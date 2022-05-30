Ставка на работу "печатного станка" – самая большая ошибка Правительства, - Уманский

За первые три месяца войны Национальный банк Украины напечатал для финансирования нужд правительства 120 млрд грн.

Об этом написал в колонке для lb.ua экс-министр финансов Игорь Уманский, передает Цензор.НЕТ.

С начала введения военного положения в Украине Правительство на первичных аукционах через продажу военных облигаций привлекло почти 90 млрд грн, из которых 77 млрд грн - через размещение ОВГЗ в гривне и 13 млрд грн (в эквиваленте) - через размещения ОВГЗ в иностранной валюте. При этом за это же время Национальный банк Украины произвел прямой выкуп ОВГЗ на сумму 120 млрд грн. Правительство слишком полагается на работу "печатного станка", пренебрегая другими источниками наполнения бюджета, и это – одна из величайших его ошибок, убежден Уманский.

"Конечно, в период военного положения привлечение центрального банка к прямой помощи бюджету в определенных объемах вполне оправдано. Но, если мы не хотим потом почувствовать на себе все последствия работы "печатного станка" и удивляться, почему чувствуется давление на гривну и почему уменьшаются международные резервы, то использовать этот канал следует максимально взвешенно, по крайней мере, он не должен превалировать над рыночными размещениями и НБУ должен быть "кредитором последней надежды", - написал Уманский.

По словам эксперта, дальнейшая ставка Правительства исключительно на допэмиссию гривны и прямое финансирование бюджета Национальным банком Украины может обернуться для страны колоссальными последствиями – стремительной инфляцией, девальвацией гривны и в результате – обнищанием населения, доходы которого будут терять покупательную способность. "По счетам, которые будут сейчас оплачиваться через печатный станок, с определенного момента все общество должно будет заплатить значительно большую цену – и мы уже в этом удостоверялись не раз", - констатирует Уманский.

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По словам эксминистра, Правительству следует обратить внимание на вопрос увеличения привлекательности ОВГЗ для инесторов за счет роста их доходности и прилагать больше усилий для получения обещанной международной помощи.

"Война негативно влияет на государственные финансы. Это объективно. База для сбора доходов падает из-за разрушений и уменьшения возможностей для экономической деятельности. Правда, в случае Украины – есть еще и целый ряд необоснованных популистских решений по освобождению от налогообложения. Яркий пример - некомпетентное исполнительское решение относительно освобождения от растаможивания операций по ввозу авто не для нужд ВСУ и медучреждений, а для всех. Вместе с тем потребности в финансировании, наоборот, растут. То есть деньги все равно необходимо где-то брать. Поэтому, в частности, канал долгового финансирования в это время должен работать на полную мощность", - подытожил Уманский.