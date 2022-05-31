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Пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть через пошуки вибухівки, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ,дснс

На територіях пляжів і зон відпочинку Києва розпочнуть обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів. В умовах воєнного стану та заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА, про це повідомляє КП "Плесо".

Зазначається, що обслуговування об’єктів здійснюється у штатному режимі, працівники перебувають на робочих місцях, розпочинають лабораторні дослідження води поверхневих водойм та питної води.

"Однак пляжний сезон у Києві розпочинати поки не планують з низки причин, одна з яких – безпека відвідувачів та проведення перевірок територій на наявність вибухонебезпечних предметів", - зазначили в КП.

Також читайте: На деокупованих територіях вилучили близько 85 тис. боєприпасів та 1,5 тонни вибухових речовин, - Нацполіція

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
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31.05.2022 12:24
+7
Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
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31.05.2022 12:27
+4
А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
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31.05.2022 12:28
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Який ще пляжний сезон під час війни? Зовсім с глузду з'їхали? Значить хлопці там гинуть на фронті, а якась п..здота на пляжі пивко попиває?
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31.05.2022 12:24 Відповісти
І не тільки пивко - якась бидлота прямо на пляжі залишає після себе гори сміття: недопалки, пляшки з під алкоголю, одноразовий посуд. Не знаю, можливо якісь переселенці зі сходу, хоча і своїх свиней вистачає
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31.05.2022 12:31 Відповісти
На пляжі дуже зручно голосувати депутатам
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31.05.2022 12:38 Відповісти
Деякі за кордоном вже нове життя почали.
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31.05.2022 13:31 Відповісти
ого..го усе ж таки пляж та шашлик......
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31.05.2022 12:26 Відповісти
Всё, в Киеве уже война закончилась? Пляжные сезоны, рестораны-кафе, приключения политтусовки, светская жизнь?... Там это, какбе война вообще-то идёт
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31.05.2022 12:27 Відповісти
А як же шашлаки? У нас на озері "Вербне" на Оболоні дехто вже давно засмагає, купаються мало - вода прохолодна. Взагалі то якось соромно ніжитись під сонечком на пляжі, коли щодня гинуть наші захисники. Який, *****, пляжний сезон, коли війна
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31.05.2022 12:28 Відповісти
Кому війна, а кому пляж і пиво!
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31.05.2022 12:28 Відповісти
Розмінують і Зеля скаже пішли на шашлики. Обіцяв же.
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31.05.2022 12:32 Відповісти
Бійців з Азовсталі на шашлик не запросив
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31.05.2022 12:43 Відповісти
если война на очень и очень долго.. на годы. То почему бы мамам с детьми не выйти на пляж? Или ваши мамки и дети "попивают пивко "?
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31.05.2022 12:32 Відповісти
Это не остановит. На заминированных одесских пляжах прыгает куча отдыхающих
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31.05.2022 12:32 Відповісти
Навіщо його взагалі відкривати?! Війна в країні! Чи вже "усталі от войни"?
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31.05.2022 12:37 Відповісти
а яким бананом ту зеля до --КМВА
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31.05.2022 12:41 Відповісти
Він ні до чого бананом він боком до всього в країні : гарант -гарнокомандуючий
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31.05.2022 12:46 Відповісти
 
 