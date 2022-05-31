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Окупанти зайняли близько половини Сєверодонецька, - мер Стрюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Половину Сєверодонецька зайняли російські окупанти, лінія фронту розділила місто навпіл, тривають бої.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл. Але місто ще обороняється, місто ще українське. Наші вояки тримають лінію оборони і сподіваємось, найближчим часом виб'ють звідти орків", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, скільки наразі міста окуповано військами РФ, Стрюк сказав: "Десь половина. Не можна сказати, що окуповано, але зайняті позиції орками".

Також очільник міста повідомив, що евакуацію зупинено, а містян закликав бути в укриттях.

Також читайте: Частина Сєвєродонецька вже контролюється військами РФ, оточення місту не загрожує, ворог вільно пересуватися не може, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Теперь у зели все хорошо. Бутусова выгнал с передка. Узнаем о сдаче Северодонецка от люси через неделю после сдачи.
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31.05.2022 10:37
+32
важливо, аби кваліфіковано вивели загарбників. На той світ.
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31.05.2022 10:36
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам. Благаю.
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31.05.2022 10:46
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Важливо,аби кваліфіковано вивели захисників
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31.05.2022 10:33 Відповісти
важливо, аби кваліфіковано вивели загарбників. На той світ.
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31.05.2022 10:36 Відповісти
Том Купер.

