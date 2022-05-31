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Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго стосовно російської нафти, - прем'єр Петков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нафта

Болгарія отримала відтермінування на запровадження ембарго на закупівлю російської нафти до кінця 2024 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Кирил Петков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора було узгоджено текст. Реальні домовленості надійдуть через два дні, у них щодо Болгарії буде окремий пункт зі спеціальним відступом (щодо відтермінування на впровадження ембарго на російську нафту. – Ред.) до кінця 2024 року", - наводить у вівторок слова Петкова Болгарське національне радіо.

"Це допоможе підготувати нашу переробну промисловість для роботи на іншій нафті", - наголосив прем'єр.

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Автор: Ірина Дашківська
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з 14-го мали вісім років, путінферштейни хрєнові !!!
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31.05.2022 12:43 Відповісти
Традиційно у війні виграють ті, хто не бере в ній участь - Китай та Індія, які за великою знижкою отримають ресурси з Росії, можливо і укладуть вигідні довгострокові договори.

Всі ж інші, а особливо Росія та Україна, лише втрачають.
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31.05.2022 12:44 Відповісти
в спам лаптеногое)
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31.05.2022 12:55 Відповісти
не переживай за наши долги, алень тундряной!
вот ты то и вся рашка будут платить по счетам Запада
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31.05.2022 13:01 Відповісти
Вважаю замість ембарго краще в ввели податок на рашистську нафту. На кожен євро переведений РФ - євро на ЗСУ. Було б справедливо.
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31.05.2022 13:10 Відповісти
 
 