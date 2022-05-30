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Ставка на работу "печатного станка" – самая большая ошибка Правительства, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

гривня

За первые три месяца войны Национальный банк Украины напечатал для финансирования нужд правительства 120 млрд грн.

Об этом написал в колонке для lb.ua экс-министр финансов Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

С начала введения военного положения в Украине Правительство на первичных аукционах через продажу военных облигаций привлекло почти 90 млрд грн, из которых 77 млрд грн - через размещение ОВГЗ в гривне и 13 млрд грн (в эквиваленте)  - через размещения ОВГЗ в иностранной валюте. При этом за это же время Национальный банк Украины произвел прямой выкуп ОВГЗ на сумму 120 млрд грн. Правительство слишком полагается на работу "печатного станка", пренебрегая другими источниками наполнения бюджета, и это – одна из величайших его ошибок, убежден Уманский.

"Конечно, в период военного положения привлечение центрального банка к прямой помощи бюджету в определенных объемах вполне оправдано. Но, если мы не хотим потом почувствовать на себе все последствия работы "печатного станка" и удивляться, почему чувствуется давление на гривну и почему уменьшаются международные резервы, то использовать этот канал следует максимально взвешенно, по крайней мере, он не должен превалировать над рыночными размещениями и НБУ должен быть "кредитором последней надежды", - написал Уманский.

По словам эксперта, дальнейшая ставка Правительства исключительно на допэмиссию гривны и прямое финансирование бюджета Национальным банком Украины может обернуться для страны колоссальными последствиями – стремительной инфляцией, девальвацией гривны и в результате – обнищанием населения, доходы которого будут терять покупательную способность. "По счетам, которые будут сейчас оплачиваться через печатный станок, с определенного момента все общество должно будет заплатить значительно большую цену – и мы уже в этом удостоверялись не раз", - констатирует Уманский.

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По словам эксминистра, Правительству следует обратить внимание на вопрос увеличения привлекательности ОВГЗ для инесторов за счет роста их доходности и прилагать больше усилий для получения обещанной международной помощи.

"Война негативно влияет на государственные финансы. Это объективно. База для сбора доходов падает из-за разрушений и уменьшения возможностей для экономической деятельности. Правда, в случае Украины – есть еще и целый ряд необоснованных популистских решений по освобождению от налогообложения. Яркий пример - некомпетентное исполнительское решение относительно освобождения от растаможивания операций по ввозу авто не для нужд ВСУ и медучреждений, а для всех. Вместе с тем потребности в финансировании, наоборот, растут. То есть деньги все равно необходимо где-то брать. Поэтому, в частности, канал долгового финансирования в это время должен работать на полную мощность", - подытожил Уманский.
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Топ комментарии
+21
Так слуги окрім друкарського станка нічого і не знають. Розумом не вийшли,а в сценарії не прописано
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31.05.2022 10:05
+19
А їм то що, у них зарплатні в зелених конвертах.
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31.05.2022 10:03
+12
"Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто..."
А ви не думали на час війни скасувати премії та бонуси у державних корпораціях які вимивають мільярди доларів з бюджету??
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31.05.2022 10:09
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А їм то що, у них зарплатні в зелених конвертах.
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31.05.2022 10:03 Ответить
То не зарплатня, а хабар.
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31.05.2022 10:14 Ответить
Відкати теж зелені
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31.05.2022 10:15 Ответить
Так слуги окрім друкарського станка нічого і не знають. Розумом не вийшли,а в сценарії не прописано
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31.05.2022 10:05 Ответить
а ставку забрать всё уворованное олигархами, национализировать и заставить работать на бюджет возвращенное имущество не рассматривается?
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31.05.2022 10:06 Ответить
Ну с тебя и начнем
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31.05.2022 10:10 Ответить
А шо за 30 років ми бачимо успішну країну під олігархами, якщо б вони не розкрадали країну у нас би була сильна армія і Росія не наважилася напасти...😋
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31.05.2022 10:14 Ответить
Щось я не бачу заклику до вчинення правосуддя а бачу заклик до пограбунку, неначе як гопники
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31.05.2022 10:20 Ответить
с Бени начинать надо , посмотри , как они лихо сжиженный газ прокрутили
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31.05.2022 10:31 Ответить
НО!!! Сначала это все нужно доказать. И не на словах а документально. И, поверьте, это все займет ни один год. И даже когда и если Вы это докажите, то это ни коим образом его не лишает его собственности и не дает повода ее национализировать. Частная собственность основа любого цивилизованного общества. Это альфа и омега здорового экономического развития государства.
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31.05.2022 11:46 Ответить
Александр Захаров

