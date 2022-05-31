Оккупанты заняли около половины Северодонецка, - мэр Стрюк
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Половину Северодонецка заняли российские оккупанты, линия фронта разделила город пополам, продолжаются бои.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Стрюк, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, линия фронта разделила город пополам. Но город еще обороняется, город еще украинский. Наши воины держат линию обороны и надеемся, что в ближайшее время выбьют оттуда орков", - отметил он.
Отвечая на вопрос, какая часть города оккупирована войсками РФ, Стрюк сказал: "Где-то половина. Нельзя сказать, что оккупирована, но занята позиции орков".
Также глава города сообщил, что эвакуация остановлена, а горожан призвал быть в укрытиях.
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Лиман…. Несмотря на то, что войска, объявленные русскими «побежденными», на самом деле «сломанные» и имеющие «низкий боевой дух» многочисленными иностранными наблюдателями, украинские защитники Лимана остаются полными сил. Вместо стремительного бегства обратно в Северский Донец они организуют организованный отход в местность южнее города, который по своей географии является де-факто «другим городом»: то ли густым лесом, то ли недавно вырубленным, но прежде всего очень неровный, даже сломанный, предлагающий много укрытия для защитников. Зачистка этого займет у русских некоторое время - тем более, что у них так мало войск, и они так торопятся захватить Северодонецк, что начали отводить части с Лимана и перетасовывать их дальше на восток, как только взяли последнее... Северодонецк… по крайней мере, по словам русских, разрушенный город был взят два дня назад. Ведь даже Лисичанск был на грани падения. Выяснилось, что по состоянию на вчерашний день Вагнер, Росгвардия, сепаратисты и РФА захватили северную окраину, гостиницу «Мир», автовокзал, больницу на северо-востоке; они, кажется, достигли городского концертного зала, возможно, на 2-3 улицы дальше в центр и, кажется, продвинулись в Сыротин, южную окраину. Все вместе: около трети города, с трех сторон. Украинский гарнизон - в том числе 4-й полк быстрого реагирования, 111-я или 115-я тд и 17-я танковая бригады - был усилен частями 81-й десантно-штурмовой бригады, но с вечера прошлого дня поступают сообщения об общем отходе через Северский Донец к Лисичанску. Думаю, нам нужно подождать и посмотреть, что там произойдет… Попасная... РФА, Вагнер и сепаратисты там выдохлись. Ходят слухи, что многие из примерно 12-15 БТГ в выступе сократились до 200-250 военнослужащих и около дюжины исправных машин - и что генералы пытаются заставить их продолжать атаку, и это под прицелом. Сейчас кто-то может и отказывается, а масса нет: вчера Комышуваху пытались отбить из частей 118-й тд бригады. Результат неясен. К слову о 118-й бригаде тд: кажется, сейчас украинцы действуют так, что они двигаются в составе одной из регулярных частей, отражают атаку русских или занимают какое-то место; затем вывести регулярных войск и заменить их войсками территориальной обороны. Может показаться несправедливым по отношению к ПТ-войскам, но на самом деле это очень хорошая идея: позволяет местным командирам сохранить хоть какой-то резерв.
Ведь резерв есть. Общая численность ВСУ сейчас 700 000 человек.
Все ж , вважаю що їм там видніше - що і як треба робити , ніж цензорівським ікспердам . .
Там при штурме Вердена на фронте в 12 км немцы использовали до 150 орудий на один км фронта, выпускали по миллиону снарядов в день по французским позициям - но смогли преодолеть только две линии обороны из четырех. Битва шла полгода - но германская армия так и не смогла взять Верден. Из-за глубоко эшелонированной обороны. Северодонецк полностью напоминает конфигурации фронта под Верденом - полуокружение, река, одна дорога для сообщения с тылом. Могли бы наши устроить врагу новый Верден? Вопрос риторический