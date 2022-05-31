"Слуги народу" та залишки ОПЗЖ намагаються протягнути законопроєкт про дистанційне голосування нардепами, - Ірина Геращенко

"Європейська Солідарність" розглядає законопроєкт про дистанційне голосування як "остаточну втрату суб'єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах".

Про це у Facebook повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Зненацька в пропозиціях роботи парламенту знову вигулькнув законопроєкт про дистанційне голосування. Його з маніакальною завзятістю намагаються протягти правляча партія, не проти залишки ОПЗЖ, що теж показово.

Дистанційне голосування під різними соусами нав’язують суспільству вже 2 роки. То під приводом COVID, потім активізували ці спроби з початком повномасштабної агресії, тепер знову розповідають про повітряні тривоги, загрози і тд", - наголосила парламентар.

За її словами, позиція "ЄС" категорична: "Наші ЗСУ воюють не віртуально і не дистанційно. Парламент всі ці місяці голосує, приймає високих іноземних гостей, які не бояться приїжджати, Київ не втік, то ж і депутати мають працювати на своїх робочих місцях".

В політсилі, зазначила нардеп, розглядають спробу нав'язати дистанційне голосування як "остаточну втрату суб'єктності ВР і підготовку до просування ідеї електронного голосування на виборах".

"Бо в деяких головах майбутні вибори вже важливіші за закінчення війни і перемогу. Ми вважаємо, що дистанційне голосування в парламенті - це ще один крок до диктатури. І тому будемо категорично проти таких ініціатив", - підсумувала Геращенко.

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