Черговий популіст прихильник тупих "швидкими рішень" чи зовсім не розумієш, що пропонуєш?

"забрать всё уворованное олигархами, национализировать"
Таке можливе тільки при диктатурі.
Доречі, всі добре знають, що націоналізоване (під управлінням держави) працює значно гірше, ніж у приватній власності.
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31.05.2022 10:16 Ответить
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31.05.2022 11:37 Ответить
Гарна цяця друкверсттат,тиць пальцем і ніяких проблем!!!)))
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31.05.2022 10:09 Ответить
це - гірше за злочин
це - помилка...
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31.05.2022 10:09 Ответить
Проє..али
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31.05.2022 10:19 Ответить
Помилку обрали в 2019, а це вже наслідки.
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31.05.2022 10:36 Ответить
"Яскравий приклад недолугого виконавчого рішення щодо звільнення від розмитнення операцій із ввезення авто..."
А ви не думали на час війни скасувати премії та бонуси у державних корпораціях які вимивають мільярди доларів з бюджету??
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31.05.2022 10:09 Ответить
Бумага без товаров народного потребления...просто макулатура...як каже один єкономіст...єкономика впала за 3 місяці на 40%...
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31.05.2022 10:09 Ответить
Саме так,зараз почали вивозити насіння соняшника(за два місяці збільшення у 40 разів)
який будуть переробляти вже закордоном.Додана вартість пропадає.Можна розвивати твариництво поки дешеві корми ,а воно навпаки скорочується.Зерно переробляти на біопальне,олійні культури на біодизель ось і вирішили б питання з пальним.
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31.05.2022 10:17 Ответить
Інші стверджують - що на третину - це 33,33% .
Що теж немало .
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31.05.2022 10:21 Ответить
Скоро будет как в зимбабве, бумага стоить дороже, чем номинал купюры.
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31.05.2022 10:11 Ответить
У нас вообще-то война. Назовите мне страну, которая ведя подобного масштаба войну, достигла экономического процветания? Скажите спасибо, что у нас в магазинах на свободных территориях есть свободно продовольствие, которое можно свободно купить. Может напомнить Вторую Мировую с е карточной системой распределения продовольствия?
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31.05.2022 11:15 Ответить
еще не вечер...
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01.06.2022 00:40 Ответить
Зелень великі ЬІканамісти.
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31.05.2022 10:17 Ответить
по "трускавецьким" методичкам у нас кухарки, перукарі та медсестри мають керувати державою
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31.05.2022 10:19 Ответить
Пусть сокращают расходы,разогнать всякие взяточные конторы типа держрпраця и захправспож.,податкова,таможня тоже переполнены дармоедами-бездельниками,пенсионеров всех уравнять,сократить расходы на администрацию персонала,съэкономить есть на чем.
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31.05.2022 10:19 Ответить
Ви тоже з тих вялікіх Ыканамістав, які при будь-яких питаннях, замість вирішувати проблеми, починаєте урізать всі виплати? Ну, по типу "чтоби карова давала больше малака і мєньше єла, ейо нужна чащє даіть і рєжє карміть" , да? Савєцька школа антикризового менеджменту?

