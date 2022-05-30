З початку доби на Донбасі відбито 8 атак ворога. Знищено 12 одиниць техніки і крилата ракета рашистів, - пресцентр ОС
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Станом на 21:00 30 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 8 атак ворога. На 2 локаціях ще тривають бої.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 39 цивільних об’єктів, з них: 33 житлові будинки, школу, дитячий садок, завод залізобетонних конструкцій, цех теплоелектростанції та магазин.
В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 3 цивільних осіб, ще 7 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються", - йдеться у повідомленні.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 1 танк; 4 артилерійські системи; 5 бойових броньованих машин; 2 ворожих автомобіля.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили крилату ракету Х-59МК.
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