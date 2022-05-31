"Слуги народу" та залишки ОПЗЖ намагаються протягнути законопроєкт про дистанційне голосування нардепами, - Ірина Геращенко
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"Європейська Солідарність" розглядає законопроєкт про дистанційне голосування як "остаточну втрату суб'єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах".
Про це у Facebook повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Зненацька в пропозиціях роботи парламенту знову вигулькнув законопроєкт про дистанційне голосування. Його з маніакальною завзятістю намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово.
Дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки. То під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози і тд", - наголосила парламентар.
За її словами, позиція "ЄС" категорична: "Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях".
В політсилі, зазначила нардеп, розглядають спробу нав'язати дистанційне голосування як "остаточну втрату суб'єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах".
"Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу. Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті - це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив", - підсумувала Геращенко.
Будь ласка, зачекайте...
солдати ж більше ризикують життям в окопі, ніж служки в Києві
Ківа взагалі з Москви буде голосувати. За ядерний удар по Львову.
Засцяли?
хай простить мене та нещасна собачка, з якою я порівнюю Безумную
Реєстрація: 31 травня 2022
Заходив: 31 травня 2022 в 10:47
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Женя іди на х*й
курці просо"команді Сивочолого думки про вибори ...)))
просто харит эти кривлянья.
Гєращєнко рулит - мізги у члєнкіні фракції - в етері ******** Европи.
Що нарід посіяв на виборах, те зараз і отримав.
Т.н. "народные депутаты" в интересах Украины никогда не работали, не работают и не собираются работать!
И да, их мечта - выборы через "Дию". Сказочная возможность для фальсификаторов. Только эти твари забывают "маленький" нюанс: Украинцам глубоко плевать на т.н. "официальные результаты" выборов. Что было доказано двумя революциями. От нового "Майдана" зеленых "спасла" война. Очень наивно полагать, что с началом войны, коррупционеры и барыги во властных кабинетах как-то перестроились и изменились. Нет! На манеже всё те же. Поэтому: сжимаем зубы, побеждаем врага внешнего и беремся за внутренних. А ещё лучше - делать это параллельно.
Ті фанатичні любителі джиталізації або феєричні ідіоти, абр спеціально просувають ці речі з метою зруйнувати нашу державу.
Поки заступник шанувальника ківи,- моностирського, пропонує випускати за кордон призовників під час війни, за 3 тис доларів, "Слуги народу" та залишки ОПЗЖ намагаються протягнути законопроєкт про дистанційне голосування нардепами.
Своими обсыраниями Порошенко вы сделали из него героя, легенду сопротивления подлости.
Чему весь народ вам, зелёненьким, очень благодарен.
Просто скудость ума у некоторых и неумение пользоваться даденной вам властью.
Не, это прикольно, сидеть где то в Лас-Вегасе и кнопки нажимать, какие скажут. La vie est belle!
Что говорить, жизнь удалась! Главное успеть насобирать достаточно бабла и слинять вовремя
как В.И.П. структура. Не забудьте ещё и родственников прихватить, не оставаться же в разбитой
стране! Но я бы, конечно, запретила выезд представителям Рады (как вы Порошенко), дала бы
руковицы, лом и заставила бы лично разгребать то, до чего вы довели страну своим руководством. Да, и никто не сможет запретить работать рядом с вами родственникам убитых
и замордованных наших граждан и демобилизованным воинам. Конституция!