Лиман…. Несмотря на то, что войска, объявленные русскими «побежденными», на самом деле «сломанные» и имеющие «низкий боевой дух» многочисленными иностранными наблюдателями, украинские защитники Лимана остаются полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они организуют организованный отход в местность южнее города, который по своей географии является де-факто «другим городом»: то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровный, даже сломанный, предлагающий много укрытия для защитников. Зачистка этого займет у русских некоторое время - тем более, что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перетасовывать их дальше на восток, как только взяли последнее... Северодонецк… по крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на вчерашний день Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке; они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2-3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон. Украинский гарнизон - в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады - был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет… Попасная... РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что многие из примерно 12-15 БТГ в выступе сократились до 200-250 военнослужащих и около дюжины исправных машин - и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а масса нет: вчера Комышуваху пытались отбить из частей 118-й тд бригады. Результат неясен. К слову о 118-й бригаде тд: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем вывести регулярных войск и заменить их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ПТ-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.
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31.05.2022 11:17 Відповісти
Це видно на liveuamap.Москалі просуваються в глиб території України.
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31.05.2022 10:35 Відповісти
За місяць великого наступу на Донбасі це фіговий результат, Лисичанськ взяти буде набагато важче!!! 🙃
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31.05.2022 10:37 Відповісти
Чому? Лисичанск трохи менший за Северодонецьк
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31.05.2022 10:49 Відповісти
Там речка
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31.05.2022 10:56 Відповісти
Лисичанск на возвышенности и кацапорылым надо будет переть в гору
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31.05.2022 11:03 Відповісти
Хехе))) Сєвєр я з кінця в кінець проходжу за 40 хвилин пішки. А Лисиче тягнеться понад Дінцем 23 км )
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31.05.2022 12:29 Відповісти
Теперь у зели все хорошо. Бутусова выгнал с передка. Узнаем о сдаче Северодонецка от люси через неделю после сдачи.
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31.05.2022 10:37 Відповісти
Прямий и пятий канал закрыли, Бутусова с фронта попрели. Интересно США тоже одобряют такую цензуру ?
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31.05.2022 11:26 Відповісти
Нет , США не одобряют и прямым текстом говорят, что так делать нельзя. Что если Украина будет нарушать принципы демократии- ее не возьмут в НАТО и ЕС. Но Зеленым пофиг, а может они этого и добиваются, чтобы Украину никуда не взяли.
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31.05.2022 11:32 Відповісти
А ведь там лучшие части ВСУ. Неужели повторится "Мариуполь"?
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31.05.2022 10:38 Відповісти
Також там і - кращі частини армії орків . . А ще перевага в живій силі , приблизно 1 до 5 . Не кажучи про арту .
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31.05.2022 10:56 Відповісти
А что мешало нашим сделать соотношение сил 1:1 ?
Ведь резерв есть. Общая численность ВСУ сейчас 700 000 человек.
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31.05.2022 11:04 Відповісти
Поменьше слушайте Люсю на ночь, 700 тыс это с учетом всех резервистов, Киево-Подольского военно-паркетного округа и писарши Маруси. Реально общее соотношение воюющих сил : Украина до 250 тыс, размазанных по всем направлениям и кацапия 130-150 тыс в основном на луганском направлении.
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31.05.2022 11:09 Відповісти
250 тысяч были до войны, но прошло же уже 3 месяца всеобщей мобилизации.. Всех резервистов забрали, это несколько сот тысяч, уже всех остальных призывают. И опять 250 тысяч осталось?
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31.05.2022 11:35 Відповісти
Вы задаёте вопрос, ответ на который может потянуть на статью ...
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01.06.2022 01:08 Відповісти
Та от ви не приїхали туди та не покомандували, щоб перекинути 50 тис. в Сєвєр, тому і не зробили таке співвідношення. Взагалі, всім добре відомо, що на війні все як в комп'ютерній грі. Перекинув юніти в потрібне місце і побив противника. А 50 тис. воїнів навіть без зброї могли б на руках винести кцпські танки і бронемашини до кордону.
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31.05.2022 11:09 Відповісти
Питання не до мене , я не працюю в Генштабі .
Все ж , вважаю що їм там видніше - що і як треба робити , ніж цензорівським ікспердам . .
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31.05.2022 11:11 Відповісти
а до того, пару місяців - не було переваги? Та там від початку було одне з найнапруженіших місць.
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31.05.2022 13:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам. Благаю.
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31.05.2022 10:46 Відповісти
Что то быстро продвигаются как для уличных боёв.
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31.05.2022 10:54 Відповісти
Коцапы действуют по древнему способу Первой мировой войны - "артиллерия разрушает - пехота наводняет". Но - не Верден.
Там при штурме Вердена на фронте в 12 км немцы использовали до 150 орудий на один км фронта, выпускали по миллиону снарядов в день по французским позициям - но смогли преодолеть только две линии обороны из четырех. Битва шла полгода - но германская армия так и не смогла взять Верден. Из-за глубоко эшелонированной обороны. Северодонецк полностью напоминает конфигурации фронта под Верденом - полуокружение, река, одна дорога для сообщения с тылом. Могли бы наши устроить врагу новый Верден? Вопрос риторический
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31.05.2022 11:07 Відповісти
Якось дивно. Нам дали сотні джевелінів, NWALів та панцерфаустів якраз для вуличних боїв. 5 птрк на одну броньовану машину орків. Здається - самий час їх застосовувати...
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31.05.2022 11:14 Відповісти
Оно далеко не все на передовой. Много поставленного оружия лежит на складах, зачем оно там лежит, почему -это риторический вопрос..
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31.05.2022 11:37 Відповісти
..к Ермаку
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31.05.2022 17:27 Відповісти
Nu jesli toka tak i je ...
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31.05.2022 11:39 Відповісти
А какое вооружение была со стороны французов, и как они выдерживали обстрелы по миллиону снарядов в день???
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31.05.2022 11:43 Відповісти
Какое вооружение было в 1916 году - артиллерия, винтовки и пулеметы. Просто очень плотные линии обороны - перед каждой линией окопов была полоса колючей проволоки шириной 40 метров, потом было множество фортов из железобетона и бронеколпаков. При этом при обороне Вердена французы гибли массами. Но постоянно подвозили по простреливаемой "священной дороге" на 6000 автомобилей подкрепления. Всего при обороне Вердена погибло более 300 тысяч французских солдат. Гибли массами, но не отступали. Вот вам и тогдашние "лягушатники"... Назвали "Верденской мясорубкой"
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31.05.2022 12:08 Відповісти
у нас если столько погибнет то некому воевать будет
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31.05.2022 15:01 Відповісти
Тоді у Франції приблизно така ж чисельність населення була, як зараз в Україні
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31.05.2022 19:11 Відповісти
"Лягушатники"- за такие громадные потери бунт подняли,властям пришлось применять силу дабы их утихомирить
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31.05.2022 17:32 Відповісти
Если судить по той информации, что подается в СМИ, то кацапы вообще продвигаться не должны. Тем не менее, свинота ползет. Бутусов недавно сказал, что людям не говорят и 5% того, что творится на фронте. Очевидно, так оно и есть. Успехи первых месяцев обороны и успешные атаки вскружили головы. бравурные речи подлили масла в огонь. В результате, слишком высокие ожидания в очень короткий срок.
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31.05.2022 11:19 Відповісти
кто-то сомневался? а где те что кричали мол они только в гостинице не разгоняйте зраду. Есть зрада, а есть реальность.
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31.05.2022 17:27 Відповісти
 
 