Задачка для вас. Якщо ви менше платите бюджетникам, бюджетники меньше витрачають. Товароооборот падає, падає рівень наповнення бюджета податками з доходів і тд. Це добре чи пагано для економіки, як ви вважаєте?
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31.05.2022 11:16 Ответить
А Вы в курсе, что уже? Зарплаты просели у многих людей. У кого-то вообще предприятия остановились со всеми вытекающими. В экономике сейчас полный форс-мажор.
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31.05.2022 11:35 Ответить
Я тоже , этого никогда не понимал , ни при какой власти . Это же полное ********* населения , грабеж в государственном масштабе . У нас война , не война шкель стоит Вопрос зачем Киев постоянно ********* свой народ
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31.05.2022 10:20 Ответить
У Вас такого же масштаба война с такими же масштабными разрушениями? У нас тоже 8 лет гривна стояла хотя на Донбассе была война. Война войне рознь по масштабам и деструктивным воздействиям на инфраструктуру. И если печатный станок это "полное *********", то поясните каким образом наполнять казну, когда порядка 40% промышленности воощбе стоит, а остальное еле ворочается? В то же самое время расходы на войну увеличили нагрузку на бюджет на порядок. Тут в статье экономист советует выпустить больше ОВГЗ с привлекательностью для инвесторов. Я конечно не экономист. Буду просто логически рассуждать. Выпустили мы ценные бумаги, разместили их для продажи. Вопрос - что их может сделать привлекательным для инвестора? Ответ - в условиях высоких рисков, коей есть война, только гораздо больший процент доходности по этим бумагам. Тут получается, что либо их нужно принудительно каждому втюхивать, прямо уже сейчас напрямую обирая народ, у которого и так денег не густо сейчас, либо предложить такой процент чтобы это было ну очень уж привлекательным, и переложить бремя погашения на послевоенный период, который тоже будет очень непростым финансово. Так что хрен редьки не сильно слаще.
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31.05.2022 11:12 Ответить
щоб розуміти картину траба її на малювати -- а не бути єкспертом
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31.05.2022 10:28 Ответить
Наверное решили у Гонтаревой поучиться как гривну в бумагу превращать.
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31.05.2022 10:33 Ответить
Ваши предложения. ОВГЗ кстати тоже не сильно поможет. Вы к примеру сейчас купите ценные бумаги у Украины с доходность 9% и сроком погашения в 2032 году?
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31.05.2022 11:20 Ответить
Из-за Гонтаревой я лично влетел на десятку зелени поверив заверениям власти и всяким экспертам,сейчас уже не попаду на деньги так как успел осенью поменять крышу на доме и машину.Нет денег нет проблем.
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31.05.2022 12:17 Ответить
Зеленая команда проффессионалы же.
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31.05.2022 10:44 Ответить
Уверен, что Вы безусловно предложите гораздо более лучшее решение и выход из данной ситуации.
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31.05.2022 11:32 Ответить
"Якось нам казали: буде долар по 45 грн при Зеленському, буде хаос, буде війна - дивіться, нічого не сталося. І без вас теж зможемо."
З виступу Зеленського 6 липня 2019 року.
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31.05.2022 12:58 Ответить
Тобто 6 липня 2019 року Зеля вже підсумовував результати свого "правління"? Як же це характерно для цього невігласа! Легковажне відношення до країни, в якій дорвався до влади, шапкозакідництво в економіці, якась постійна "хлєстаковщина" в баченні майбутнього країни. А насправді все так і сталося, як розумні люди попереджали. На жаль...
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31.05.2022 13:29 Ответить
нагадить и скрыться - лозунг 95 квартала
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31.05.2022 10:45 Ответить
они нагадили, но пока не скрылись....
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01.06.2022 00:42 Ответить
А ви підійміть ще вище зарплати та пенсії прокурорам. суддям. членам правління державних корпорацій та іншим. які продовжують отримути захмарні доходи !
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31.05.2022 12:18 Ответить
ПОЖИВЕМ УВИДИМ !)
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01.06.2022 00:13 Ответить
экс министр экс финансов.
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01.06.2022 04:36 Ответить
 
 