісти
Ну с тебя и начнем
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31.05.2022 10:10 Відповісти
А шо за 30 років ми бачимо успішну країну під олігархами, якщо б вони не розкрадали країну у нас би була сильна армія і Росія не наважилася напасти...😋
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31.05.2022 10:14 Відповісти
Щось я не бачу заклику до вчинення правосуддя а бачу заклик до пограбунку, неначе як гопники
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31.05.2022 10:20 Відповісти
с Бени начинать надо , посмотри , как они лихо сжиженный газ прокрутили
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31.05.2022 10:31 Відповісти
НО!!! Сначала это все нужно доказать. И не на словах а документально. И, поверьте, это все займет ни один год. И даже когда и если Вы это докажите, то это ни коим образом его не лишает его собственности и не дает повода ее национализировать. Частная собственность основа любого цивилизованного общества. Это альфа и омега здорового экономического развития государства.
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31.05.2022 11:46 Відповісти
Александр Захаров

Черговий популіст прихильник тупих "швидкими рішень" чи зовсім не розумієш, що пропонуєш?

"забрать всё уворованное олигархами, национализировать"
Таке можливе тільки при диктатурі.
Доречі, всі добре знають, що націоналізоване (під управлінням держави) працює значно гірше, ніж у приватній власності.
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31.05.2022 10:16 Відповісти
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31.05.2022 11:37 Відповісти
Гарна цяця друкверсттат,тиць пальцем і ніяких проблем!!!)))
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31.05.2022 10:09 Відповісти
це - гірше за злочин
це - помилка...
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31.05.2022 10:09 Відповісти
Проє..али
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31.05.2022 10:19 Відповісти
Помилку обрали в 2019, а це вже наслідки.
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31.05.2022 10:36 Відповісти
"Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто..."
А ви не думали на час війни скасувати премії та бонуси у державних корпораціях які вимивають мільярди доларів з бюджету??
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31.05.2022 10:09 Відповісти
Бумага без товаров народного потребления...просто макулатура...як каже один єкономіст...єкономика впала за 3 місяці на 40%...
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31.05.2022 10:09 Відповісти
Саме так,зараз почали вивозити насіння соняшника(за два місяці збільшення у 40 разів)
який будуть переробляти вже закордоном.Додана вартість пропадає.Можна розвивати твариництво поки дешеві корми ,а воно навпаки скорочується.Зерно переробляти на біопальне,олійні культури на біодизель ось і вирішили б питання з пальним.
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31.05.2022 10:17 Відповісти
Інші стверджують - що на третину - це 33,33% .
Що теж немало .
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31.05.2022 10:21 Відповісти
Скоро будет как в зимбабве, бумага стоить дороже, чем номинал купюры.
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31.05.2022 10:11 Відповісти
У нас вообще-то война. Назовите мне страну, которая ведя подобного масштаба войну, достигла экономического процветания? Скажите спасибо, что у нас в магазинах на свободных территориях есть свободно продовольствие, которое можно свободно купить. Может напомнить Вторую Мировую с е карточной системой распределения продовольствия?
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31.05.2022 11:15 Відповісти
еще не вечер...
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01.06.2022 00:40 Відповісти
Зелень великі ЬІканамісти.
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31.05.2022 10:17 Відповісти
по "трускавецьким" методичкам у нас кухарки, перукарі та медсестри мають керувати державою
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31.05.2022 10:19 Відповісти
Пусть сокращают расходы,разогнать всякие взяточные конторы типа держрпраця и захправспож.,податкова,таможня тоже переполнены дармоедами-бездельниками,пенсионеров всех уравнять,сократить расходы на администрацию персонала,съэкономить есть на чем.
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31.05.2022 10:19 Відповісти
Ви тоже з тих вялікіх Ыканамістав, які при будь-яких питаннях, замість вирішувати проблеми, починаєте урізать всі виплати? Ну, по типу "чтоби карова давала больше малака і мєньше єла, ейо нужна чащє даіть і рєжє карміть" , да? Савєцька школа антикризового менеджменту?

Задачка для вас. Якщо ви менше платите бюджетникам, бюджетники меньше витрачають. Товароооборот падає, падає рівень наповнення бюджета податками з доходів і тд. Це добре чи пагано для економіки, як ви вважаєте?
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31.05.2022 11:16 Відповісти
А Вы в курсе, что уже? Зарплаты просели у многих людей. У кого-то вообще предприятия остановились со всеми вытекающими. В экономике сейчас полный форс-мажор.
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31.05.2022 11:35 Відповісти
Я тоже , этого никогда не понимал , ни при какой власти . Это же полное ********* населения , грабеж в государственном масштабе . У нас война , не война шкель стоит Вопрос зачем Киев постоянно ********* свой народ
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31.05.2022 10:20 Відповісти
У Вас такого же масштаба война с такими же масштабными разрушениями? У нас тоже 8 лет гривна стояла хотя на Донбассе была война. Война войне рознь по масштабам и деструктивным воздействиям на инфраструктуру. И если печатный станок это "полное *********", то поясните каким образом наполнять казну, когда порядка 40% промышленности воощбе стоит, а остальное еле ворочается? В то же самое время расходы на войну увеличили нагрузку на бюджет на порядок. Тут в статье экономист советует выпустить больше ОВГЗ с привлекательностью для инвесторов. Я конечно не экономист. Буду просто логически рассуждать. Выпустили мы ценные бумаги, разместили их для продажи. Вопрос - что их может сделать привлекательным для инвестора? Ответ - в условиях высоких рисков, коей есть война, только гораздо больший процент доходности по этим бумагам. Тут получается, что либо их нужно принудительно каждому втюхивать, прямо уже сейчас напрямую обирая народ, у которого и так денег не густо сейчас, либо предложить такой процент чтобы это было ну очень уж привлекательным, и переложить бремя погашения на послевоенный период, который тоже будет очень непростым финансово. Так что хрен редьки не сильно слаще.
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31.05.2022 11:12 Відповісти
щоб розуміти картину траба її на малювати -- а не бути єкспертом
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31.05.2022 10:28 Відповісти
Наверное решили у Гонтаревой поучиться как гривну в бумагу превращать.
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31.05.2022 10:33 Відповісти
Ваши предложения. ОВГЗ кстати тоже не сильно поможет. Вы к примеру сейчас купите ценные бумаги у Украины с доходность 9% и сроком погашения в 2032 году?
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31.05.2022 11:20 Відповісти
Из-за Гонтаревой я лично влетел на десятку зелени поверив заверениям власти и всяким экспертам,сейчас уже не попаду на деньги так как успел осенью поменять крышу на доме и машину.Нет денег нет проблем.
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31.05.2022 12:17 Відповісти
Зеленая команда проффессионалы же.
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31.05.2022 10:44 Відповісти
Уверен, что Вы безусловно предложите гораздо более лучшее решение и выход из данной ситуации.
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31.05.2022 11:32 Відповісти
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо."
З виступу Зеленського 6 липня 2019 року.
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31.05.2022 12:58 Відповісти
Тобто 6 липня 2019 року Зеля вже підсумовував результати свого "правління"? Як же це характерно для цього невігласа! Легковажне відношення до країни, в якій дорвався до влади, шапкозакідництво в економіці, якась постійна "хлєстаковщина" в баченні майбутнього країни. А насправді все так і сталося, як розумні люди попереджали. На жаль...
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31.05.2022 13:29 Відповісти
нагадить и скрыться - лозунг 95 квартала
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31.05.2022 10:45 Відповісти
они нагадили, но пока не скрылись....
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01.06.2022 00:42 Відповісти
А ви підійміть ще вище зарплати та пенсії прокурорам. суддям. членам правління державних корпорацій та іншим. які продовжують отримути захмарні доходи !
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31.05.2022 12:18 Відповісти
ПОЖИВЕМ УВИДИМ !)
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01.06.2022 00:13 Відповісти
экс министр экс финансов.
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01.06.2022 04:36 Відповісти
 
 